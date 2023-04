“Redes de Valor”, interesante programa de “Sembrando Vida”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



INAI, Ricardo Monreal asegura que se mueve la posición de su bancada

Un muy interesante programa encabeza el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández, lo que hace evidente el porqué la titular de dicha dependencia, Ariadna Montiel, apoya buena parte de su gestión en el programa “Sembrando Vida”.

“Redes de Valor” es la estrategia que ha implementado dicha subsecretaría y que tiene como objetivo que los productos de las parcelas de “Sembrando Vida” cuente con una salida comercial sólida que represente una verdadera opción que tenga además la capacidad de promover y fortalecer iniciativas colectivas integradas por sujetos de derecho del programa.

Entre los productos que se producen en los estados en los que “Sembrando Vida” tiene mayor influencia como Chiapas, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán están: café, chía, chocolate, harina de plátano, jamaica, jengibre en polvo, miel de abeja melipona, pasta de achiote, ajonjolí, orégano, piloncillo granulado y harina de yuca, entre otros muchos, y al salir a la venta existe la total certeza de la calidad de estos productos que tienen un buen grado artesanal que preferentemente realizan pequeños productores que imprimen valor socioambiental a los sistemas agroecológicos.

En dicha estrategia se consideran tres líneas de acción: Proyectos productivos de valor agregado, esquemas de comercialización justos y vinculaciones estratégicas. Hay que destacar que de manera particular se promueven proyectos en torno a las cadenas de valor del achiote, cacao, café, maguey, miel, nopal y plátano, por ser los cultivos con mayor volumen de productos esperado.

Una pieza indispensable en este proceso radica en signar acuerdos de colaboración con instituciones gubernamentales como la Secretaría de Economía, la propia Cofepris, instituciones educativas, gobiernos estatales así como ir más allá para llegar a organismos internacionales como la CEPAL.

De forma paralela, dichos productos se promueven en tianguis y mercados locales, así como ferias para la comercialización de los productos.

De hecho, este camino ya lo ha empezado a andar la subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, de la Secretaría del Bienestar, que encabeza Paulín Hernández, ya que en la actualidad, se apoya a 17 proyectos y 24 más están en proceso de gestación, lo genera un ingreso suficiente para los beneficiarios.

Incluso, ya se puede hablar de logros gracias a este novedoso programa como por ejemplo, acuerdos comerciales con sembradores y sembradoras de comunidades de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Puebla. Se cuenta además con una valiosa base de datos con 474 productos de valor agregado de iniciativas de sembradores y sembradoras.

Municiones

*** La ministra Loretta Ortiz, demostró ser disciplinada a esta errada y llamada Cuarta Transformación al negarle al INAI la suspensión que había solicitado para que su pleno pudiera sesionar con cuatro integrantes. Diversos analistas coinciden en que se ve poco probable que se alcance un acuerdo; más aún, porque estamos a cinco días de que concluya el periodo ordinario de sesiones. La ex comisionada del INAI, María Marván recordó que con esta actitud de mantener paralizado al INAI, se conculcan derechos humanos como el que se tiene a la información y a la protección de datos

*** Y por cierto, este tema lo abordó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien señaló que un tema fundamental es el nombramiento de los comisionados del INAI y en tal sentido, el político zacatecano se avocará a insistir en que debe de aprobarse dentro del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta. Aseveró el senador Monreal Avila que se está moviendo la posición de los integrantes de la fracción parlamentaria del partido oficial. Ojalá y los pueda convencer de la necesidad de integrar el INAI; de votar a los comisionados faltantes y de lograr la mayoría calificada.

*** ¿Y dónde está el Presidente?, esa es la pregunta que todo el país se hace, después de que su salud se viera afectada en una gira en Yucatán. Lo raro es que Andrés Manuel López Obrador no ha dado la cara y de acuerdo a lo informado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería hasta hoy cuando se dé el parte oficial de la salud del inquilino de Palacio Nacional. No cabe duda que esta errada y llamada Cuarta Transformación es especialista en crear vacíos que, sin duda, resultan peligrosos y propician la especulación. Ayer, el coordinador de Morena en la Cámara alta, se comunicó con el titular de la Segob, quien le informó que el Ejecutivo se encuentra en buenas condiciones, aislado, en Palacio Nacional, producto de la Covid-19, por lo que el senador zacatecano reiteró su deseo sincero del restablecimiento de la salud del Presidente “porque el país lo necesita”. Como abogado experto que es, el senador Monreal dijo que la salud del Presidente “es un asunto de Estado, aquí y en cualquier parte del mundo y seguramente en el transcurso del día o mañana (hoy), estarán informando sobre su salud”. Por lo demás, el presidente de la Jucopo en el Senado de la República está hablando con los coordinadores para ver la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones por la gran cantidad de trabajo pendiente, muchas leyes trascendentes que no se deben aprobar al vapor.

*** Al llamado que hiciera la ONU para que en México, se puedan nombrar a los dos comisionados faltantes en el INAI, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara alta, calificó de inadecuado el llamado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a los senadores, para que elijan a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), antes de que concluya el periodo ordinario, porque –según el senador Vasconcelos-, nadie, que no sea ciudadano o ciudadana de México, debe de presionar en decisiones que competen únicamente a nuestro país. “Las circunstancias políticas de cada país son inviolables, porque ninguna otra nación o autoridad extranjera puede decir: Ustedes deben estar haciendo esto o lo otro en sus asuntos internos”. Agregó que “no pretendo quitarle a nadie su derecho a dar una opinión sobre lo que sea, pero ya mandar un exhorto o formular una petición, a mí me parece que va más allá de lo adecuado, porque solamente los ciudadanos y ciudadanas mexicanas tenemos el derecho de operar en el Congreso de nuestro país”. ¿Será conocido ahora este legislador morenista como el senador Masiosare?

morcora@gmail.com