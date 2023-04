Buscan atraer a más viajeros de crucero en Cozumel y Mahahual

Uno de los sectores de mayor importancia para el turismo en Quintana Roo es el de los cruceros, que si bien, fue uno de los últimos en reactivarse después de la pandemia por Covid-19; para este 2023 ya presenta números bastante positivos y se espera, en breve, su recuperación absoluta.

Para efecto de lo anterior y sumar a no sólo a la recuperación sino al crecimiento del sector, el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Vagner Elbiorn Vega, se reunió con el presidente y Director Ejecutivo (CEO) de la naviera Royal Caribbean International, Michael Bayley en Miami, Florida.

El titular de la Apiqroo, en compañía del secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, y directivos de la Royal Caribbean International, acordó explorar proyectos, para atraer a un mayor número de cruceros y que con ello se diversifique la economía y llegue a todos los rincones de Quintana Roo.

Vagner Elbiorn Vega puntualizó que se plantearon importantes proyectos con miras a seguir fortaleciendo la actividad económica en materia de cruceros, en la que Quintana Roo, es el principal destino en Latinoamérica y el Caribe. “El gran éxito que tiene Quintana Roo en materia turística se debe traducir en bienestar social y prosperidad compartida entre todas y todos los quintanarroenses, principal objetivo de la gobernadora Mara Lezama”, declaró.

Cozumel alcanzó los 1.2 millones de cruceristas en el primer trimestre

Hay que recordar que durante los primeros tres meses del año Cozumel alcanzó los 1.2 millones de cruceristas, a bordo de 390 trasatlánticos atracados en sus tres muelles. Lo que representa una recuperación de 88.4% en comparación con los 1.4 millones captados en el mismo periodo de 2019, antes de la declaratoria de contingencia.

En cuanto a las cifras de 2022, el crecimiento es de doble y triple dígito, pues en número de atraques la Isla de las Golondrinas ha crecido 12.7%; mientras que en cuanto a número de pasajeros el repunte es de 103%. Durante el primer trimestre de 2022 la captación fue de 604 mil 445 cruceristas.

Cabe destacar que recientemente, Cozumel recibió por primera vez el crucero Viking Octantis, un barco de lujo desde Argentina, consolidando al destino quintanarroense como líder en arribo de cruceros en Centroamérica y el Caribe.

Quintana Roo acapara creación de más cuartos

Según el reporte de ‘Mercado de Hotelería y Turismo 2022’, que elabora CBRE México, en 2022 se incorporaron más de 9 mil 100 nuevos cuartos en México, con la apertura de más de 35 hoteles, de 3 y 5 estrellas.

En este escenario, la mayor participación durante 2022, fue de Cancún con un estimado de 4 mil 233 cuartos abiertos, seguido de la Riviera Maya y Playa del Carmen, con 1 mil 549 y 1 mil 141 cuartos, respectivamente.

Por otro lado, en proceso de construcción con la categoría de 3 a 5 estrellas se encuentran más de 7 mil 150 cuartos en los principales centros turísticos de México, por ejemplo, Cancún concentra más de 1 mil 600 cuartos en construcción, luego la Ciudad de México, con mil 500 y por último la Riviera Maya, con 900 cuartos.

El mismo estudio reveló que el Panorama de Hotelería en 2022 mostró un cierre de año con una mayor recuperación en el porcentaje de ocupación hotelera en destinos de playa, es decir, que registraron cifras de ocupación hotelera con mayor recuperación frente a las cifras del 2019, como el caso de Cancún (76% vs 72%) y Los Cabos (72% vs 69%); mientras que la ocupación en las ciudades fue de 49% vs 35%, de 2021.

Asimismo, fueron inaugurados 39 nuevos hoteles, de los cuales 22 se localizan en Cancún y Riviera Maya, y con los que ingresaron 6 mil 923 nuevos cuartos, cifra que representa el 76% de la nueva oferta total.

Hay que recordar que en 2019, Quintana Roo registró 7 mil 412 cuartos abiertos que representaron el 44% del total nacional.

Por otro lado, DataTur informó que de los 70 destinos que tienen monitoreados en 2022, los Centros de Playa tuvieron 65.7% de ocupación. La Paz fue el destino con la mayor recuperación respecto a la ocupación previa a la pandemia, registrando 63.7%, con 16.5 puntos porcentuales por encima del 2021 y 13.5 por encima del 2019. Mientras que, las principales ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, registraron 53.1% de ocupación, recuperando 17.0 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

En materia de empleo se reveló que en 2022 se registró la cifra histórica de 4.6 millones de empleos en el sector turismo, 4.9% mayor a la cifra registrada en 2021 y 4.7% por arriba de los niveles pre pandemia.

Finalmente, las cifras al tercer trimestre del 2022 muestran que el PIB Turístico tuvo una recuperación de 10.4 puntos porcentuales comparado con la variación anual del tercer trimestre del 2019 (1.8%).

Aprueban Ley de Movilidad

Los diputados de Quintana Roo avalaron la reforma a la Ley de Movilidad, con lo que, en un marco de legalidad, se abre la puerta a las operaciones de servicios de transporte público y privado a través de plataformas digitales como Uber.

La XVII Legislatura del Congreso del Estado informó que se aprobaron por unanimidad las reformas y que con ello se busca garantizar el derecho humano a la movilidad promoviendo la libre competencia.

Durante la sesión ordinaria número 22, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado. Con estas modificaciones, se reconoce la naturaleza pública y privada del servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas digitales.

