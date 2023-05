“Corcholatas” de Morena se prenden

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



Estado de México: Sigue la preocupación en campaña de Delfina Gómez

Las “corcholatas” de Morena se prenden en su carrera para 2024 y el problema es que pasan por alto algunos detalles de los que deberían estar enterados y que mucho se comentan en los corrillos políticos.

Resulta que —según se sabe—, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, en una de sus múltiples reuniones, habría pactado con el ahora flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que en ese entonces gobernaba Tabasco, que a los tres años se lo llevaría para ser integrante de su gabinete en una importantes responsabilidad y así ocurrió cuando lo ungió como titular de la Segob pues, como se recordará, la actual senadora Olga Sánchez Cordero, nada más no dio el ancho y por eso, al responsable de la política interna del país se le conoce, por cierto como el “caballo negro” en las filas de Morena, que está siendo “pastoreado” ni más ni menos que por su propio jefe.

De cualquier lado que se incline el presidente López Obrador al seleccionar a su “corcholata” o “chorcholato” favorito, es ahí donde se llegará al clímax de la polarización. Y de hecho, los primeros signos de esta situación ya se pueden apreciar.

A finales de la semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, insistió —por enésima ocasión— en que la cúpula de Morena defina ya de una vez por todas, los plazos y reglas para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena para las elecciones de 2024, pero no parecen hacerle mucho caso.

Sin embargo, desde Veracruz, Ebrard Casaubón aprovechó la presentación de su libro “El Camino de México” y pidió que sea por medio del método de la encuesta para la selección al aspirante presidencial.

Agregó algo el canciller que a los inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación dijo el inquilino de Palacio Nacional con sus tristemente famosas “encuestas patito”: Hay que preguntarle al “pueblo sabio y bueno”, pero con la selección del candidato presidencial morenista, la cosa cambia sustancialmente y es bien sabido que el elector supremo y jefe de campaña será López Obrador.

Específicamente, el secretario de Relaciones Exteriores, no sin un dejo de enojo dijo: “A la gente hay que preguntarle, ¿no? Una de dos, o hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas y para saber si es favorita, pues hay que preguntarle al pueblo”, esto último en clara referencia ni más ni menos que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien algunas encuestas ya la ubican con una ventaja clara. Bueno, pero con el tremendo proselitismo que se trae la funcionaria capitalina en el que los gobernadores de Morena le ponen todo a su disposición, pues no puede ser de otra forma.

La señora Sheinbaum se dio tiempo para contestarle al canciller al señalar que la única favorita es esta errada y llamada Cuarta Transformación. ¿Será?

Municiones

***Cuando, en el primer debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México, la morenista Delfina Gómez Álvarez aseveró que la abanderada de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral, estaba preocupada porque en las encuestas iba 10 puntos abajo en las preferencias, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, estaba equivocada, ya que Del Moral Vela, de acuerdo a lo que reportan los más recientes sondeos, estaría 7 puntos por arriba de la maestra Delfina. Esto es, estamos ante una tendencia creciente por parte de la candidata de “Va por el Estado de México”, porque avanzó 14 puntos de octubre a la fecha. Dichas mediciones reflejan el sentir de la población mexiquense en un momento determinado y que marcan un crecimiento sostenible y constante por parte de Del Moral Vela, tendiendo en octubre 22 por ciento de la intención de voto y en las mediciones de abril registró 37 por ciento. Del lado contrario, se sabe que Delfina Gómez ha tenido un crecimiento de tan solo 4 puntos porcentuales en la intención de voto, esto, incluyendo el mes de la campaña electoral constitucional ha sido Delfina Gómez, al pasar de 40 a 44 por ciento de la intención de voto. De todo esto, bien se puede concluir que a poco más e un mes de que se celebre la elección en el Edomex y de acuerdo a esta suma de valores y promedio de intenciones; Alejandra Del Moral Vela estaría a 7 puntos porcentuales de Delfina Gomez; de acuerdo a 18 casas encuestadoras. Así que ¿de qué lado están más preocupados? Ojo, además, ahí viene el segundo debate y a lo mejor la maestra no se presenta. ¡Qué tal!

*** “El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, reconoce en ustedes las y los docentes , el activo más importante y la columna vertebral , para lograr las metas de su gobierno en materia educativa”, afirmó Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior, de la secretaría de educación mexiquense que encabeza Gerardo Monroy Serrano, al participar de manera destacada en la multitudinaria ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Trabajo , organizada en Toluca por el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que preside Marco Aurelio Carbajal Leyva .

*** Al más puro estilo del priismo setentero, el presidente López Obrador encabezó ayer a puerta cerrada, la ceremonia del Día del Trabajo, con una selectiva comida en la que de seguro hubo tamalitos de chipilín, acompañado por Luisa María Calderón, secretaria del Trabajo y dirigentes de las principales secciones del país como por ejemplo, el senador Carlos Aceves del Olmo; Isaías González Cuevas, ex senador que por 18 años al frente de la CROC, y Francisco Hernández Juárez, el eterno líder del sindicato de telefonistas, con todo y sus sacos de piel.

*** La semana pasada, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, aprobó por unanimidad exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), a que destine recursos necesarios para la construcción de un parque lineal sobre el camellón del Periférico Oriente (Canal de Garay), en el tramo de la Avenida Tláhuac a Canal de Chalco, en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco. El presidente de dicha Comisión, el perredista Víctor Hugo Lobo Román, explicó que el dictamen fue con base en el punto de acuerdo presentado por la diputada local de Morena, Valeria Cruz Flores, como parte del programa Sembrando Parques, cuyo propósito es crear o regenerar espacios dignos y apropiados para estimular la convivencia entre los capitalinos. Además, durante la reunión de la Comisión, ocho de nueve integrantes también aprobaron, por unanimidad, otros tres dictámenes: uno, presentado por la legisladora del PRD, Polimnia Sierra Bárcena, y los dos restantes por la panista Gabriela Salido Magos.

