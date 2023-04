Magnates y recursos públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los grandes magnates de los medios de comunicación también viajan a todo lujo con recursos públicos, porque venden publicidad y protección, sin embargo, nadie los cuestiona como ocurre ahora con la familia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

Y pese a que el militar de elevado rango aparece todos los días en las mañaneras -salvo excepciones-, y se le encuentra en los lugares donde ocurren desastres o hechos delictuosos, se afirma que ha estado en Italia en hoteles de lujo hasta por 15 días, lo cual puso en duda el Presidente, no así la de la familia del militar que puede que sí. ¿Y eso qué?, dijo.

Tanto magnates de los medios, como altos -medios y de bajo nivel- funcionarios, sin duda que utilizan recursos públicos para placeres personales, familiares o de allegados, lo cual deberá esclarecerse para la salud pública, pues esto permite tener la certeza de que nuestros impuestos permiten la buena vida de los que tienen acceso a las arcas públicas.

Por eso, la misma Presidencia o el Congreso de la Unión, deberían exigir cuentas a los poderosos magnates de los medios de comunicación que, mediante el despojo de empresas editoriales a los trabajadores, siguen en la industria del chantaje y de la venta de protección al poder público para viajar como sultanes por el mundo a costa del sacrificio de los menos favorecidos.

TURBULENCIAS

Cae medio centenar de árboles en Oaxaca

Una tormenta eléctrica que cayó ayer por la tarde sobre los valles centrales de Oaxaca, arrasó con medio centenar de árboles y causando destrozos a vehículos y casas particulares, lo cual se suma a la negligencia o complicidad de las autoridades municipales con los destructores de la ciudad. La capital oaxaqueña no sólo es víctima de quienes se han apoderado de su belleza colonial, incluyendo el despojo de vetustas casonas coloniales, sino de la incapacidad de las autoridades para el cuidado de la ciudad que este mes cumple 491 años de su fundación… Como un afán enfermizo de figurar y escalar posiciones políticas con escándalos se ha visto a la senadora panista, la sonorense -lástima de Sonora-, Lilly Téllez, que en su afán protagónico arremete contra figuras públicas para alcanzar notoriedad para sus aspiraciones políticas desatadas. Nadie en su sano juicio podría votar por una persona con evidente desequilibrio emocional… El ex subprocurador de Justicia de Oaxaca, Enrique Toro Ferrer, hizo serios señalamientos a ex funcionarios públicos como integrantes del “cártel del despojo”, lo cual deberá ser investigado y sustentado con pruebas a efecto de que este hecho delictuoso no se convierta en una cacería de brujas o de ataques a políticos en desgracia… Rosa Icela Rodríguez sumó a sus filas a la Guardia Nacional, teniendo así, cuando menos de manera formal, el control total de las fuerzas armadas del país y, de continuar en el ánimo de quien decide en la Nación, podría convertirse en candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde ha realizado su trayectoria política… Incuestionable habilidad política del presidente López Obrador: De severa crítica, la laureada escritora Elena Poniatowka volvió a ser admiradora del Presidente. Hubo un distanciamiento entre ambos que hizo que la galardonada se convirtiera en crítica de AMLO, el Senado le concedió la Medalla Belisario Domínguez, el Presidente la llamó a Palacio Nacional para felicitarla y salió como una admiradora más a pronunciar elogioso discurso en la tribuna de la vieja Casona de Xicoténcatl. Y todavía hay quienes dudan de la pericia del tabasqueño en la conducción de los destinos de la Nación.

