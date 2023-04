INAI castigado

Carlos Ramos Padilla*

Gobierno que no respeta y bloquea la transparencia administrativa y menos la información está condenado al fracaso. Por la razón que sea, por corrupción, por imposición, por tiranía, por “seguridad nacional”. El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ha expresado su preocupación por las constantes descalificaciones del Presidente de la República acerca de las funciones de este organismo constitucional autónomo. Nuevamente, las críticas van al valor económico del organismo indicando que cuesta a la nación mil millones de pesos al año, pero calla el Ejecutivo cuando se destapa que en Segalmex el fraude asciende a 15 mil millones de pesos, lo que quiere decir que con el desfalco en Segalmex se garantizaría la vida del INAI por 15 años. La diferencia entre estos dos ejemplos es que el INAI ha servido a la Nación y Segalmex la ha saqueado.

Por 20 años, el INAI ha formado parte íntegra de la democracia nacional con el propósito de que la sociedad pueda ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Las acusaciones y permanentes ataques desde Palacio Nacional, para dejarlo inoperante, muestran una intolerancia ofensiva.

En diferentes eventos y ocasiones la ciudadanía ha podido conocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas y, mediante el derecho de protección de datos, han logrado obtener sus semanas cotizadas para tramitar su pensión, solicitar su expediente clínico para conocer otras valoraciones médicas, rectificar sus datos, por ejemplo, de los certificados de vacunación, presentar una denuncia cuando instancias públicas o privadas hacen mal uso de su información personal y exigir la reparación del daño cuando han sido víctimas de robo o suplantación de identidad, por mencionar algunos beneficios.

Se han documentado diversos asuntos de interés público y casos como el propio Segalmex, la “estafa maestra” o la “casa blanca”.

El Presidente pretende ignorar que el INAI se encuentra facultado para garantizar el derecho de la sociedad a la protección de sus datos personales, a nivel nacional, en el sector privado y, en el ámbito federal, en el sector público.

Hoy, el tabasqueño se dice molesto porque el INAI está temporalmente inoperante pero, el Ejecutivo, señala que sus miembros continúan cobrando. Además, AMLO no midió la fuerza de sus aseveraciones e indicó en un arrebato intrépido “da igual que exista o no; no sirve para nada”.

Al igual que en Notimex, el Presidente no solamente descalifica a la institución sino denigra la trayectoria, experiencia, honorabilidad y categoría de sus integrantes. De paso nulifica a la ciudadanía en sus derechos y en su valor intelectual.

El Presidente no gobierna, selecciona sus preferencias y elimina a quién o quiénes le estorban. A sus incondicionales los premia y los protege, como recientemente al general secretario de la Defensa Nacional, disculpa sus lujos atacando a Loret de Mola y a sus opositores los nulifica.

Un estadista defiende el acceso a la información, da oportunidad abierta a la prensa, invierte en conocimientos y educa a la nación. Los otros, esos días, no sirven para nada.

