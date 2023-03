¡Todo les estalla!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¡Carajo!… ¡nada les sale bien!, espeta exasperado mi hijo Roberto. Nada extraordinario. Es apenas uno más entre millones de mexicanos hartos ya de lo que se vive en este país.

A la larguísima lista de fracasos, errores, inexperiencias, fraudes, corruptelas, crímenes en el régimen de Andrés Manuel López Obrador se suma la mala suerte.

“… bueno, ¡se les murió hasta el ahuehuete y Chabelo!”, agrega con humor negro.

Y todo eso aumenta cada día.

Esta semana inició con la muerte —asesinato, diría yo— de 38 migrantes en una estación-cárcel migratoria en Ciudad Juárez. Un video muestra crudamente que todo fue el resultado de un acto criminal de la autoridad.

¡Cierto!, quienes produjeron el incendio fueron ellos… pero las llaves del candado, y las órdenes que los mantuvo encerrados tras las rejas de ese centro, eran de la autoridad. El celador simplemente se fue. No nos equivocamos si pensamos que reportó a su jefe y él dijo: ¿Ellos iniciaron el incendio? ¡Pues que se jodan!

Y ahí los dejaron, a que se asfixiaran y calcinaran. ¡Pa’que aprendan!, diría el de las mañaneras.

Con esa área bajo su mando, Adán Augusto López, secretario de Gobernación apuntó hacia el canciller Marcelo Ebrard. Y tiene razón. Un decreto presidencial de septiembre de 2019 establece que todo lo relacionado con migrantes es facultad del canciller. ¡Ups!

La suerte no está del lado de Marcelo. Van dos grandes eventos que lo encaminan hacia una derrota anticipada. El lunes 3 de mayo de 2021 se derrumbó un tramo de la Línea 12 del Metro -línea que el construyó como jefe de Gobierno capitalino-, entre las estaciones Tezonco y Olivos, donde murieron 26 pasajeros y resultaron lesionados casi 100 más.

Ese trance involucró directamente a otra presidenciable, a Claudia Sheinbaum, quien como jefa de Gobierno de la CDMX no hizo caso de las advertencias de falta de mantenimiento previas al percance. La indagatoria de una centenaria empresa sueca dedicada a analizar ese tipo de percances encontró responsabilidades de ella y Marcelo. Pero todo eso quedó en un distractor, engaño. AMLO y secuaces descalificaron las conclusiones e hicieron a un lado a la empresa.

Y ahora llega otra de migrantes en medio del escándalo del saqueo impune —hasta ahora van 15 mil millones robados— en Segalmex, que involucra directamente a Ignacio Ovalle, quién es protegido contra todas las pruebas por AMLO. Ovalle fue jefe del tabasqueño en el Instituto Nacional Indigenista.

Sucede en medio de la más grave ruptura en las relaciones México-EU, donde los mayores funcionarios y legisladores estadounidenses han acusado al mismísimo Presidente de México de proteger a cárteles y grupos delincuenciales, cuyas acciones caen ya en el área de la seguridad interna de Estados Unidos.

Pasa cuando la lista de fracasos y errores de AMLO y su 4T incluye las graves consecuencias y enormes costos financieros por la cancelación del Aeropuerto Internacional de la CDMX en Texcoco o por la muerte de niños con cáncer por falta de medicinas, cuando ocurre el ecocidio por la necia construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, cuando el Ejército comete asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo o mantiene a Manuel Bartlett en la CFE o al doctor López-Gatell responsable de cientos de miles de muertes por Covid o mantiene bajo su brazo protector a su hijo José Ramón, ante la evidente corrupción exhibida en la “casa gris” de Houston o cuando es evidente que AMLO quiere destruir instituciones de control y contención como la Suprema Corte, el INAI, o la CNDH o el INE y el Trife; o cuando lanza y protege a Delfina Gómez a pesar de su atraco a trabajadores a su paso en Texcoco o cuando se da la mayor masacre cometida nunca antes por cárteles y crimen organizado que va ya en casi 200 mil ejecutados o bajo la ejecución imparable de periodistas y agréguele lo que usted tenga en sus reclamos.

Todo ello sin contar con lo del huachicoleo que dejó varado al país sin gasolina durante 3 o 4 meses o el estallido de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 93 muertos y decenas de heridos, lo de Ovidio en Culiacán y… súmele lo que usted se acuerde. La Corte le echó abajo casi todas sus reformas.

En fin. Mire, en los hechos, el régimen de AMLO ya se acabó… no tiene tiempo ya para nada. Y eso es simple y llanamente un fracaso. Nada le salió bien.

Eso no quiere decir que no tiene razón en sus reclamos. Lo que pasó es que no acertó a solucionarlos. Se le fue el tiempo en venganzas y reclamos.

¡Indignante!: Monreal

De regreso a México, luego de una rápida visita a comunidades mexicanas en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Texas para la instalación de comités de Reconciliación, Ricardo Monreal consideró que los hechos en que murieron 38 migrantes en un recinto de la Secretaría de Gobernación en Ciudad Juárez, Chihuahua, debe ser investigado a fondo y castigados quienes resulten responsables.

Lo ocurrido ahí, afirmó, es indignante y nadie debe ser solapado.

Insistente, indicó que si acaso hay alguien a quien hay que llamar a comparecer al Senado es a Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración, y después a los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores.

“Demostremos que somos diferentes y lo primero que tenemos que hacer es, ¿quiénes son los responsables de la tragedia ahí? ¿Quiénes fueron los que cerraron la puerta? ¿Quiénes eran los responsables de esta situación? ¿Quiénes privaron de la libertad a los migrantes? ¿Por qué? Hay que actuar de inmediato; no permitir que la indignación social siga creciendo por la impunidad. Ese es mi punto de vista”, precisó.

