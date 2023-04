Infiltración de la DEA en cártel de los “Chapitos”, abusiva y prepotente: AMLO

Roberto Vizcaíno

El presidente Andrés Manuel López Obrador no perdona ni concede el menor espacio a la DEA ni al gobierno de EU. Para él nada justifica acciones unilaterales internas de ninguno de ellos en México, ni siquiera en el combate a la producción, trafico y comercialización de fentanilo que provoca decenas de miles de muertos en aquel país, sobre todo de jóvenes.

De ello habló ampliamente en su mañanera de ayer, pero la síntesis de su visión y pensamiento la dio él mismo en este párrafo, la infiltración a los “Chapitos” fue, dijo:

“Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¡Cómo van a estar espiando! ¿Qué, no hasta bajaron un globo de China ya en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, porque… Pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Y, además, con la arrogancia, ¿no?, de filtrar la información al Washington Post”.

Su largo cuestionamiento hacia el anuncio de EU de que van contra “Chapitos” como principales operadores del fentanilo en EU, inició con una serie consideraciones morales respecto de cómo la cultura familiar tradicional existente en comunidades indígenas de Oaxaca es más rica en el combate de las adicciones que la que opera en EU donde el individualismo y el aspiracionismo son la base de la sociedad.

Y de ahí sus consideraciones para exigir que el gobierno de EU se someta a las reglas de evitar acciones unilaterales de la DEA o de cualquier agencia de EU sin el aviso o aceptación del gobierno de México por más base que tengan en cuanto al combate de cárteles y el narcotráfico.

“… ya no es el tiempo de Calderón, (cuando) que se definían los programas en Estados Unidos, y México se sumaba y éramos como los policías del gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas que, por cierto, nunca funcionaron de la guerra contra el narcotráfico: que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso. No, ya no.

“Ni tampoco que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México, no. Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano”, subrayó.

Sin embargo y pese a la enorme molestia que le causó y provoca la operación y denuncia contra “Chapitos”, dijo, no hará ningún reclamo formal.

Lo único que exige, vía su mañanera y medios de información, redes sociales, es que el gobierno de Biden y sus agencias, no sólo actúen contra los cárteles mexicanos, sino que igual lo hagan con sus cárteles en Estados Unidos.

“No hay nada más que estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá, cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, que están haciendo para enfrentar el tráfico de drogas”, dijo.

El tema le irrita en extremo.

No lo dice, pero es obvio que no le gusta para nada que la DEA y otro de EU se metan con los “Chapitos”.

Monreal va por un comisionado para el INAI

De gira por Tamaulipas, Ricardo Monreal reveló que el principal obstáculo para designar a los 3 comisionados que le faltan y mantienen congelado al INAI son sus opositores dentro de su bancada de Morena.

En forma personal, dijo, él considera que estos nombramientos deben salir ya, pero no tiene el consenso de su bancada, sin la cual no logra los votos suficientes para sacar adelante los ansiados consejeros.

Por ello, dijo, está negociando no sacar la designación de 3 sino de 1 que es el que le falta al INAI para tener los 5 consejeros que establece la Constitución y así poder reactivarse y emitir resoluciones.

Ya en conferencia con medios locales, consideró que la permanencia de Mario Delgado y de la senadora Citlalli Hernández al frente de Morena puede tener todo el apoyo de los gobernadores emanados de este partido, pero que su ratificación depende del voto mayoritario de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales podrían emitir este fallo en cualquiera de estos días.

Asimismo, reiteró que en la contienda por la candidatura presidencial de Morena para 2024 en la que él participa, exige como fundador de este movimiento y partido que se emitan reglas democráticas para garantizar piso parejo y dejar atrás la idea e intención de que se debe realizar una encuesta para definir esta nominación.

Un día antes, el zacatecano indicó que si Morena insiste en esa encuesta, el no participará más por esa candidatura salvo que la encuesta la realicen empresas independientes y reconocidas.

En esta declaración, y ante la pregunta de si continuaría dentro de Morena si este partido insiste en sacar su candidato a la presidencia de México vía una encuesta realizada por ellos, Monreal dijo que quizá no seguiría como morenista.

