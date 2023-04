Cancún cumplió 53 años

Mauricio Conde Olivares

Cancún, el principal destino turístico de México y América Latina, cumplió ayer 53 años de su fundación y por ello, el Ayuntamiento de Benito Juárez, que encabeza la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, desarrolla un ambicioso programa de festividades que incluyen eventos masivos de todo tipo, recorridos, conversatorios, eventos deportivos y artístico-culturales que dan realce a tan importante conmemoración, e incluso algunas actividades fueron testimoniadas por la gobernadora Mara Lezama como fue la inauguración de Parque Cancún o el arranque del Medio Maratón Cancún 53.

Por eso, el momento es histórico. Nunca una gobernadora y una presidenta municipal habían trabajado juntas, en equipo, para todas y todos los cancunenses. Las dos tiene algo en común: que siempre buscan el cómo sí, como sí lograr los objetivos; a través del diálogo, de consensos y de la suma de voluntades, con el fin de reducir las desigualdades y generar crecimiento con bienestar social.

De esta forma, iniciaron los festejos el pasado 14 de abril con la inauguración de Parque Cancún, tuvimos el Medio Maratón Cancún 53; en los bajos del Palacio Municipal se aprecia el llamado “Túnel de la Historia; también, se celebró el conversatorio llamado “Historia de la Aviación”, y está programado que hoy viernes tenga lugar un evento público sobre la avenida Yaxchilán de lucha libre, que consta además de un concierto musical y una kermesse, denominado “Cancún es México”.

Adicionalmente, mañana sábado tendrá lugar el “Desfile de los Cancunenses” por las principales avenidas de la ciudad a las 17:00 horas y el concierto “Talento Cancunense” que comienza a las 19:00 horas en el Parque de Las Palapas.

El domingo, 23 de abril se llevará a cabo el Triatlón Astri Cancún, en Puerto Cancún; así como el “Picnic Cancún”, en el Parque Fonatur, para finalmente concluir los festejos en el pueblo fundacional de Cancún, Puerto Juárez, dónde en Playa Del Niño tendrá lugar el “Show Infantil en la Playa”.

Durante la ceremonia oficial del 53 aniversario de Cancún encabezada este jueves en el cabildo por la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y la gobernadora Mara Lezama tuvo lugar la Séptima Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, en Plaza de la Reforma, en la que se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” edición 2023 que quedó en manos de la ciudadana María Margarita Ofelia Álvarez Cantarell.

En la sesión solemne de cabildo, Ana Paty Peralta resaltó que “como a esta transformación nadie la detiene, hoy convoco a todas y todos los cancunenses, a seguir trabajando juntos, con la mirada fija hacia adelante, para construir la mejor versión de nuestra ciudad y de nosotros mismos, siempre pensando en un mejor futuro para nuestra niñez”.

Añadió que es momento de fortalecernos más, de unir esfuerzos y trabajar coordinadamente, como lo estamos haciendo el gran equipo que conforma este Ayuntamiento; las y los regidores, el síndico municipal y todos los que conformamos esta administración, a quienes agradeció su compromiso y su entrega por las y los cancunenses. “Cuentan con todo mi apoyo, como sé que cuento con ustedes, Continuemos trabajando en equipo, en unidad, día y noche por nuestra ciudad”, dijo.

Así lo hemos hecho durante 53 años y juntos lo seguiremos haciendo: siempre resilientes ante cualquier reto, sin importar cuántos desafíos nos lleguen, unidos salimos adelante, ¡ese es el espíritu de los cancunenses!, citó.

Cancún tiene origen, tiene historia y tiene un presente de transformación, destacó. “Démos la continuidad, manteniéndonos unidas y unidos, trabajando y construyendo el Cancún que todos soñamos y merecemos”, instó.

Horas antes de la ceremonia protocolaria de aniversario, precisamente al encabezar la ceremonia cívica por el 53 Aniversario de Cancún, en representación de la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, el secretario general del Ayuntamiento, Jorge Carlos Aguilar Osorio, exhortó a servidores públicos y a la ciudadanía en general a seguir trabajando todos los días por su comunidad, además de reconocer el esfuerzo que hicieron los primeros pobladores por fundar este sitio desde 1970.

“Estos hombres y mujeres que llegaron desde el principio, pasaron incomodidades de llegar a un lugar que no era ciudad y la convirtieron en ciudad; nos han dado cultura, historia, se cayeron y se levantaron, soportaron huracanes e inclemencias y hemos ido transformando Cancún hasta el punto que hoy nos exige que le devolvamos un poco de lo que nos ha dado”, dijo.

En su discurso, durante el evento a un costado de la explanada del Palacio Municipal, en el que se dieron cita directores y trabajadores de diferentes dependencias del recinto de gobierno, exhortó sobre todo a los trabajadores municipales a seguir todos los días levantándose para dar lo mejor de sí, trabajar, tener un espíritu de servicio y proponer cambios.

“Cancún lo único que nos pide es un poco de amor por la ciudad, que la cuidemos y hagamos lo básico: barrer el frente de nuestra casa, respetar la ley y los reglamentos. Hagámoslo sintiéndonos orgullosos de esta ciudad que es un ícono mundial; estamos viviendo en Cancún, una marca internacionalmente conocida como pocas y eso lo vamos a seguir logrando todos”, expresó.

Como parte de la ceremonia cívica, todos los asistentes participaron en la ordenanza el Lábaro Patrio y la entonación de los himnos Nacional Mexicano y de Quintana Roo, lo cual estuvo a cargo de la Banda de Guerra y escolta del 64° Batallón de Infantería y la Guardia Nacional, además de la Banda de Música del Ayuntamiento, quien para amenizar la mañana, también interpretó las dos melodías que identifican este destino: “Me está llamando Cancún”, de Pilo Tejeda y “Suéñame Quintana Roo”, de Ricardo Ceratto.

Ahora le comento que Sebastián es un pequeño de once años en espera de la generosidad de un potencial donador desconocido. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y necesita un trasplante de células madre para poder sobrevivir pero, hasta el momento, no ha encontrado un potencial donador genéticamente compatible.

Con el objetivo de ayudar a Sebastián y a otros pacientes con enfermedades en la sangre como leucemia y linfoma Be The Match, que es el registro de potenciales donadores de células madre más diverso del mundo, realizará diversos eventos de registro en dependencias del DIF, Universidades y Hospitales del Estado de Quintana Roo, para todas aquellas personas que quieran registrarse como potenciales donadores y dar una oportunidad de vida a pacientes con cáncer en la sangre. Los eventos de registro se llevarán a cabo del 24 al 28 de abril.

La organización sin fines de lucro Be The Match administra, desde hace 35 años, el registro de células madre sanguíneas más diverso del mundo (más de 9 millones de potenciales donadores registrados). Be The Match tiene como misión encontrar compatibilidades genéticas en todo el mundo para darle una esperanza de vida a pacientes con enfermedades en la sangre que necesitan de un trasplante de células madre para sobrevivir.

Un trasplante de células madre puede tratar más de 75 enfermedades en la sangre. No obstante,

el 70% de los pacientes no tiene un donador totalmente compatible en su familia, dependen de Be The Match para encontrar un donador no emparentado.

Para poder realizar el registro como potencial donador es indispensable cumplir con algunos requisitos, como tener entre 18 y 40 años de edad, gozar de buena salud y, lo más importante, mantener el compromiso de decir sí a donar si llegas a ser compatible con un paciente.

En caso de que cumplas estos requisitos, Be The Match México hará un primer registro a través de una muestra bucal por medio de hisopos, y una vez finalizada se guardarán en un sobre con tus datos, se analizarán tus muestras y se cargará tu información dentro del registro global de potenciales donadores, en espera de ser compatible genéticamente con un paciente que lo necesite y proceder a la donación. Asimismo, existen dos formas de donar células madre. En un 90% de los casos será similar a una donación de plaquetas, un proceso llamado aféresis. Y en el 10% restante la extracción se hará directamente de la médula ósea por una punción en el hueso iliaco.

Actualmente, Be The Match México cuenta con más de 132,000 potenciales donadores registrados, de los cuales 502 pertenecen al Estado de Quintana Roo; 303 mujeres y 199 hombres. No obstante, todavía queda un largo camino que recorrer, teniendo en cuenta que, según datos del INEGI con base al censo de población de Quintana Roo en 2020, la edad de aproximadamente el tercio de la población oscila entre los 20 y 39 años de edad; es decir, más de 600 mil jóvenes que podrían ser potenciales donadores de células madre.

Al momento Be The Match México ha facilitado 76 trasplantes históricos para pacientes en México (65 pediátricos y 11 adultos), 24 de ellos nacionales, es decir, de un donador mexicano para un paciente en México. Además, se han realizado más de 214 recolecciones de células madre en Hemoterapia, Centro de Recolección Aliado en Guadalajara, las cuales se han enviado a pacientes en México y el resto del mundo; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

