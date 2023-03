Migración, la tragedia por aclarar

Ángel Soriano

Desde la inaceptable contratación de una agencia privada de seguridad -para cuidar a migrantes-, hasta ocultar el nombre del delegado del INM en Ciudad Juárez, son puntos no aclarados, de manera absurda, por las autoridades encargadas de determinar quien ordenó la tragedia de los migrantes calcinados en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

Ni la FGR ni la SSP han proporcionado nombres de los autores materiales e intelectuales de este repudiable hecho, cuando el sentido común indica que de inmediato debieron detenerse los custodios del INM y de la agencia privada de “seguridad” encargada de las instalaciones donde se hacinaban más de 60 desafortunados centroamericanos.

Cómo es que, lejos de ser auxiliados los encerraron bajo llave y los servicios de emergencia, tardaron en prestarles auxilio, pues si bien Ciudad Juárez es extensa, en cuestión de minutos debieron llegar los primeros auxilios y no sólo los bomberos, sino las múltiples policías de todos los niveles de gobierno asentados en esa ciudad fronteriza.

Son más los hechos que se ocultan que los que están a la vista, es decir, de lo que el mundo observa: La policía encerrando a seres humanos en la hoguera sin que nadie los socorra. Y ningún nivel de gobierno se hace responsable, sino que “investiga” para saber qué es lo que pasó, en una ciudad fronteriza donde todo se ve y todo se vigila. Llegamos al absurdo y cruel de la misma humanidad.

TURBULENCIAS

Matan dos “corcholatas” de un sólo tiro

Los hechos de Ciudad Juárez eliminaron a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, el titular de la Segob y el canciller Marcelo Ebrard, por ser los directos responsables de la política migratoria del gobierno federal, y por la torpeza en el manejo de los terribles hechos. Dejar morir calcinados a medio centenar de migrantes fue utilizado como bandera política, no humanitaria ni de sensibilidad política o social, lo cual exhibe la calidad moral de los aspirantes a la Presidencia…En tanto, Ricardo Monreal Ávila inicia por Oaxaca un intenso recorrido para promocionarse por el país y, a querer o no, lo deja al margen de las pugnas internas en el gabinete presidencial, lo cual es un indicador claro de cómo se vendrán las cosas en las próximas semanas, pues lo ocurrido en Ciudad Juárez no es un tema de política interna, sino que tiene los ojos del mundo encima no sólo por la magnitud del drama, sino porque tiene que ver con las corrientes migratorias que se agudizan a nivel mundial en la pugna por el control geopolítico de las potencias…Se hará el trazo ejecutivo de la nueva carretera Oaxaca-Tuxtepec y se construirán dos nuevos hospitales en la entidad, anunció en gira por la Cuenca del Papaloapan el gobernador Salomón Jara y dijo que se garantiza abasto de medicinas y personal médico en los nuevos nosocomios… Por más prácticas “democráticas” que sean puestas en juego para la elección de los 4 consejeros electorales restantes en el INE, la consigna es que sea afines a la IV-T, de lo contrario no se justificaría la brutal embestida en contra de los salientes; se trata de cooptar al máximo los organismos autónomos y sus integrantes para garantizar la continuidad del actual proyecto de Gobierno. Es decir, la sustitución de un sistema por otro, por lo que la lucha entre ambas corrientes está desatada… En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se lavan las manos y dicen que en drama de los migrantes en una cuestión federal en la que sus respectivos gobiernos nada tienen que ver, y sólo coadyuvan en la atención a las familiares de las víctimas y a las autoridades encargadas de la investigación. Aquí sí “funciona” la separación de poderes.

