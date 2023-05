Odin Dupeyron festejará 18 años de ¡A vivir! en el Teatro Metropólitan

6 de mayo, 19:00 hrs

Asael Grande

¡A vivir! Es una obra escrita, actuada y dirigida por Odin Dupeyron en la que invita a redescubrir la vida, a empezar a vivirla de verdad. Se trata de una puesta en escena, un monólogo que, durante más 18 años ininterrumpidos, ha sacudido los escenarios más importantes de México.

En este proyecto que lo emociona, Odin comparte no sólo sus experiencias y filosofía de vida para analizar el monólogo desde sus entrañas, y que celebrará el próximo sábado 6 de mayo, a las 19:00 hrs. en el Teatro Metropólitan, sus 18 años de presentarse de manera ininterrumpida.

En este testimonial, Odin Dupeyron O disecciona, desde una óptica personal, íntima, profunda y conmovedora, que promete a quien ha visto la obra, develar sus secretos, y a quien no la ha visto, la oportunidad de descubrirla: “estamos haciendo una función especial de dieciocho años, ininterrumpidos, de ¡A vivir!, lo único que nos ha parado es la pandemia, y ni así, porque todavía, cuando se pudo dar funciones, las dimos en línea; estoy celebrando una función especial éste seis de mayo en el Metropólitan , mis placas nunca las han develado, realmente, gente famosa y conocida, algunas vez fueron Pandora, Paola Rojas, Alejandro Martí, gente que han sido importante en mi vida, o amigos cercanos como, Mauricio Ochmann, Ana Seradilla, pero en esta ocasión quise que la develaran mis seguidores, que se han convertido en amigos, en fans muy cercanos, y por otra parte, hice una dinámica en redes sociales que pedía a la gente que dijera qué es lo que le gustaba de ¡A vivir!, porqué eran fans, y cómo la habían descubierto, las elegimos, y entonces irán diez de esos fans para develar la placa”, dijo, Dupeyron en videoconferencia.

Pieza escénica de reflexión sobre la vida, la obra ¡A Vivir!, monólogo escrito, dirigido actuado por el actor y escritor Odin Dupeyron, se ha presentado en escenarios importantes como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, y el Auditorio Nacional, escenario en el que festejó sus primeros diez años de éxito: “no es un orgullo de ‘yo lo hice’, pero también, el azar, la suerte, la fortuna, la conjunción de factores por los que te hicieron que esto funcionar, evidentemente, tiene mucho que ver, me siento orgulloso de que lo haya podido hacer, de mantenerlo, y no me he cansado, cada función es distinta, cada público es diferente pero, sobre todo, es que soy realista, hay una gran satisfacción y algo nuevo por descubrir, una nueva oportunidad”.

Respecto a si ha pensado en pasar la estafeta a algún actor para interpretar el papel de “Marciano Moreno Lira”, Dupeyron, dijo a DIARIOIMAGEN: “quisiera pasar la estafeta, es una obra de teatro que tendrá que representarla cualquier actor, lo cierto es que, me gusta hacerla; hasta que yo ya no la pueda hacer, esa sería la manera en la que podría yo pasar la estafeta y, hoy por hoy, sigo encantado haciéndola”. Odin Dupeyron se ha destacado también como escritor. Su filosofía se encuentra plasmada en “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado”, y en la colección de poemas, cuentos y anécdotas, “¿Nos tomamos un café?”.