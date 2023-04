Volaris, la aerolínea que menos respeta horarios de vuelos asignados

Reportes del aeropuerto internacional de la CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó que de 2 mil 72 vuelos que intencionalmente fueron operados fuera del horario autorizado por la administración del principal aeropuerto del país durante los 2 primeros meses de este año, el 70 por ciento corresponden a Volaris.

De acuerdo con los reportes de uso indebido de horarios de aterrizaje y despegue en el AICM, consultados, la aerolínea dirigida por Enrique Beltranena acumuló, entre enero y febrero, mil 451 vuelos realizados “intencionalmente en horarios significativamente distintos a los asignados por el administrador aeroportuario”.

En enero, por ejemplo, de mil 45 operaciones indebidas, Volaris contribuyó con 761, mientras que, en febrero, dicha aerolínea operó 690 vuelos fuera del horario autorizado por el aeropuerto capitalino.

En segundo sitio de incumplimiento de horario de vuelos en el AICM está Viva Aerobus, con un total de 616 vuelos operados fuera de horario en el primer bimestre. La aerolínea pasó de 283 vuelos en enero a 333 en el segundo mes del año, según cifras oficiales.

En tanto, la empresa Atlas Air tuvo apenas tres vuelos fuera de horario aprobado en el primer bimestre, seguida de Aeroméxico con un solo vuelo indebidamente realizado, al igual que la empresa Vuela El Salvador con un vuelo en esta situación irregular.

Como primer paso, el aeropuerto había dejado de publicar los horarios comerciales de los vuelos que despegan desde el puerto aéreo, mismos que no corresponden, en algunos casos, con los que venden las líneas aéreas a los pasajeros. No obstante, en el primer trimestre del año, las aerolíneas mantuvieron operaciones fuera de norma, por lo que el AICM, en coordinación con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Profeco, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunciaron el protocolo a seguir cuando una aeronave no cuente con plan de vuelo o pretenda despegar en un horario no autorizado.

El AICM informó esta semana que no permitiría la operación de vuelos que no cumplan con los horarios previamente autorizados e informó del protocolo a seguir para aminorar las afectaciones a los pasajeros.