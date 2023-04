Intereses sagrados

Triple Erre

Francisco Reynoso

¿Sabes tú por qué LÓPEZ OBRADOR y AMALIA GARCÍA se pelearon y jamás pudieron reconciliarse?

En el bar del hotel Emporio, en el Centro Histórico de Zacatecas, un viejo político del sector campesino del PRI, ahora convertido en empresario, nos hizo la pregunta. Esperábamos a JESÚS ORTEGA, fundador y dueño del PRD, y como nunca llegó hubo tiempo suficiente para conocer la “verdad verdadera” de pleito entre LÓPEZ y la ex gobernadora zacatecana, ahora diputada federal de Movimiento Ciudadano.

La versión oficial es que en la elección presidencial de 2006 la ganó FELIPE CALDERÓN por una diferencia mínima; por un pelo de gato: 243 mil 934 votos. Y en Zacatecas, aunque ganó, LÓPEZ OBRADOR no tuvo “carro completo” como esperaba y como, supuestamente, había acordado con AMALIA GARCÍA. El candidato del PRD recibió 187 mil 088 votos contra 167 mil 806 del panista. La diferencia fue de sólo 19 mil 282 votos.

LÓPEZ OBRADOR esperaba que las urnas de Zacatecas le produjeran, merced a la habilidad de su correligionaria, con quien antes había hecho varias negociaciones políticas, le produjeran 300 mil votos. Con esos 120 mil más hubiera, mismos que se habrían restados a FELIPE, ganado la Presidencia de la República.

Pero AMALIA le falló a LÓPEZ -resume el viejo político-. Y LÓPEZ sabía por qué. AMALIA fue compañera de VICENTE FOX en la Cámara de Diputados y en el Grupo San Ángel. Y cuando llegó a la Presidencia de la República y AMALIA a la gubernatura de Zacatecas, le dio trato de primera. Antes de salir de Los Pinos, FOX autorizó la construcción de la carretera Zacatecas-Coahuila, una de las más beneficiosas hasta la fecha para los zacatecanos.

AMALIA GARCÍA, además, fue la primera gobernadora de oposición que reconoció públicamente el triunfo de FELIPE CALDERÓN. Y al igual que ZEFERINO TORREBLANCA, gobernador de Guerrero, y LÁZARO CÁRDENAS BATEL, se negó a acudir a la toma de posición de LÓPEZ OBRADOR como presidente legítimo de México.

En Zacatecas es del dominio público esa historia que habría provocado el rompimiento político entre AMALIA GARCÍA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pero hubo algo más, susurra el empresario y viejo militante del sector campesino del PRI, concretamente de la CNC en la cual fue compañero y cómplice de muchas “travesuras” de RICARDO MONREAL.

Es mundialmente sabido que LÓPEZ OBRADOR es “el rey del cash”, como consigna ELENA CHÁVEZ, ex esposa de CÉSAR YÁÑEZ. Y es experto en darle sablazos a todo mundo “para la causa, para el movimiento”.

Mucho se han quejado diputados federales y locales que Morena les tumba 50% de sus dietas. Ese pase de charola lo inventó LÓPEZ OBRADOR desde que era “luchador social” y no trabajaba -nunca lo ha hecho en su vida-.

Cuando AMALIA GARCÍA fue gobernadora, LÓPEZ, presidente legítimo, necesitaba recursos más que nunca. Y le pasó la charola con la certeza de que la contribución sería de al menos siete dígitos. Pero AMALIA se negó a pagar subsidios y tributos. La hoy ex perredista mandó decir a LÓPEZ OBRADOR que de Zacatecas no recibiría ni quinto, porque no iba a robarle su dinero a los zacatecanos.

Cuenta el amigo empresario de Juan Aldama que LÓPEZ se sintió estafado. Y es que antes él, como presidente del PRD, negoció con AMALIA para que dejara pasar a RICARDO MONREAL en 1998, a cambio de beneficios económicos que obtuvo. RICARDO sí pagaba sus aranceles generosa y puntualmente, igual que otros gobernadores perredistas de ese tiempo.

Y en 2004, cuando MONREAL ya tenía listo a su amigo TOMÁS TORRES para que lo sucediera en la gubernatura, LÓPEZ metió su cuchara en favor de AMALIA GARCÍA. Recordó a RICARDO su compromiso de 1998 y lo obligó a cumplirlo. Así que AMALIA GARCÍA se convirtió en candidata del PRD y meses después gobernadora de Zacatecas.

LÓPEZ OBRADOR esperaba que AMALIA GARCÍA fuera agradecida. Y además de miles de votos le aportara una mesada económica generosa. Pero de ella no obtuvo ni los primeros ni la segunda.

Por todo ello -consigna el empresario de Juan Aldama-, LÓPEZ OBRADOR y AMALIA GARCÍA rompieron relaciones para siempre. Y jamás han vuelto a cruzar saludos.

La política provoca muchos sentimientos poderosos; el rencor es quizá el más fuerte. Y en LÓPEZ OBRADOR es el sentimiento reinante. El Presidente, como dicen los gringos, no tiene amigos, tiene intereses. Y que no se los toquen porque no lo perdona. Y más, si se trata de dinero. Por algo ELENA CHÁVEZ lo llama El Rey del Cash.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es