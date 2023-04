¿Y qué… y Loret?

Triple Erre

Francisco Reynoso

López Obrador no se cansa de afirmar que el pueblo de México, con su demente experimento de Cuarta Transformación, está ¡feliz, feliz, feliz!”.

Y no se cansa de reírse de ese pueblo bueno y sabio que lo cuida. Y no se cansa de burlarse de la oposición política que, sin liderazgos, sin figuras que emocionen a la gente, no encuentra la forma de organizarse ni los caminos que conduzcan a derrotar en las urnas a Morena y sus aliados en el muégano de Unidos Haremos Historia.

Ahora mismo, quizá entre ataques de tos que le produzcan flemas viscosas y amarillentas, López Obrador esté festejando su nueva jugarreta. Sus achaques y las enfermedades que se enseñorean en un cuerpo decrépito se disfrazan de Covid-19. Tendrá tres días completos para no quitarse la pijama, ver películas y el béisbol de las grandes ligas desde la cama, mientras el pueblo bueno y sabio reza porque el SARS CoV-2 no se ensañe con su viejito cabecita de algodón.

El tema que se impondrá en los medios, en los noticieros, en las columnas, en corrillos políticos, en los billetes y mercados, será la salud del Presidente. “¡Dios y la virgen de Guadalupe lo amparen y lo protejan!”.

Y mientras tanto, la tragedia de migrantes en la estación de Ciudad Juárez sigue impune.

Y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presididos por Norma Piña, se muerden las uñas ante las amenazas y la ley del hielo que le impuso López Obrador, indecisos y temerosos de tomar nuevas decisiones a favor de la ley y la justicia. Está en puerta revertir la decisión dictatorial de hundir en las sombras de la ilegalidad todas las obras públicas estratégicas de la 4T, con el argumento de que son de “seguridad nacional”.

Y mientras López Obrador juega nintendo en Palacio Nacional los empresarios del sector minero suplican al Senado de la República, ya fuera de control del zacatecano RICARDO MONREAL, que no pasen las reformas que propuso LÓPEZ OBRADOR y fueron aprobadas en fast track por la Cámara de Diputados. Destacan, en esas enmiendas legales, reducir las concesiones mineras a 30 años. La Cámara baja las habría ubicado en 55 años.

Y mientras LÓPEZ OBRADOR se repone de la supuesta Covid, siguen las matanzas en todos los estados de la República; Zacatecas se destaca por la ineficacia del gobierno de DAVID MONREAL, obsesionado en imitar, obedecer, elogiar y encubrir al de LÓPEZ OBRADOR.

Y mientras el Presidente, con su chocolatote en la mano, ve en televisión el beisbol mexicano, de lastimosa calidad, los comisionados supervivientes del INAI revuelcan en el piso su berrinche por la mutilación que les impuso LÓPEZ: “¡Tengan para que aprendan!”.

Y mientras BEATRIZ GUTIÉRREZ le hace piojito al caudillo para que se duerma y supere los dolores de las reumas y los juanetes.

Y mientras LÓPEZ duerme y sus “corcholatas” intensifican sus campañas proselitistas anticipadas y dan conferencias por zoom, pintan bardas, tejen alianzas y prometen la luna y las estrellas, miles de familias buscan infructuosamente medicinas para sus hijos enfermos de cáncer. Y la familia LEBARÓN, las madres buscadoras de hijos desaparecidos y las víctimas de la Línea 12 del Metro buscan justicia.

Y mientras millones de familias en pobreza alimentaria y patrimonial ven con pánico el futuro de hipotecas vencidas, tarjetas bancarias sobregiradas y deudas impagables, el general CRESENCIO SANDOVAL, secretario de la Defensa Nacional, prepara sus próximas vacaciones. ¿París? ¿Río de Janeiro? ¿Islas Canarias? ¿China, Japón, Taiwán?

¿Y qué…? Respinga LÓPEZ OBRADOR.

¿Y LORET..?

De todo un poco…

En la Ciudad de México, ROSA ICELA RODRÍGUEZ inició campaña de bardas, rumbo a la candidatura de Morena al gobierno de la capital del país. La secretaria de Seguridad Pública se convierte en la principal adversaria de RICARDO MONREAL… En Zacatecas, el PRD de JESÚS ORTEGA, quien estuvo en ese estado el fin de semana, defenderá con uñas y dientes la candidatura del diputado federal MIGUEL TORRES ROSALES a senador de la República. La fórmula la integran dos personas: hombre y mujer; el PRI no parece tener fuerza para exigir y el PAN propondrá a la también diputada NOEMÍ LUNA… Ante la caballada flaca que exhiben los partidos de oposición para la contienda presidencial, tendrán que concentrar sus estrategias en ganarle a LÓPEZ OBRADOR la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión. Ya vieron que es ahí donde le duele al caudillo, donde tiene su talón de Aquiles.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

