Prepárate para Remind GNP, el mejor festival musical y gastronómico

En un solo escenario encontrarás la mejor música del recuerdo que te hará revivir momentos increíbles con Revisiting Creedence, Gipsy Kings, Beto Cuevas, Kool & The Gang y La Gusana Ciega

La primavera es una de las mejores estaciones por el cambio de clima: los días son más soleados, sube la temperatura y con ello se modifica nuestro estado de ánimo, tenemos más ganas de salir, de convivir con los demás, incluso nuestro humor es más alegre, queremos sonreír todo el tiempo.

Por ello, resulta instantáneo el deseo de romper con la monotonía y cargarnos de buena vibra, olvidarnos de la ciudad, romper el concreto y salir al campo a respirar aire fresco.

A tan sólo 20 minutos de Polanco podrás gozar el mejor picnic de tu vida en Remind GNP este 22 de abril, ya que reúne la mejor música del recuerdo y la mejor propuesta gastronómica al aire libre, ideal para disfrutar con familiares y amigos.

El lugar será el emblemático Parque Bicentenario, el segundo espacio de convivencia natural más grande de la ciudad, ya que alberga 7 tipos de ecosistemas, un lago artificial con una extensión superior a 4 hectáreas, 1 jardín botánico, 3 invernaderos gigantes con los tres ecosistemas más importantes de la República Mexicana, la única chinampa fuera de Xochimilco, un orquideario con más de 75 especies, un laberinto, zonas de juegos y áreas de picnics. También cuenta con diversas áreas deportivas y una ciclopista de 4 kilómetros.

En un único escenario, diversas agrupaciones de las décadas de los sesenta, setenta y noventa volverán a interpretar sus más grandes éxitos para elevar el ánimo de todos aquellos que les gusta la música del recuerdo, la buena comida y los espacios naturales.

Lo más chido de tu juventud vibrará con las mejores bandas

Revisiting Creedence, liderada por Dan McGuinnes y Kurt Griffey, quienes actuaron durante la última década con los miembros originales de Creedence Clearwater Revival, ahora continúa el legado de una de las bandas más relevantes de los años sesenta, considerada por muchos como una de las más influyentes, con canciones como “Fortunate Son” o “Have You Ever Seen the Rain”.

Si eres más de ritmos funk, Kool & The Gang inevitablemente te pondrá a bailar. Gracias a canciones icónicas como “Celebration”, “Jungle Boogie” o “Fresh”, la banda ha ganado dos premios Grammy, siete American Music Awards y 31 álbumes de oro y platino.

Desde Nairobi hasta Newark, Kool & the Gang ha actuado continuamente durante más tiempo que cualquier otro grupo de R&B en la historia y sus arreglos de funk y jazz a prueba de balas también los han convertido en uno de los grupos más sampleados de todos los tiempos.

Gypsy Kings, por su parte, es una formación musical franco-gitana. Su música es una mezcla entre flamenco, pop y rumba catalana. Las ventas de sus discos se estiman en más de 60 millones de copias en todo el mundo y en Remind GNP 2023, te aseguramos que te pondrán a zapatear y a “batir las palmas” con sus éxitos más sonados. como “Bamboléo”, “Volare” o “Djobi Djoba”.

Si lo tuyo es resonar al ritmo de los noventa, La Gusana Ciega te hará recordar el romance de tu adolescencia con las rolas “Tornasol”, “Hey!”, “Ella Estrella”, “No Puedo Verte” y más. Por si esto fuera poco, el Remind GNP 2023 también contará con la presencia de Beto Cuevas, importantísima figura del rock alternativo en español. ¡No te lo puedes perder porque además estrenarán canciones!

Un festival familiar con una propuesta gastronómica inigualable

El festival contará con una amplia oferta gastronómica a cargo de una variedad chefs que comparten el gusto por la convivencia relajada y la alegría en grupo: Elena Reygadas, de Lardo, obtuvo el reconocimiento Latin America’s Best Female Chef en 2014, sus platillos nacen bajo la idea de compartir y disfrutar, así como impulsar el bienestar de las personas y de la tierra; David Castro Hussong lleva a este picnic musical el alegre picoteo botanero de cantina de su más reciente concepto Tigre Silencioso; y si tienes antojo de algo más fresco, Alain Fainsod, de Yoru Handroll Bar, ofrecerá barras de sushi y otras delicias japonesas.

Además, Remind GNP también contará con la presencia de Margarita Burgers, del chef Ricardo Campuzano; Coma Pizza, del chef Efrén “Ziggy” Ríos, quien en 2019 y 2020 fue reconocido como el mejor pizzero del país; Bussifame, una tienda de discos seleccionados por distintos DJs que próximamente abrirá un espacio musical en la Colonia Juárez y que llevará una deliciosa barra de mixología al festival; Café Robanna Brewing Co; el mejor café frío de México; Dante’s HIFi+, bar de escucha de viniles de alta calidad, ubicado en el artístico barrio Wynwood, en Miami, y en Austin, Texas; Frito y cruel, el mejor pollo frito estilo americano de la Ciudad de México; Café de nadie, espacio en la Roma para escuchar una selección de viniles curada por un grupo de djs durante 10 años, acompañada por alimentos provenientes de Arca Tierra, una red en Xochimilco de productores agroecológicos que trabaja bajo un esquema de comercio justo; Almanegra Café, un lugar de culto al café de especialidad mexicano; Pollo Bruto, un pequeño restaurante especializado en pollo asado guarniciones y la mejor tortilla de harina de la ciudad; Maizajo, del chef Santiago Muñoz, el primer espacio dedicado a la investigación, producción y comercialización de productos de maíz criollo en la CDMX; Campobaja, del chef Alejandro Zárate, un oyster bar inspirado en los campos pesqueros de Baja California, así como su proyecto con el chef Bernardo Galindo llamado La 89, cuya especialidad son los tacos de asada, de birria y las tortas estilo Ensenada y Tijuana.

También estará presente Caimán, uno de los spots más buscados por los amantes de los vinos y las conservas de lujo; Esquites Durango, conocida por ser la caseta más instagrameable de deliciosos elotes y esquites en la Roma Norte; y Papa Checos con sus deliciosas hamburguesas, diversas combinaciones con papas y cervezas artesanales.

Podrás disfrutar todas estas delicias haciendo picnics de grupo con tu familia y amistades. Remind GNP 2023 también contará con áreas de esparcimiento en la que podrás jugar con tus hijos y hacer torneos de ping pong.

Experiencia VIP

Por último, para las personas que deseen contar con una experiencia más cómoda para toda la familia, la experiencia VIP del Remind GNP 2023 es una opción perfecta, ya que además de contar con estacionamiento preferencial y fila rápida para acceder al festival, los meseros podrán llevarte tu trago favorito –elaborado en las barras de mixología especial– hasta tu mesa privada, ubicada cerca del escenario y de los baños VIP. Además, esta zona incluirá música especial, una zona de recargas para celulares, una selección gastronómica exclusiva y cómodos espacios de descanso, ideales para darte un respiro cuando sea necesario.

Consulta todos los detalles sobre la experiencia Remind GNP 2023, desde el line up hasta lo que puedes ingresar al festival, así como las ofertas gastronómicas y el Ticket2ride, que es un servicio de transporte que te lleva al festival y te regresa hasta distintos puntos de la ciudad, en el sitio oficial del festival: remindgnp.mx.

¡No te pierdas una de las mejores experiencias musicales y culinarias del año!

Adquiere tus boletos a través de www.ticketmaster.com.mx