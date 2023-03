La hoguera de las frivolidades

No. No es La Hoguera de las Vanidades, novela escrita por Tom Wolfe. Tampoco el espacio temporal así llamado en el que, durante el Renacimiento, la fe religiosa se volcó en contra del humanismo.

Es la pira en la que —tras el incendio de la prisión para migrantes, en Ciudad Juárez— también arden Andrés Manuel López Obrador, sus secretarios Adán (Augusto) López y Marcelo Ebrard, lo mismo que el director del INM, Francisco Garduño, quienes han asumido una actitud francamente frívola ante la tragedia.

Superficial, entre risas y muchas sonrisas, AMLO apenas dedicó un poco más de dos minutos al tema, en su matiné celebrada a la mañana siguiente de la tragedia en la que hasta ahora se han contabilizado casi cuatro decenas de migrantes fallecidos.

En las subsecuentes culpabilizó del incendio y de su propia muerte a los propios fallecidos y heridos para, finalmente, decir que él no se metería más en el asunto para no estorbar las indagatorias que supuestamente lleva a cabo la inservible Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

También al día siguiente, el rústico secretario de Gobernación, López Hernández, concedió una entrevista radiofónica a Joaquín López-Dóriga que tenía originales propósitos de autopromoción como “corcholata”, en la que dio la nota al acusar a Marcelo Ebrard como responsable de la política migratoria, creyendo estúpidamente que así salvaba la cara… No obstante que administrativamente él es el responsable del Instituto Nacional de Migración.

Y un día después, el miércoles, abordó una aeronave de la Guardia Nacional —de esos que dicen que ya se habían vendido y que no utilizarían los fruncionarios públicos— para hacer precampaña con sus candidatos a las gubernaturas de Veracruz y Tabasco, bajo el pretexto de inaugurar una factoría en Coatzacoalcos. Todo entre risas, por supuesto.

Trivial, también, Ebrard se fue al día siguiente a Nuevo León para pasear a bordo de un vehículo Tesla conducido por el remedo de gobernador Samuel García. Todo esto, mientras sus propagandistas supervisaban la colocación en diversos puntos de la geografía nacional de anuncios exteriores en los que se promociona su libro autobiográfico. Más risas de contento, claro está.

No han dimensionado la tragedia

En síntesis, como en la época renacentista, “el humanismo mexicano” que según López Obrador caracteriza a su pésima gestión pública, ha sido opacado por la creencia infantiloide de que la tragedia juarense no tendrá consecuencias.

Por supuesto que ya las tiene.

No sólo en el ámbito doméstico, incluso en el internacional donde se condena la improvisación, la negligencia y la corrupción del gobiernito de la llamada Cuarta Transformación.

Aquí, otra vez, ha salido a relucir la enorme cantidad de contratos que una buena cantidad de dependencias gubernamentales, el INM entre ellos, ha otorgado sin licitación a la empresa de “seguridad” del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera.

Corrupción que, como en los casos de las vacunas y de las piedras que provienen de Cuba; como los envíos clandestinos de productos básicos que Segalmex ha realizado a Venezuela, tienen como propósito apoyar a los gobiernitos bolivarianos a los que el ocupante de Palacio Nacional apoya con recursos nuestros. La tragedia los desnudó.

AMLO no ha dimensionado la tragedia.

Una tragedia que, como “los 43” de Enrique Peña se convertirá en “los 40” de López Obrador.

¿No cree usted?

Indicios

Mientras la mayoría morenista en la Cámara alta se dedicaba a defender al Ejecutivo Federal y a negar que la multicitada tragedia sea un “crimen de Estado”, destacó la voz del coordinador de esa misma bancada, Ricardo Monreal Ávila, quien calificó de “desafortunado” y “lamentable” el “reparto de culpas” que hizo el secretario de Gobernación, Adán (Augusto) López Hernández, respecto a la muerte de los migrantes en la prisión del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Yo creo que eso es lamentable; lo más desafortunado, lo más grave, lo más delicado es intentar tapar el hoyo o tapar esta irresponsabilidad con el reparto de culpas. Para mí eso no es afortunado, al contrario, hay que dar la cara”, consideró. Monreal Ávila expresó que lo más importante es que se investigue a fondo y se castigue a los responsables de la muerte de los migrantes, además de que comparezca ante el Senado quien tenga que comparecer para explicar qué fue lo que ocurrió y por qué las autoridades no actuaron para evitar esta tragedia. * * * Tras el anuncio de Claudia Sheinbaum de retirar a parte de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional de las instalaciones del Metro —llevados ahí dizque para evitar “sabotajes”— sobrevino el descarrilamiento de un convoy en la estación Indios Verdes de la Línea 3. Esta “corcholata” está verdaderamente llena de mala suerte. * * * Finalmente, iniciarán ya las campañas electorales por la gubernatura del Estado de México. La mayor parte de las encuestas, que ya sabe usted no son ciencia exacta, dan amplia ventaja a la morenista Delfina Gómez por sobre la aliancista Alejandra Del Moral. Las diferencias son muy amplias en algunos ca$os, mientras que en otras no son insuperables. * * * En Coahuila, mientras tanto, todo indica que el guinda Armando Guadiana ha sido abandonado a su suerte, tras la estrategia de dividir el voto opositor con Ricardo Mejía, quien va por el PT. Las probabilidades de triunfo del aliancista Manolo Jiménez van al alza. * * * Hasta aquí por hoy. Gracias por leer estas líneas del Índice Político. Y como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

