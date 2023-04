¡God save al reyecito!

Índice político

Francisco Rodríguez

“Dios salve a nuestro misericordioso rey”…

Así inicia el himno nacional británico, ahora en honor de Carlos III, desde el fallecimiento de la reina Isabel II.

Y continúa: “Larga vida a nuestro noble rey, / ¡Dios salve al Rey! / ¡Envíalo victorioso, / feliz y glorioso, / deseando reinar sobre nosotros, / Dios salve al Rey!”

Y aquí ¡Dios salvó a nuestro reyecito Andrés Manuel López Obrador!

Tras el cúmulo de vacíos de información, después de las declaraciones sesgadas o de plano equivocadas —a cargo de sus ineficientes cortesanos Adán (Augusto) López y Jesús Ramírez Cuevas— que dieron pie a una enorme cantidad de versiones especulativas, Su Majestad Andrés Manuel Primero publicó un video de casi 19 minutos de duración en el que narró cómo fue que sufrió un vahído, se desmayó momentáneamente (sic) y como fue atendido dando el “charolazo”.

“¡Señor, Dios nuestro, levántate —inicia la segunda estrofa del himno nacional de los ingleses—, dispersa a nuestros enemigos / y hazlos caer! / Confunde su política, / Frustra sus engaños pícaros, / En ti ponemos nuestras esperanzas, ¡Dios nos salve a todos!”

Y sí, Dios salvó al monarca mexicano…

…ha dispersado a todos aquellos a quienes él llama adversarios…

…con su tercer contagio de Covid, pero sobre todo por el pésimo manejo de la comunicación gubernamental y del nulo control de la crisis, provocó confusión y todo tipo de memes y chistes pícaros…

…lo peor es que, al tiempo que a todos entretenía con su enfermedad, mató las esperanzas de un futuro próspero…

…y nos fregó a todos.

Ejército, ¿la única institución?

Los gobiernos que México ha padecido son poco serios.

A diferencia de las verdaderas democracias, aquí crean instituciones y, a conveniencia, destruyen otras.

No hay permanencia que es lo que verdaderamente instituye.

Todo es temporal.

El reyecito López Obrador, en mucho mayor medida que sus antecesores, ha arrasado hasta con lo que él ha creado.

Verdaderamente ha cumplido con aquello de mandar al diablo a las instituciones.

El ejemplo certero es el Insabi a cargo del administrador de empresas dedicado a la antropología Juan Antonio Ferrer…

…pero también el IMSS —con el politólogo dedicado a la grilla chiapaneca Zoé Robledo al frente— pues le ha colocado una bomba de tiempo que más temprano que tarde acabará con él, al traspasarle a la clientela que no’más no pudo atender el engendro que inventó y al cual se le inyectaron más de 400 mil millones de pesos de los recursos de quienes sí pagamos impuestos.

Dinero tirado al bote de la basura.

Pero, eso sí, Su Majestad AMLO ha fortalecido como nadie a las fuerzas armadas, muy especialmente al Ejército.

Vea usted si no es así cuando la semana que culmina fue como Navidad para los generales.

El control del espacio aéreo, el Tren Maya, máaaaaas recursos públicos —ahora los que provienen del turismo extranjero— se suman a todo lo que el reyecito les ha dado en los últimos casi cinco años.

Y todo sin supervisión de ningún órgano civil.

Pueden hacer con ello lo que quieran.

Tal y como Luis Cresencio Sandoval ha hecho con el reyecito López Obrador.

¡Dios salve a AMLO!

Porque los generales lo manipulan a placer.

¿No cree usted?

Indicios

En la guerra sin cuartel que se ha desatado entre los primos Ignacio Mier y Alejandro Armenta, pues ambos buscan ser la “corcholata” que el primer y único “destapador” de la Nación seleccione como su candidato al gobierno de Puebla, ambos han optado por el fusil de la indignidad. El primero, cual pastor en San Lázaro, condujo a su borregada a la aprobación en tan sólo 24 horas de un cúmulo de “edictos reales” que desinstitucionalizan al país. Obvio, sin siquiera leerlos por lo que no les movieron ni una coma. El segundo, quien en la actualidad es presidente de la mesa directiva del Senado presentando, apenas este jueves, una iniciativa de “edicto real” para ya de plano desaparecer al INAI que tanto molesta al monarca Andrés Manuel de México. ¿Cuál de los dos poblanos es el cortesano más fiel o, si usted así lo cree, el más indigno representante de los mexicanos? * * * Y en contraste con lo acontecido en la Cámara baja —y que debería llenar de vergüenza a los “morenos” que dicen ser legisladores—, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara alta, Ricardo Monreal, se comprometió a revisar con responsabilidad las minutas enviadas al Senado por la Cámara de Diputados. No hay aceleres. Junto con todas las fracciones parlamentarias se leerán y dictaminarán para luego ser votadas. * * * Otra de las estrofas del himno nacional del Reino Unido contiene los siguientes versos dedicados al soberano: “Que él defienda nuestras leyes, / y siempre nos dé motivo, / para cantar con el corazón y la voz, / ¡Dios salve al Rey!”. En México no aplica. Aquí priva el “no me salgan con que la ley es la ley” y los ataques casi cotidianos al Poder Judicial, sobremanera, a últimas fechas, a su titular la ministra Norma Piña. * * * Y hasta aquí llegamos por hoy. Agradecido por su preferencia, como siempre, reciba mis mejores deseos para que usted tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez