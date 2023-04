Reitera Delfina Gómez Álvarez que rescatará al sector salud mexiquense

Garantiza atención a empleados del gobierno

Teotihuacán, Estado de México.— Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, reiteró su propuesta de rescatar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), mismo del que depende la salud de 378 mil servidores públicos activos, más de 70 mil pensionados y sus 396 mil dependientes económicos.

“Al ISSEMyM lo vamos a rescatar, no va a desaparecer, no se dejen engañar. Lo vamos a fortalecer para asegurar el servicio de salud de las y los trabajadores que dependen de él, y también las personas pensionadas. Soy maestra, me tocó ir al ISSEMyM y lastima saber las condiciones de abandono y saqueo en que está, así que lo vamos a recuperar”, insistió la maestra Delfina Gómez.

Entre aplausos y gritos de “¡gobernadora, gobernadora…!” con los que la maestra

Delfina Gómez fue recibida en el municipio de Teotihuacán, dijo que le sorprende hasta dónde llegan los intentos de difamación y engaño, porque claramente se tratan de mentiras, señaló.

También expresó que concentrará sus esfuerzos en garantizar el acceso a la salud de 6 millones de mexiquenses que no cuentan con seguridad social.

“Lo vamos a hacer concluyendo los hospitales que nos dejaron a la mitad”, afirmó la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM.

“Lo haremos por la gente, que necesita servicios de salud de calidad. Así lo hemos platicado en los más de 40 municipios visitados durante la campaña”, concluyó la maestra Delfina Gómez.

En su recorrido por el Estado de México, la maestra Delfina Gómez también visitó el municipio de San Martín de las Pirámides, acompañada por Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena; por Higinio Martínez, delegado especial de Morena para el proceso electoral del Estado de México; por José Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México y por Óscar González, líder estatal del Partido del Trabajo.