Morena sepulta al Insabi, que sería un sistema de salud como el de Dinamarca

Miguel Ángel Rivera

Hace menos de 15 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estamos a unos pasos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Yo quisiera, al orador, preguntarle, ¿por qué hoy nos presentan una iniciativa para desaparecer el Insabi si vamos tan bien? Si el abasto de medicamentos en el sector público está tan bien, ¿por qué desaparecerlo?

Las anteriores preguntas las formuló el diputado del PRD Miguel Ángel Torres Rosales al discutirse reformas a la Ley General de Salud, que tienen como punto central la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), una de las creaciones estelares de la llamada Cuarta Transformación, para trasferir todas sus responsabilidades al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al acual ahora se le ha agregado el término mágico Bienestar.

Aparte de lo sorpresivo del movimiento, la reforma fue impuesta muy al estilo del actual gobierno federal: Se trata de una iniciativa presidencial, aprobada en muy corto plazo con toda la dispensa de los trámites legislativos y con rechazo a cualquier intento de la oposición de detenerla o, por lo menos, modifcarla parcialmente.

Como se ha repetido numerosas ocasiones en las dos legislaturas recientes, la LXIV y LXV, los diputados de oposición, del PAN, PRI, PRD y MC, propusieron cambios que fueron rechazados uno tras otro, al imponerse la mayoría integrada por las bancadas de Morena y de sus rémoras del PT y PVEM.

Lo único que cambió fue el tema, la desaprición del Insabi, y los argumentos relativos por parte de los legisladores inconformes.

También, como es práctica común en el debate legislativo, la mencionada pregunta del diputado Torres Rosales la dirigió a su compañero de bancada, Marcelino Castañeda Navarrete, para darle oportunidad de ampliar y precisar sus argumentos en contra de los procedimientos de la mayoría oficialista.

Torres Rosales respondió:

“Esas son las incongruencias de este gobierno, diputado. Esa es parte de las mentiras de este gobierno. De verdad no le deseamos mal al Presidente, pero ojalá se esté atendiendo en el Insabi, ojalá esté atendiéndose como todas y todos los mexicanos en este Instituto que no es de salud y menos de bienestar. Indudablemente es una mentira de este gobierno y no tienen cara para sostener que estamos a esos niveles, diputado”.

Al iniciar su exposición Torres Rosales intentó desvirtuar el anuncio de López Obrador —repetido una y otra vez por los diputados del oficialismo— en el sentido de que el dinero “recuperado” con la venta del avión presidencial se destinaría a la construcción de hospitales.

“Quiero decirle a los de Morena que el avión no se vendió, se deshicieron de él. Y les molesta que les digan que teníamos la razón, que se los dijimos, eso les molesta.

“Qué manera de legislar. El día de hoy presentan una iniciativa que va en contra de todo lo que han insistido que están haciendo bien. Desaparecer al Instituto de Salud del Bienestar es reconocer, una vez más, que se equivocaron. Desde la desaparición del Seguro Popular, 33 millones de mexicanas y mexicanos han visto vulnerables sus derechos de la salud, sólo por la ocurrencia de crear un nuevo instituto, que ni es del bienestar ni es de la salud.

“Hoy, en una artimaña más de esta mayoría desaparecen el Instituto insignia de este gobierno, sin voltear a ver lo que sirvió, simplemente querer cambiar el nombre, creer que con eso van a lavarse la cara y la vergüenza del fracaso”, añadió el perredista, quien agregó una advertencia:

“Lo que sí, con ello, condenan a instituciones al fracaso. Y, ¿quiénes lo pagan? Las y los mexicanos, lo padecen por una atención médica deprimente, sin estudios, sin medicamentos, sin lo básico que toda persona requiere, mientras pasan las funciones del Insabi al IMSS-Bienestar, significa terminar con la vida de otra gran institución que por años ha brindado seguridad social a las y a los trabajadores de México. Es darle más carga al Seguro Social, que está al borde de la crisis de por sí, condenándolo a que, en dos años, aquí se esté nuevamente discutiendo la desaparición de este Instituto”.

La defensa de la iniciativa estuvo a cargo, entre otros legisladores, a la diputada hidalguense Maria Isabel Alfaro Morales, cuyo punto medular fue acusar a los anteriores gobiernos, a los que llaman “conservadores” y “neoliberales” de todas las irregularidades y fallas en el sistema nacional de salud.

“La verdad es que ni siquiera logro entender cómo se atreven a pararse aquí y decir eso. Durante décadas enteras saquearon el sistema de salud de todo México. Y qué esperaban cuando viene una pandemia. Qué esperaban si los mil hospitales de Calderón eran elefantes blancos. Qué esperaban si tenían bodegas con medicamentos caducados. Qué esperaban si el IM… ese (Seguro) Popular que ustedes tenían, su seguridad que le daban a la gente que no tenía un sistema de salud, se la daban a sus votantes, a los que les convenía”.

Luego vino el consabido sainete a cargo del diputado del PT y precandidato presidencial Rodolfo Fernández Noroña, con su infaltable referencia al ex presidente Felipe Calderón y al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna.

Eso aumentó el escándalo casi continuo en esa sesión, pues tanto oficialistas como opositores se lanzaron insultos a gritos, por lo que los presidentes en funciones tuvieron que hacer repetidos llamados al orden, que no fueron atendidos.

Nuestro país no merece una política de salud

como la impuesta por Morena, dijo Margarita Zavala

Sin hacer caso a las alusiones a su familia, en una primera intervención, la esposa de Calderón, la ahora diputada del PAN Margarita Zavala advirtió:

“Lo que hoy estamos discutiendo con el traslado del Insabi al IMSS, es en realidad la confusión del fracaso de salud de un gobierno irresponsable en materia de salud. Han fallado, son una decepción, es increíble que ni siquiera volteen a ver a los niños y niñas con cáncer. No voltearon a ver a las mamás y los papás a los que les quitaron los tratamientos. No voltearon a ver a las mujeres con cáncer de mama. No han volteado a ver a los que menos han tenido, al contrario, son el gobierno del despojo y, particularmente del despojo de los derechos a la salud, son cínicos, son hipócritas, nuestro país no merece una política de salud como ustedes, como ustedes la han realizado.

“Ojalá recuperemos el Seguro Popular, le devolveremos dignidad a nuestro país y dignidad a las familias, a 30 millones de mexicanos les quitaron ustedes los derechos”, remató la también ex candidata presidencial.

El ex secretario de Salud —en la parte final del mandato de Felipe Calderón— y ahora diputado de MC, Salomón Chertorivski Woldenberg, puso en cifras las fallas de la política de salud de Morena.

“Empezamos un día oscuro. Pero quizá si tratamos de visualizar la peor decisión que ha tomado este gobierno, y vaya que ha tomado terribles decisiones, quizá la peor que ha tomado fue desaparecer el Seguro Popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Perfectible? Claro que sí, claro que era perfectible y era mejorable, pero teníamos la base para hacerlo…

“Tomar decisiones sin evidencia cuesta vidas. Más de 40 millones de consultas externas se dejaron de realizar. Más de 7 y medio millones de consultas de alta especialidad. Se dejaron de realizar 1.3 millones de mastografías, 1.6 millones de papanicolaou. Cuatro años retrocedimos en la esperanza de vida al nacer. Nunca en la historia de nuestro país había sucedido ello.

“Quince millones de mexicanas y mexicanos declararon dejar de tener un sistema de salud. El gasto de bolsillo aumentó 40%. Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer. Y sin aprender de esos años de error, hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso, porque, claro, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó. Pero en lugar de aceptar, estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas, esos mismos errores a otra institución, ahora al IMSS Bienestar.

“Les digo con toda puntualidad y que queden marcadas estas palabras: Me duele en el corazón, pero volverá a fracasar, porque las mismas fallas, los mismos vicios que se establecieron en el Insabi se están trasladando al IMSS Bienestar, y eso simplemente será una nueva y trágica etapa para la salud de las y los mexicanos”.

riparcangel@hotmail.com