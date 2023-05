Se acerca la “hora cero” por la escasez de agua

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ante la gravedad del asunto, todo debe estar encaminado a intentar frenar, o revertir, la inminente llegada del “día cero” y sus consecuencias en materia de agua; una realidad que se presenta ya en diversas partes del mundo y de la cual México no está exento.

La Ciudad de México -de las más pobladas del mundo igual que Tokio, Nueva Delhi, Shangai, Mumbai, Sao Paulo, Pekin y Osaka, con una población conjunta de poco más de 38 millones-, debe asumir la gravedad del problema.

Por ello, con el fin de garantizar que las autoridades destinen suficientes los recursos para la inversión y mantenimiento en la red hidráulica de la capital del país, la diputada panista Gabriela Salido presentó ante el pleno del Congreso capitalino dos propuestas legislativas para reformar la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua y Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, ambas de la CDMX.

Explicó que el propósito principal de las modificaciones a dos leyes distintas, es evitar que la política de austeridad sea invocada para justificar la falta de inversión de recursos públicos en la red de hidráulica, logrando con ello garantizar el derecho humano del acceso al agua.

Recordó que hace algunas sesiones señaló que “no hay esfuerzo menor para intentar frenar, o revertir, la inminente llegada del día cero y sus consecuencias en materia de agua. Lamentable hecho que se presenta ya en diversas partes del mundo y no debemos pensar que la Ciudad de México estaría exenta de esta tragedia.” Agregó la congresista Gaby Salido.

Según cifras de la propia autoridad, prácticamente la mitad de la ciudad no recibe un suministro de agua adecuado a sus necesidades, a pesar de anunciar “inversiones históricas”, lo que refleja que la política de austeridad es un recurso recurrente a través del cual se escuda y justifica la disminución o eliminación de acciones y/o programas tendientes al mantenimiento de la red de agua, drenaje y alcantarillado.

No más excusas, dijo, y añadió que no se trata de una propuesta infundada, pues en “nuestro sistema legal, hay contrapesos, así que la propia Ley de Austeridad ya prevé una excepción para que la administración pública no haga recortes presupuestales al amparo de la austeridad para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales.

La utilidad de la función notarial

Los instrumentos notariales representan una garantía de seguridad y certeza para el ciudadano, declaró el titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, Alejandro Serrano Pastor, durante la Conferencia Magistral “Los tres instrumentos notariales que todo ciudadano debe otorgar”: escrituras, testamento y voluntad anticipada.

Durante el encuentro destacó el importante papel del notariado por su función de utilidad social que ostenta y la respuesta que otorga a las necesidades económicas, jurídicas o políticas.

“El notario es un profesional del Derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad y certeza jurídica en los actos y hechos de los que da fe, y el ejercicio de sus funciones destaca principalmente por la de asesorar a las partes, interpretar su voluntad, redactar, leer, explicar y autorizar el instrumento correspondiente, así como conservarlo y reproducirlo”, apuntó.

Serrano Pastor consideró fundamental el papel del notariado que debe emprender cinco acciones hacia el ciudadano: escuchar al solicitante, interpretar su voluntad, aconsejar, preparar y redactar el documento, así como brindar seguridad y certeza jurídica.

Explicó que los instrumentos mencionados adquieren un valor jurídico pleno al expresar la protección del patrimonio mediante actos formalizados ante el notario que está facultado para dar fe pública y la garantía de validez ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional.

Elecciones sin despilfarro: Mier

Confeccionar un presupuesto que corresponda realmente a las necesidades que tiene el INE para realizar elecciones alejadas del despilfarro, fue el punto central de una reunión con consejeros del Instituto Electoral.

De acuerdo con el portal Político MX, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detalló que tras la reunión que sostuvieron los coordinadores parlamentarios con los consejeros del INE, se declararon en reunión permanente a fin de cimentar una relación de diálogo y colaboración a favor de la democracia.

Además, dijo que el propósito del encuentro es ir confeccionando, desde ahora, un presupuesto que corresponda “realmente” a las necesidades que tiene el instituto para garantizar la organización de los procesos electorales alejado de las prácticas que pueden interpretarse como “despilfarro o uso abusivo de los recursos públicos”.

Todo listo para la votación

El IECM dijo que tiene todo listo para que ciudadanía acuda el próximo domingo 7 de mayo a votar para elegir a las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) para el periodo 2023-2026, y los proyectos del Presupuesto Participativo que “enchularán” las colonias este y el siguiente año.

