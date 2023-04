La salud de López Obrador; ¿quién le va a creer a Jorge Alcocer?

¿Beatriz Gutiérrez Müller ya tiene a su “corcholata” favorita?

El tema de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador siguió estando en primer lugar de la información y desinformación, no sólo nacional. Independientemente que los últimos dos “stand-up” mañaneros encabezados por el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han bajado hasta el sótano en la audiencia del de por sí ya casi no visto show mañanero encabezado por el Ejecutivo. Ni siquiera porque llevó a distinguidos miembros del gabinete, a quien ya llaman “el otro López”, pudo, por lo menos, conservar el rating.

Pero ayer, la mañanera fue verdaderamente deplorable porque el no menos flamante secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue a quien le tocó declarar que López Obrador está descansando y tomando muchos líquidos y Paracetamol para reponerse de Covid-19, pero ni con eso puede apagar los muchos comentarios que hay en los corrillos políticos, producto del vacío que han creado los flamantes funcionarios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, empezando por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. Se nota que les urge tener a alguna persona experta en manejo de crisis, porque los miembros del gabinete lopezobradoristas, nada más no dan una.

¿Quién le va a creer al secretario Alcocer?, sí, a ese que juró y perjuró en la tribuna de la Cámara de Diputados durante una comparecencia en el pleno en octubre de 2021, que no vacunaría a sus nietos contra Covid-19 porque los niños y las niñas tenían defensas naturales.

Sin duda, es un clásico que vale la pena citar de Alcocer Varela: “Científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla, comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida, y ¿cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura inorgánica, como es una vacuna? A mis nietos no los vacuno, si tienen una comorbilidad, adelante, y eso es lo que se empezó con poblaciones más jóvenes”.

Desde luego el caso del presidente López Obrador es diferente porque estamos hablando de un hombre de casi 70 años de edad, con por lo menos una comorbilidad, pero al tabasqueño, por tercera ocasión, le fallaron sus estampitas y sus “Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo”. Incluso, a nivel internacional, se comentó que el de Tepetitán se encomendaba a fuerzas divinas para detener la pandemia de Covid-19, pero también la corrupción. Hoy se puede concluir que de plano no le han funcionado.

En una de sus gustadísimas mañaneras dijo el presidente que los santos funcionan eficazmente como un “escudo protector”, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la realidad le plantara serio revés y se contagió de Covid.

Sin duda los problemas de este tercer contagio, son varios. De entrada -y mucho se ha comentado en los corrillos políticos-, el Presidente no ha hecho ningún video por las redes sociales como lo hizo en ocasiones anteriores. Luego, esta errada y llamada Cuarta Transformación no tuvo capacidad de elaborar un comunicado oficial, un reporte médico perfectamente sustentado, porque las declaraciones de Jorge Alcocer y de la esposa del Presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, en definitiva, no pueden ser un documento oficial. Bueno, la no primera dama hasta diagnosticó desde Tabasco que en dos o tres días su marido será dado de alta.

A inicios de esta administración, López Obrador se comprometió a hacer público su estado de salud. Los meses pasaron y pasaron; nos encontramos de hecho en el tramo final y nunca se ha dado a conocer cómo está de salud del tabasqueño e incluso, ahora que por tercera vez se contagió de Covid-19, el secretario Alcocer Varela subestima la enfermedad.

Municiones

*** Seguramente nada bien le cayó a López Obrador que la Cumbre Comercial de Líderes Latinoamericanos, programada para el 6 de mayo en Quintana Roo, se hubiera tenido que cancelar por la Covid que le pegó. Y es que el propio Ejecutivo la iba a inaugurar. Tentativamente se pospuso para el mes de junio.

*** ¿En qué estaría pensando el presidente López Obrador cuando dijo aquello de que en México tendríamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca?, ¿nadie le ha dicho que el sistema de salud en nuestro país es sumamente deplorable? Y si persiste alguna duda, ahí está que en la Cámara de Diputados, en modo “fast-track”, como les gusta a los de Morena, se aprobó la reforma legal que desaparece al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que nunca sirvió para nada y fue creado más bien para que esta errada y llamada Cuarta Transformación pudiera adueñarse de los recursos en materia de salud. El problema es que ahora absorberá las funciones nunca realizadas ni más ni menos que el IMSS-Bienestar. Pero si el Instituto que encabeza Zoé Robledo no puede ni con los derechohabientes. Cuestión de detenerse en que en dicho Instituto persiste la escasez de medicamentos y las filas y fallas en la atención, tanto de consulta como de análisis y estudios, son muchas e interminables.

*** Cuando Beatriz Gutiérrez Müeller anunció que su esposo estaba “guardadito descansando”, estaba acompañada ni más ni menos que por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque ella misma lo invitó a una jornada de “Fandangos por la Lectura”, que se realizó en la tierra del Ejecutivo. Desde luego, el canciller aprovechó plenamente la oportunidad primero, para placearse por la entidad donde dicen “estamos agusto”. ¿Será que la señora Gutiérrez de López Obrador ya tiene a su “corcholata” favorita?

*** Ante los cortes intermitentes del suministro de agua potable, aunado a disminuciones del líquido en la zona de Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario que el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona Paredes, atienda la crisis hídrica en ese lugar, donde existen un pueblo con dos barrios y más de 50 colonias, con cinco unidades habitacionales de gran dimensión. Por ello, el coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, presentó un punto de acuerdo ante el pleno, para exhortar a Carmona Paredes informe a esta soberanía, el motivo por el que se han presentado cortes intermitentes en el suministro de agua en esa área. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Además, Lobo Román exhortó al funcionario de Sacmex, informe del estado que guardan los tanques de almacenamiento del Sistema Chalmita, así como las acciones para el mantenimiento, rehabilitación y/o reparación del mismo, a efecto de garantizar a los vecinos el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

