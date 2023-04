Vulcan Materials no volverá a operar en Playa del Carmen, garantiza AMLO

Derecho de réplica

José Luis Montañez

“Está esperando que termine este gobierno para regresar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Vulcan Materials (Calica) únicamente se encuentra esperando a que concluya su gobierno para poder regresar a sus operaciones; no obstante, puntualizó que no habrá negociaciones para permitir que vuelva a explotar material pétreo al sur de Playa del Carmen.

Asimismo, destacó que Calica ya enfrenta repercusiones en contra por parte de activistas estadounidenses, a quienes calificó de “verdaderos ambientalistas”, contrario a los que se han manifestado en oposición al Tren Maya.

“Se les hizo fácil a los de Calica, de Quintana Roo, que estaban allá explotando un banco de grava, de arena. Y pensaron que con la campaña en Estados Unidos, acusándolos de que estábamos actuando ilegal y arbitrariamente, ellos iban a poder imponerse (…) hasta en Estados Unidos les comenzaron a reclamar por los destrozos ambientales causados en México. Hay auténticos, verdaderos ambientalistas… hay otros que son pseudoambientalistas”, dijo.

Y reiteró: “Esos están esperando que yo me vaya, pero no van a lograr nada con eso”.

Estos comentarios surgen después de la contrademanda que presentó México en el arbitraje internacional, por medio del cual pide al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que pague una indemnización millonaria por los daños ambientales que ha causado en Quintana Roo.

El Presidente declaró que se buscaron acuerdos con la filial de Vulcan Materials Company desde el año pasado, pero ninguno se dio de forma satisfactoria.

“Les compramos y convertimos toda esa área en reserva, en área natural protegida… no, tampoco, están esperando que yo me vaya, pero pues me voy a ir y, ¿cómo la gente va a permitir que sigan destruyendo el paraíso?, ya no, esto ya cambió, ya va a ser difícil que regresen los corruptos, que regresen los autoritarios, que regresen los oligarcas (…) se equivocan”, concluyó López Obrador.

Alcoholímetro regresa este mes a Cancún

La aprobación del Alcoholímetro en Cancún podría darse para finales de este mes, luego de que no se implementó durante la Semana Santa, informaron autoridades municipales.

El secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, declaró que, se llevarán a cabo las sesiones de cabildo requeridas para aprobar qué tanto se necesita para colocar el Alcoholímetro en la ciudad, de cuánto pueden ser las sanciones, entre otros puntos.

Uno de los principales cambios que se considerará para el próximo Alcoholímetro es la participación de un juez cívico para determinar las sanciones a los infractores, en lugar de que sea un tema de la Dirección de Tránsito exclusivamente. “Si a uno lo detienen, tu primera opción va a ser trabajo en favor de la comunidad, no tienes que pagar nada, no tienes que ir a la cárcel, a menos que rebasen ciertos grados de alcohol que te imposibiliten tomar una decisión delante del juez cívico y tendrías que pagar la grúa porque el coche se lo van a llevar, pero ya no hay necesidad de ampararse ni de llegar al Torito”, destacó el funcionario.

De tal manera, que se espera que en estas semanas se aprueben las ubicaciones de los operativos, los horarios donde se aplicarán y las sanciones junto con los montos. “El nivel de alcohol que será considerado como estado de ebriedad será de 0.25, y no de 0.4, de acuerdo a la ley federal” aclaró Aguilar Osorio.

El Alcoholímetro se trata de un programa exclusivo para salvar vidas. “Durante marzo y abril se han reportado incidentes viales donde los conductores conducían en estado de ebriedad y al manejar resultó en la muerte de jóvenes quienes salían de su escuela y también a una mujer embarazada. Si los diputados dicen que se convierte en delito, entonces tendremos que agarrarlos, hacerles la prueba de alcoholemia y ponerlos a disposición de la Fiscalía para que proceda. Esa pudiera ser una opción”, explicó.

Y es que, conducir en estado de ebriedad es de las cuatro principales causas de accidentes viales en Cancún, de hecho, la Dirección de Tránsito Municipal, informó que durante 2022 se registraron tres mil 069 percances, de los cuales 226 fueron provocados por personas alcoholizadas.

Cruz Roja respalda el Alcoholímetro

Por su parte, la Cruz Roja delegación Cancún informó que respaldan completamente el regreso del alcoholímetro, y es que, coinciden en que un gran porcentaje de accidentes automovilísticos sucede cuando los conductores están bajo los influjos del alcohol.

Amílcar Galaviz Aguilar, director de la institución, dijo, según una publicación de Por Esto, que el programa hace unos años había dado muy buenos resultados. “Se tiene la certeza de que bajaron los accidentes automovilísticos, por eso invitamos a todos los automovilistas a que respeten las medidas y a que no conduzcan si han ingerido bebidas alcohólicas”. Lo anterior, porque ponen en riesgo su vida y la de otras personas.

A esto añadió: “Avalamos el Alcoholímetro, hace unos años las estadísticas de los accidentes automovilísticos bajaron con este programa; no tenemos un número preciso ahora, pero sin duda fueron menores los llamados de emergencia; por lo contrario, desde que se suspendió el programa, las estadísticas de accidentes de autos volvieron a elevarse”.

Asimismo, destacó que este tipo de programas previenen los accidentes y llevan a que la población tome conciencia “se espera a que se lleve a cabo de buena forma este programa, ya que los peatones también resultan afectados por los accidentes de este tipo, además de que son la principal causa por la que se solicita una ambulancia de la Cruz Roja” dijo.

Por otro lado, el Secretario General del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osario, dejó entrever que se homologarán las multas del nuevo Alcoholímetro con las de la mayoría de los estados del país, de tal manera, que tentativamente ahora serán de 10 mil pesos, no obstante, eso no es un hecho, no se ha determinado a dónde irían a parar esos recursos.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com