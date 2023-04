La carrera por la CDMX

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Si en algún momento, el priista Adrián Rubalcava, actual alcalde de Cuajimalpa, creyó que podría llegar a ocupar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hoy, nuevamente, sus sueños se desvanecen porque, aunque figura entre los diez aspirantes a suceder a la doctora Claudia Sheinbaum, aparece en el penúltimo lugar.

Sus aspiraciones no son de ahora, desde hace mucho han estado presentes, pero su actuación como alcalde ha dejado mucho que desear y por eso ocupa ese lugar con pocas, poquísimas posibilidades. Y no decimos que ninguna, para no desanimarlo.

De acuerdo al Top 3 del Power Ranking de la CDMX de Polls MX rumbo a las elecciones de 2024, dado a conocer por el portal Político MX, una de las novedades es que Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN, regresó al sitio número tres, mientras que esta semana la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, entró al Top 10 después de nueve semanas de estar fuera de él.

Este es el TOP 10:

1.- Omar García Harfuch (Morena)

2.- Clara Brugada (Morena)

3.- Xóchitl Gálvez (PAN)

4.- Mario Delgado (Morena)

5.- Martí Batres (Morena)

6.- Santiago Taboada (PAN)

7.- Gerardo Fernández Noroña (PT)

8.- Rosa Icela Rodríguez (Morena)

9.- Adrián Rubalcava (PRI)

10.- Lía Limón (PAN)

Como señalábamos líneas arriba, no es la primera vez que Adrián Rubalcava aspira a la jefatura de Gobierno de la CDMX. El 2021 expresó sus intenciones de competir por ese cargo, ya fuera por el PRI o por la coalición PAN, PRI, PRD.

Por cierto, este político abandonó en 2012 las filas del PRD para irse al PRI, partido por el que hoy aspira, una vez más, a la jefatura de Gobierno de esta capital.

En contraparte, quien encabeza la lista de aspirantes es el morenista Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y desde ahí se ha catapultado como serio aspirante a suceder en el cargo a su jefa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aún es temprano para saber por quién se decantará la ciudadanía.

“La oposición crece rumbo al 2024”

En la carrera rumbo a 2024, el diputado de Acción Nacional en el Congreso capitalino, Federico Döring, aseveró este jueves que como Morena defraudó a los ciudadanos que confiaron en ellos durante las elecciones del 2021, ahora la oposición se mantiene firme para ganar la “otra mitad” de la Ciudad, incluyendo la jefatura de Gobierno. El crecimiento de la oposición, dijo, se debe a los “ejemplares resultados en apoyo a la economía familiar, seguridad ciudadana y servicios urbanos que ofrecen los alcaldes del PAN, PRI y PRD.

El diputado Döring, en su calidad de coordinador del GPPAN, expresó que a lo largo de estos meses Morena, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo local, se ha dedicado a descalificar y frenar las propuestas viables para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

Döring sostiene que han logrado dar pasos importantes para los habitantes de las alcaldías que gobiernan; “hay satisfacción por políticas públicas que verdaderamente son necesarias para salir de las desigualdades”, dijo.

Amén de señalar que buscarán siempre el andamiaje parlamentario para modificar leyes que ayuden al dinamismo de la capital, citó que la corrupción, la negligencia y la falta de atención a los temas de agenda pública, son aspectos que la gente califica y cobrará factura en 2024.

El PAN cierra filas y exhibe las tropelías del gobierno de Sheinbaum…no nos espanta la persecución política de Morena en el gobierno, seguiremos siendo la gran alternancia…sentenció Döring.

Por su parte, el diputado federal, Héctor Saúl Téllez Hernández, refirió que Claudia Sheinbaum “ha destruido los sueños de la ciudadanía que busca prosperar y mejorar su vida”.

También apuntó que el PAN tiene un voto duro que le ayudará a mantener los gobiernos de alternancia que, por años, la ciudadanía ha reclamado y ahora más cuando la 4T demostró ser un peligro.

Mejorar presupuesto participativo

La diputada priista Tania Larios Pérez propuso que el Presupuesto Participativo se incremente del 4% asignado en 2023, al 5% en el año fiscal 2024, con el fin de garantizar inversiones significativas, de acuerdo con el proceso presupuestario dirigido por los ciudadanos.

Para lograr tal propósito, la legisladora presentó al pleno del Congreso local una Iniciativa para reformar los artículos 116, 117 párrafo 9 y 125 fracción I de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Larios Pérez recordó que la última reforma a la Ley de Participación Ciudadana relacionada con el Presupuesto Participativo, estableció que para el año 2020 se incrementaría a un 3.25%, determinando que a partir de esa fecha el aumento correspondería al 0.25% anual hasta llegar al 4% en 2023.

Expuso que si bien la ciudadanía ya es tomada en cuenta al decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno capitalino para que optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales, no es suficiente el presupuesto destinado a los proyectos que necesitan las y los ciudadanos debido a sus necesidades.

Por ello se propone que el presupuesto para el próximo año se incremente del 4 al 5 por ciento para 2024.

La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

