Hay que defender a los reporteros

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

En la entrega pasada recordamos que uno de los grandes adversarios del inquilino de Palacio Nacional es la prensa, los medios de comunicación, los dueños y los opinadores, pero recientemente se ha ensañado con los reporteros, los verdaderos periodistas de a pie que a cuentagotas son incluidos en las mañaneras. Sabemos que a los empresarios de la comunicación los considera conservadores, instrumentos del neoliberalismo, rapaces capitalistas que no quieren perder sus privilegios; lo mismo ocurre con los periodistas y opinadores, sobre todo, odia a quienes han exhibido la corrupción e ilegalidades en que incurren los morenistas, incluido el círculo cercano al Presidente. Entonces arremete no sólo contra los dueños de los medios, sino que barre parejo y se va contra los pocos reporteros que con dignidad y profesionalismo cuestionan al mandatario, por lo que han sido víctimas de la vesania del Presidente, que ofende, humilla, señala, acusa a los verdaderos periodistas de corruptos, conservadores, fifís, neoliberales como si ellos fueran los propietarios de su medio.

Es entendible, aunque no justificable, que los poseedores de esos medios adopten una postura agachona con la Presidencia, algo les han de saber fiscalmente o de negocios turbios que hayan hecho. El SAT y la Unidad de Inteligencia financiera los han de tener bien agarrados, y por ello aceptan sin pudor alguno que los tilden de corruptos, los ofendan por ser conservadores, emisarios del pasado, entre otros calificativos. Pero eso no les impide que defiendan y saquen la cara por sus reporteros, sus empleados que dignifican a sus empresas. ¿Qué pasaría si cuando en el Salón Tesorería se señale a un reportero y se le acuse sin pruebas, porque cumple profesionalmente con su labor, el medio deja de cubrir las mañaneras y no vuelve a publicar notas del Presidente? Colapsaría la estrategia de comunicación de la 4T. Los medios le hacen el caldo gordo al tabasqueño. No volvería a insultar a un reportero o a un opinador. Pero eso no va a suceder, no sólo porque le saben el corrido a los dueños de los medios de comunicación y por eso son agachones y no defienden a sus representantes.

Pero, por otra parte, está la falta de solidaridad profesional entre colegas, entre pares, entre reporteros. Forma de ser histórica de los periodistas y por ello no hay un colegio nacional del gremio, imposible visibilizar una agrupación formal. Cuando John Gavin era embajador de los EU en México, convocó a una conferencia de presa en un salón de la representación diplomática. Un empleado de la embajada anunció a Gavin y nadie se inmutó, lo hizo otra vez y no pasó nada. Salió el ex actor y dijo: Un embajador es el representante del gobierno de los Estados Unidos de América y se tienen que poner de pie. Se retiró, lo volvieron a anunciar y todos se pararon. En la sesión de preguntas y respuestas, un periodista lo cuestiono y como era una pregunta comprometedora le dijo con desdén: De qué medio eres, el reportero le respondió de El Día —de don Enrique Ramírez y Ramírez—, a lo que el diplomático le espetó: pensé que eras de un medio serio, otra pregunta. Se esperaba, ante la agresión, que todos se pararan y salieran en acción de protesta, pero no, una reportera de un diario de izquierda le preguntó incluso en inglés. En aquella rueda de prensa, el actor que hacía los comerciales de Bacardí acuñó la frase: Ustedes los mexicanos tienen la epidermis muy sensible.

Esa falta de solidaridad profesional persiste hasta nuestros días, por lo que nunca veremos que ante las agresiones directas a reporteros que sí hacen su trabajo, sus compañeros protesten y abandonen el Salón Tesorería. Tampoco los patrones, sometidos por las amenazas sobre ellos, retirarán a sus reporteros, ni dejarán de publicar. Corresponderá a la sociedad civil defender a los reporteros. Rechacemos las posturas divisionistas, polarizantes de Palacio, no hagamos eco de esos mensajes de odio y descalificación sin sustento. México y sus reporteros son más que la 4T.