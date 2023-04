Diputados morenistas aprueban iniciativas con trámite “fast-track”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



En el Senado tendrán trato diferente: Monreal; Jesús Ramírez, en campaña de Delfina Gómez

Bien hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila en informar que luego de la maratónica sesión que rebasó las 24 horas, celebrada en la Cámara de Diputados en la que vía “fast-track”, y sin leer nada, se aprobaran alrededor de 12 iniciativas que de la misma manera, fueron remitidas a la Cámara alta, en esta instancia legislativa tendrán un trato totalmente diferente, lo que indica que a lo mejor no todas serán aprobadas en el cierre del actual periodo ordinario de sesiones.

Por eso fue contundente el también coordinador de la bancada de Morena, al insistir que el Senado de la República revisará con responsabilidad las reformas que le envíe la Cámara de Diputados. Durante una entrevista, en Querétaro, el legislador zacatecano afirmó que a estas minutas no se les aplicará un trámite “fast-track”, sino que todas ellas serán turnadas a las comisiones correspondientes para ahí decidir el método para desahogarlas.

Asimismo, Monreal Ávila recordó que casi siempre, al final de cada periodo ordinario de sesiones, hay una carga legislativa pesada, pero la Cámara de Senadores actuará con mucha responsabilidad en la revisión de las modificaciones a diversas leyes que ya aprobó la colegisladora.

Con esto, el presidente de la Jucopo de la Cámara alta envía importantes mensajes, sobre todo, al ala radical de la fracción parlamentaria que coordina y cuyas cabezas más visibles son: el vocero, César Cravioto y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, que quisieran actuar exactamente como lo hicieron los diputados morenistas y rémoras y aprobar sin mayor trámite las órdenes, (¡¡perdón!!), las iniciativas con todo y “línea”, enviadas por el Ejecutivo, pero todo indica que en el Senado no será así.

Un comentario aparte merece destacar que los senadores radicales de Morena trabajan arduamente para restarle liderazgo a Ricardo Monreal, sobre todo, en la adelantada carrera por el 2024.

Por otra parte y no sin preocupación, ayer se cumplieron 72 horas sin que el presidente Andrés Manuel López Obrador se apareciera, ni siquiera de manera virtual, como esperaban verlo los 20 gobernadores emanados de Morena que fueron citados ayer a las once de la mañana en Palacio Nacional.

Alrededor de hora y media duró el encuentro al que arribaron los mandatarios estatales y a su salida, ninguno quiso declarar nada, salvo Indira Vizcaíno, que gobierna una de las entidades más violentas del país, Colima, quien dijo que los gobernadores hablaron sobre temas de seguridad.

Por cierto -según se sabe-, los mandatarios estatales abordaron lo que tiene que ver con la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, (Insabi), el más rotundo fracaso de esta errada y llamada Cuarta Transformación, pues el propio López Obrador lo creó y luego de tres años, no le quedó más remedio que sepultarlo. Sólo se salvaron los gobiernos de Guanajuato, Querétaro y Jalisco, que no entregaron sus respectivos sistemas de salud al gobierno federal.

Y como los gobernadores morenistas no vieron a su líder máximo, la reunión la encabezó ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y su palabra de que hacia el fin de semana, López Obrador retomará sus actividades. De hecho, las apuestas se empezaron a correr.

A la salida de Palacio Nacional, el responsable de la política interna del país, de mala manera, intentó apagar las especulaciones sobre la ausencia del de Tepetitán con la contundente frase de: “ya reaparecerá (el Presidente), tengan paciencia”.

Municiones

*** Parece que en Movimiento de Regeneración Nacional no se miden con la misma vara que con la que miden a sus contrincantes de la contienda electoral en el Estado de México. Claro ejemplo es que, cuando el ex titular de Comunicación Social del gobierno local, Jorge Pérez, se involucró en el proceso que transcurre en aquella entidad, el primero en exigir su salida fue el coordinador de la campaña morenista, Horacio Duarte. Ahora, desde Palacio Nacional, enviaron al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que con la enfermedad del presidente López Obrador, demostró sus nulas capacidades, para apoyar a la maestra Delfina Gómez en sus eventos y, en ese caso, nadie se pronunció para que se mantuviera la imparcialidad y se sacaran las manos de la elección. Qué raro, ¿no?

*** ¿Será que como lo advirtió el secretario de Gobernación, el presidente López Obrador ya no tarda en aparecerse en su gustadísimo “stand-up” mañanero? A lo mejor esta errada y llamada Cuarta Transformación creó toda esta ola de expectación para que el de Tepetitán haga algo así como un triunfal regreso, sobre todo ahora que los seguidores del Ejecutivo que se presentan en la mañanera, en la sumisión total, lo propusieron como Premio Nobel de la Paz, o le mandan saludos propios de sistemas políticos que tienen reyes y reinas. Lo que se estarán riendo en el mundo. Por cierto, tan no le creyeron al secretario de Salud, Jorge Alcocer, su “detallado” reporte sobre el estado de salud del Presidente, que ayer ya no estuvo en la mañanera dizque por cuestiones de agenda. ¿Qué puede ser más importante para el secretario de Salud que atender a su jefe?

*** En la maratónica sesión que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada priista Paloma Sánchez, desde la tribuna, destacó que el gobierno de Morena es una maquinaria voraz que consume los recursos del país que generan desarrollo para México. Afirmación totalmente cierta; la diputada Sánchez hizo énfasis: “los de Morena, para satisfacer a su jefe, son capaces de arrasar con una selva, destruir comunidades indígenas y, de paso, acabar con el turismo mexicano”. Esto último porque el impuesto que pagan los turistas por venir a México, será entregado, como generosa dádiva, ni más ni menos que al Ejército mexicano. Al posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en la discusión del dictamen de reforma para transferir el fideicomiso de derechos de visitantes extranjeros al Tren Maya, Paloma Sánchez aseveró que su bancada no puede aprobar que los recursos para la seguridad de los mexicanos, la búsqueda de las más de 100 mil personas desaparecidas o para la prevención de la violencia contra las mujeres, se destine a una obra sin futuro como es el Tren Maya.

morcora@gmail.com