Se deben aplicar sanciones para quien viole ley electoral: Faustino De la Cruz Pérez

Petición de diputado morenista al IEEM

Arturo Baena

Toluca, Estado de México.— El diputado Faustino De la Cruz Pérez, integrante de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, exigió que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aplique la ley a quien cometa violaciones en materia electoral y no sea comparsa de nadie, pues a siete días de que la candidata del PRI-PAN-PRD instruyera a su estructura a cometer fraude electoral para obtener la constancia de mayoría para la gubernatura no se han aplicado sanciones ni emitió pronunciamiento al respecto.

Adicionalmente, recordó que el presidente del PRI estatal, Eric Sevilla, pretende confundir a las y los mexiquenses al hacer acusaciones falsas contra municipios morenistas y señalar que infringen la ley electoral con la entrega de programas sociales, cuando la veda electoral en este sentido inicia el 27 de abril y no desde la semana pasada como pretendió hacer creer el priista.

“Eric Sevilla se envalentona no es más que muestra de la desesperación por no levantar la candidata, no confundamos a la sociedad, que la autoridad haga su papel.

“La ley no se discute, se aplica, y se cumple, y en esos términos, en Morena somos respetuosos, 38 días antes de la elección, no se permite hacer este tipo de entregas y apoyos, el asunto es que se tergiversa y se miente a la sociedad”, aseveró el legislador de la 4T.

El legislador morenista cuestionó el exhorto que presentó el PRI para que los 125 municipios se abstengan de condicionar la entrega de programa sociales, con finalidad proselitista y electoral, cuando desde la Alianza PRI-PAN-PRD se cometen las principales irregularidades, empezando por su candidata, que hasta el momento no ha sancionada por la autoridad electoral, tras ser denunciada por instruir a su estructura a operar fraude electoral para ganar la constancia de mayoría.

“Todo servidor público sabe de antemano que, si violenta la ley, debe ser sancionado, pedimos que la autoridad electoral no sea comparsa, que cumpla con su rol”, apuntó.

De la Cruz acusó actuación cínica de aliancistas al pretender acusar violaciones en municipios gobernados por Morena, a pesar de que se cumple la normatividad, cuando el programa emblema del gobernador Alfredo Del Mazo, Salario Rosa, tiene observaciones por 2 mil 500 millones de pesos y se opera con fines electorales.

“En la tarjeta rosa, en esa sí se amenaza a las beneficiarias, se les da línea que tienen que llevar 10 votos, 11 votos, están pidiendo. No somos iguales, así es que no cabe aquí el cinismo, no cabe el que se vengan a dar baños de pureza, cuando ustedes saben perfectamente que han violentado, no una, sino mil veces, la ley electoral, solamente que todo ha sido a modo”.