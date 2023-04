En torno a Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, hay “sospechosismo”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Por órdenes de Palacio, Adán Augusto amenaza a Lorenzo Córdova y a Edmundo Jacobo

Como diría el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, cuando era secretario de Gobernación en los tiempos del foxismo: Se despierta el “sospechosismo” y esto último es perfectamente aplicable al caso de los 39 muertos en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues al inicio de la Semana Santa, podría salir a la luz en este caso, la razón con más peso por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador protege con tanta vehemencia al comisionado del Instituto Nacional de Migración, (INMI), Francisco Garduño Yáñez.

A este respecto, el inquilino de Palacio Nacional ha venido negando sistemáticamente que el titular del INM lo haya apoyado en los tiempos en que siendo candidato, el tabasqueño andaba con menos de 200 pesos en la cartera; es más, no llegaba ni a cartera.

Lo que podría entonces salir a la luz, es que Garduño habría sabido sacar provecho de su posición, especialmente con la comida que a veces se les da a los migrantes en las diferentes estaciones migratorias. O sea, el servicio de comedor sería, presuntamente, de una empresa que le pertenecería a él. ¿Será?

El caso es que no pasará mucho tiempo sin que se sepa lo que hay en el fondo de lo que detonó el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y que ahora con tanto afán, se intenta ocultar. A lo mejor un asunto que tenga alguna semejanza —distante, eso sí—, con el escándalo detonado en Segalmex, donde la víctima fue Ignacio Ovalle y el orquestador de todo este fraude, habría sido Fernando Zurita, ex director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina durante los sexenios, al frente de la Ciudad de México, de López Obrador y Marcelo Ebrard.

Hay otra cuestión digna de destacar y se trata de la actitud que tuvo el inquilino de Palacio Nacional cuando viajó el pasado viernes a Ciudad Juárez. Primero, es su gustado “stand-up” mañanero aseguró que la muerte de los 39 migrantes le dolía y lo había afectado mucho; bueno, es más, casi lloró. Sin embargo, horas después y luego de mucha especulación en torno a qué iba del de Tepetitán a tierras juarenses, evadió enfrentar a los migrantes que con sobrada y justificada razón se manifestaban a la afueras del referido centro migratorio que se supone que ya fue cerrado y optó por politizar el asunto con una sola frase: “Se me hace que te mandó Maru (Campos)”, la gobernadora de Chihuahua.

¿Dónde quedó entonces el dolor que decía tener el Presidente? Tal parece que en un santiamén se esfumó y la situación de los migrantes seguirá en las tristes y deplorables condiciones como hasta ahora; con todo y que el Ejecutivo haya puesto al padre Alejandro Solalinde al frente de un Consejo de Migración que más bien parece que conformó a modo del sacerdote y porque éste, hace ya algún tiempo, dijo que López Obrador tenía “rasgos muy importantes de santidad por ayudar a los pobres como Jesucristo lo hizo en su época”

Y como al cura Solalinde le fue “como en feria” por sus atrevidos dichos, casi de inmediato se lamentó: “Qué lástima que no lo valoren”. Así, tuvieron que pasar poco más de un año para recibir su premio por tan encendida defensa.

En medio de tantas contradicciones, López Obrador continuó con esa serie de promesas y compromisos que es obvio, nunca cumplirá: “Estamos buscando que haya justicia, va haber justicia, no va haber impunidad”, respondió al llegar ayer en Culiacán, Sinaloa. ¿Dónde quedaron pues las lágrimas?

Municiones

*** Por lo visto, López Obrador sabe para qué debe utilizar a todas y cada una de sus “corcholatas” y por eso, a un por demás señalado secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por lo ocurrido en Ciudad Juárez, lo envía de plano a amenazar a quien fuera el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y quien se desempeñara como secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, al dar a conocer que ambos, serán sujetos de investigación; porque no puede tomarse de otra manera más que como amenaza lo que hizo el titular de la Segob cumpliendo órdenes de su jefe con la lealtad que éste demanda. Lo bueno es que el doctor Córdova se va —como él mismo lo dijo—, con un “buen sabor de boca” por la labor cumplida. No obstante, tuvo un último mensaje para el INE al confiar en que los cuatros nuevos consejeros electorales, incluida la presidenta entrante, Guadalupe Taddei Zavala, resistirán los embates desde el poder y los exhortó a ejercer sus funciones con autonomía e independencia.

*** El problema es que apenas a punto de llegar al INE, la nueva consejera presidenta ya empieza a tener problemas pues —según se sabe—, carece de cédula profesional, y aunque quienes la defienden afirman que tiene título, ya se empiezan a perfilar los obstáculos. Además, ahí está la fotografía que circuló por las “ex benditas redes” donde está López Obrador al centro de parte de la familia Taddei, abrazando a la sucesora de Lorenzo Córdova, cuando en un principio dijo que no la conocía pero que sí sabía que era una gente honesta. Lo de la foto, lo ha tratado de desmentir la familia de Sonora sin tener mucho éxito que digamos. Ahora, con el INE en manos de una fiel seguidora lopezobradorista, todo puede pasar, como por ejemplo, que la flamante nueva consejera del INE decline la controversia constitucional que dicho Instituto interpuso en contra del desafortunadamente famoso “plan B” de la reforma electoral.

*** Con gran pasión iniciaron las campañas, especialmente en Coahuila, donde el candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que está empatado con Armando Guadiana en las preferencias electorales. Por esta razón, según el subsecretario de Seguridad, dijo que lo que procede ahora es buscar ahora rebasar al puntero, Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Va por México que conforman PRI, PAN y PRD. Y mientras, el abanderado de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, ofreció una rueda de prensa en la que aseveró que las propuestas que presentará a la ciudadanía de ese estado serán serias, fundadas y no ocurrencias, como otros. Aquí la pregunta es ¿a quién se estaría refiriendo el senador con licencia?, ¿acaso al inquilino de Palacio Nacional?, porque es indudable que el tabasqueño es el campeón de las ocurrencias y ahí están como la muestra más palpable, sus famosos “elefantes blancos”: La refinería que no refina de Dos Bocas; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nada más no ha podido despegar y el Tren Maya, que definitivamente y a contracorriente de lo que asegura López Obrador, no estará listo en diciembre.

*** Ayer a las once de la noche, en Cuautitlán Izcalli, la candidata de la alianza Va por México al Estado de México, Alejandra del Moral Vela, arrancó campaña. Hoy por la mañana estará en Los Reyes, La Paz y por la tarde, visitará el municipio de Atizapán de Zaragoza.

