Por el momento, el Tribunal Electoral no se toca, pero mantienen congelado al INAI

Miguel Ángel Rivera

Si se tratara de un encuentro deportivo, se podría decir que las sesiones de las dos cámaras del Congreso de la Unión terminaron con marcador uno a uno.

Por una parte, parece que la presión popular ha tenido efecto sobre una parte de los legisladores federales y con ello se cumplirá la demanda popular “el INE no se toca… tampoco el Tribunal Electoral”.

Esto significa que, nuevamente, quedó frenada la reforma constitucional promovida por las dirigencias de la mayor parte de los partidos políticos para quitar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, también conocido como Trife), pero a cambio, el oficialismo cumplió con la orden de mantener inactivo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al impedir nuevamente que se designe al comisionado faltante para que ese organismo autónomo pueda funcionar y contribuir a eliminar la opacidad con que se gasta el presupuesto federal.

La oposición a la reforma para quitar facultades al Tribunal Electoral viene de las bases, al grado que ha provocado divisiones internas en los grupos parlamentarios, cuyas dirigencias tenían listo un acuerdo aparentemente aceptado de manera casi unánime para limitar las facultades del TEPJF.

En principio, esta reforma que comprende varios artículos constitucionales se prepara en la Cámara de Diputados, en donde en principio se había dado un inusitado acuerdo de voluntades. Las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, PT y PVEM en la Cámara de Diputados se unieron para frenar lo que consideran “excesos” del Tribunal Electoral.

El único partido que, desde el inicio, se opuso a limitar las facultades de los magistrados electorales fue Movimiento Ciudadano (MC).

Este desacuerdo del partido fundado y dirigido por el ex gobernador de Veracruz y ahora senador Dante Delgado Rannauro está más justificado, pues es actor central en uno de los desacuerdos de los diputados federales frente al TEPJF. Se trata de un mandato de los magistrados electorales para que la directiva de la Cámara de Diputados diera un lugar a MC en su representación.

El mandato judicial —que es inapelable, pues el Tribunal es la máxima instancia en materia electoral— no fue acatado por los diputados, pero intensificó la inconformidad en el Legislativo por supuestas intromisiones de los magistrados en asuntos que los legisladores consideran que sólo les competen a ellos.

Otro motivo de inconformidad, aunque no trascendió mucho, pues ningún político desea aparecer como contrario a la igualdad de género, fue el mandato de los magistrados para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se destinara exclusivamente a una mujer, como así ocurrió.

Los dirigentes de Morena y el PRI desean prolongar sus mandatos

Con la sucesión presidencial cada vez más cercana, tal vez el punto que más les interesa a las dirigencias del partido oficial, Morena, y del antes “invencible” PRI es evitar que el Tribunal Electoral obstaculice la ampliación del mandato de las directivas encabezadas, respectivamente, por Mario Delgado Carrillo y por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Por lo general, los magistrados han echado abajo reformas a los estatutos de los partidos aprobadas “a la medida” y en estos casos se presumía que obligarían, tanto a Morena como al tricolor, a reponer procedimientos y designar nuevas directivas, a las que correspondería conducir los procesos para nominar a sus candidatos para las elecciones federales de 2024, en las cuales además de la Presidencia de la República se decidirán casi una decena de gobiernos estatales y cientos de cargos en los congresos federal y estatales, así como en numerosos ayuntamientos.

En estos casos, la posibilidad de que los magistrados impidan que los dirigentes nacionales de los partidos extiendan sus mandatos se refuerza por el hecho de que han sido los mismos militantes los que se oponen.

En el caso del PRI, uno de los grupos de resistencia lo encabezó el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, pero fue superado por Moreno Cárdenas y su equipo, al grado que perdió la coordinación de los senadores de su partido.

En Morena, una de las principales corrientes opositoras a Delgado la encabeza el académico John Ackerman, esposo de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien es miembro de una influyente familia dentro del partido oficial y de la llamada Cuarta Transformación.

“Tenemos a lo peor del viejo sistema, del viejo PRD, ahora insertos dentro de Morena para repetir sus prácticas. Esto es muy fuerte. Está en juego el futuro de la Cuarta Transformación y llamamos a denunciar y acreditar todas las irregularidades”, manifestó Ackerman, quien ha sido crítico de Delgado Carrillo desde el proceso para elección de dirigente nacional del partido.

En entrevista para el oficial IMER Noticias, Ackerman acusó a Mario Delgado, presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, de “echar a perder el partido”.

“Es muy triste cómo Mario Delgado está echando a perder un movimiento tan fuerte. Es una especie de suicidio que podemos detener. Esa es la gran oportunidad, el mensaje que quiero compartir. Él está abusando de la confianza del Presidente”, dijo el académico.

Además, dentro de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados circularon versiones en el sentido de que algunos de sus integrantes están en desacuerdo con las reformas porque dejarían sin protección a grupos minoritarios de la sociedad, como discapacitados e inclusive a mujeres, pues se perdería la igualdad de género.

De acuerdo con versiones que circulan en el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre los militantes de Morena y de sus partidos satélites se llega a un total de casi 90 inconformes, con lo cual no se alcanzaría la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales.

Por si fuera poco, la bancada del PAN también parece decidida a retirar su respaldo a la iniciativa.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, publicó en sus redes sociales que en Acción Nacional decidieron no apoyar la iniciativa que limite las facultades del Tribunal Electoral.

“Para que no haya dudas, las y los diputados @AccionNacional decidimos no reformar cualquier iniciativa que, pese a su contenido, suponga la más mínima duda respecto a las facultades del TEPJF. Paridad de Género o Acciones Afirmativas”.

El coordinador del PVEM, Carlos Puente Salas, aliado de Morena, censuró a los panistas por su cambio de opinión y reveló que fue el partido albiazul el que pidió quitar al Tribunal la facultad de dictaminar acerca de las impugnaciones de derechos político-electorales de mujeres, personas de la diversidad, indígenas y afromexicanos.

El hecho es que la iniciativa está detenida.

La reforma sobre el Tribunal no avanza, pero también el INAI sigue congelado

En el Senado también se empieza a integrar un bloque opositor contra la posibilidad de recortar facultades al TEPJF.

Además de MC, que se inconformó desde el principio, en caso de que las reformas sean aprobadas en San Lázaro, en el Senado se han sumado en contra el llamado Grupo Plural y en lo individual varios senadores del PAN, del PRI e inclusive de Morena.

El coordinador del Grupo Plural y ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, celebró que sus ex compañeros de la Cámara de Diputados hubiesen desistido de apoyar la enmienda contra el Tribunal.

“No dudamos en que el Tribunal no se toca, el espíritu de Mi voto no se toca es no tocar al INE y no tocar al Tribunal, y no tocar nuestras condiciones democráticas que hemos ganado.

“Yo felicito la rectificación que ha hecho el PAN en Diputados, pero la verdad es que fue hecha desde la presión de que no pasaba en el Senado. Felicito a Malú Micher; felicito la convicción de Damián Zepeda, y nosotros en el Grupo Plural, estábamos absolutamente en contra”, dijo Martínez Cázares.

Pero a cambio de este avance, la oposición en el Senado sufrió un nuevo revés en su intento por elegir a un nuevo comisionado del INAI para que esa institución pueda normalizar sus actividades.

Una y otra vez la mayoría oficialista rechazó los intentos por poner a votación ese nombramiento, hasta que, finalmente, el oficialismo decidió suspender la sesión mediante el recurso de romper el quorum.

