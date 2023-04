“No tengo fuerza para hablar con nadie”: Maribel Guardia

Ante la muerte de su hijo Julián Figueroa

La actriz informó que el funeral sería celebrado de forma privada

Apenas se dio a conocer la muerte del joven actor y cantante, Julián Figueroa y las reacciones no se hicieron esperar en el medio del espectáculo, donde todos lamentaron la triste noticia, y es que, partió de este mundo apenas a los 27 años de edad, como consecuencia de un infarto fulminante, según lo confirmó su madre, Maribel Guardia, quien además pidió respeto para este momento de luto y aclaró que el funeral de su hijo que procreó con Joan Sebastian, se llevaría a cabo de forma completamente privada.

Maribel Guardia informó a través de sus redes sociales, que su hijo fue hallado inconsciente en su recámara mientras ella se encontraba en el teatro; y aunque, reconoció que llamaron a emergencias, para cuando llegó la ambulancia Julián ya había muerto.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno” dijo.

Luego de aclarar que no le encontraron signos de violencia, indicó que la causa de la muerte fue un infarto “El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Y pidió respeto para este momento de gran dolor “Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”, escribió.

Asimismo, destacó que el funeral se llevaría a cabo de una forma completamente privada y con las personas más cercanas a la familia “Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, concluyó la actriz.

Cabe recordar que, apenas el pasado 8 de abril habría sido el cumpleaños de Joan Sebastian, padre de Julián Figueroa, quien le dedicó un sentido mensaje a través de Instagram y Facebook, “Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me importa un bledo SÓLO QUIERO A MI PAPÁ”.

Lamentablemente, apenas un día más tarde, el joven sufrió un infarto que le arrebató la vida casi de manera instantánea. El cantante tenía una carrera musical y dentro de la actuación bastante prometedora, se encontraba casado con la modelo y actriz Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo un hijo.

Joan Sebastian dejó como herederos a 8 hijos: José Manuel Figueroa, Juliana Joeri Figueroa, Juan Sebastian Figueroa, Trigo de Jesús Figueroa, Zarelea Figueroa, Joana Marcelia Figueroa y D’Yave Figueroa Espín. No obstante, desde la muerte del intérprete, los bienes no se han podido repartir, pues no dejó un testamento, y los intentos de repartición se han demorado más de 7 años.

En 2021, una de las hermanas, denunció que se le estaban ocultando bienes y más cuentas bancarias; y fue el propio Julián quien desmintió a su media hermana Juliana Joeri Figueroa. Julián también enfrentó un problema al poner en venta un rancho en Cuernavaca, cuya propiedad le fue heredada en vida y no formaba parte de los bienes para el resto de los herederos.

Se presume que la fortuna de Joan Sebastian era de 40 millones de dólares, una de las más grandes fortunas del mundo de la música, no obstante, más que dinero, lo que heredaron los hijos de Joan Sebastian, entre ellos Julián Figueroa, son propiedades endeudadas.