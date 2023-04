Injerencia del Pentágono

Ángel Soriano

Simultáneamente a las filtraciones que realiza el Pentágono en la prensa nacional e internacional con el objeto de debilitar al gobierno, el Inegi dará a conocer el nivel de aceptación de las Fuerzas Armadas —Ejército, Marina y Guardia Nacional—, en el pueblo de México y el apoyo que tiene el gobierno de la República, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asoció a los Guacamaya al Pentágono -“es lo mismo”-, pues es su forma de actuar y suministran información a los medios de mayor influencia con el fin de propiciar un clima favorable a una intervención, por lo cual se cuidará la información relativa a las Fuerzas Armadas dado que el Pentágono espía y hay propósitos injerencistas en detrimento de la soberanía nacional.

El presidente López Obrador señala que esto se realiza en asociación con los grupos conservadores, los que han perdido sus privilegios y desean volver por sus fueros, como es el caso del empresario Claudio X. González, que recibe financiamiento de los Estados Unidos para emprender una campaña de desestabilización y de rumores.

En ese mismo propósito está la información acerca de los “costosos viajes al extranjero” del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y del presunto espionaje a defensores de los derechos humanos que, como lo denunció el Presidente, sirven a las agencias extranjeras que realizan espionaje y pretenden la desestabilización “pero no pasará nada porque contamos con el apoyo del pueblo”, dijo AMLO.

Revisión a la UNAM y al Poder Judicial

Al señalar que el INAI es un cero a la izquierda y no sirve para nada, más que para encubrir malos manejos de funcionarios, el organismo cuesta al pueblo de México mil millones de pesos al año y al igual que la UNAM y el Poder Judicial, así como otros organismos, deben ser revisados y realizar en ellos una transformación profunda, pues fueron creados para dar empleo a amigos y parientes de políticos influyentes y para encubrir hechos delictuosos, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador… Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás a la intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena, al establecer que sus funciones, de acuerdo a la Constitucional, son de un ente civil y, en consecuencia, debe pertenecer a la secretaría de Seguridad Pública sin que sus funciones sean intervenidas por personal militar. Esto repercutirá en el enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, pues el Poder Judicial asume su papel de ser contrapeso del Ejecutivo. Y habrá que ver cuál es la respuesta del Poder Legislativo que ya había aprobado dicha propuesta… Como lo ha indicado el mismo Presidente, vivimos tiempos interesantes, esperándose que, lo que no había ocurrido en muchos sexenios, se vuelva operativo: la vigencia de los Tres Poderes de la Unión… Sigue de puntera la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sorprendido con una amplia red de partidarios en la República que dejan muy atrás a sus más cercanos competidores, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. La científica no sólo ha dado resultados en la capital del país, sino que va por la República y ahora ha solicitado permiso al Congreso local para viajar al extranjero… Prácticamente, el gobernador Salomón Jara ha recuperado el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca al desalojar a vendedores ambulantes y grupos sociales que lo mantenían secuestrado y, como en otros tiempos, hoy es posible transitar por las calles para disfrutar de la ciudad, salvo inconformidades de rutina que se aparecen a cualquier hora del día por la capital del estado.

