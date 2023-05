Dave Matthews Band arranca la Gira de Verano 2023 por Norteamérica, con su debut en el Auditorio Nacional

El próximo 9 de mayo la agrupación estadounidense de rock ofrecerá su primer concierto en el foro capitalino

El repertorio incluirá sus éxitos de tres décadas y material de su décimo álbum de estudio, Walk Around The Moon

La agrupación estadounidense de rock Dave Matthews Band debutará en el Auditorio Nacional el próximo 9 de mayo, como parte de su Gira de Verano 2023 con la que recorrerá las principales ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, para promover Walk Around The Moon (2023), álbum que será lanzado este mes, e interpretar los éxitos que han marcado su trayectoria desde 1991, como Crash Into Me, The Space Between, Where Are You Going y So Much To Say.

Walk Around The Moon es el décimo álbum de estudio de esta agrupación ganadora de un premio Grammy en 1997, el cual se dará a conocer este 19 de mayo. El material fue producido por Rob Evans y cuenta con 12 temas originales, entre ellos, los sencillos Madman’s Eyes y Monsters. La producción se desarrolló durante el confinamiento global y “es tanto un reflejo de los tiempos actuales como una necesidad de encontrar puntos en común”, expresó el ensamble a través de un comunicado de prensa.

Con este lanzamiento, Dave Matthews Band hará un recorrido por Norteamérica, que incluye tres primeras presentaciones en nuestro país, donde visitará la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sobre la decisión de inaugurar esta gira de verano en el Auditorio Nacional, Dave Matthews, vocalista y líder del grupo, declaró en entrevista: “Una de las razones por las que nos emociona iniciar ahí es que quisimos experimentar una atmósfera distinta”.

Originaria de Charlottesville, Virginia, la banda fue fundada en 1991 por el cantante y guitarrista Dave Matthews, quien reunió a un grupo de amigos para grabar sus primeras composiciones musicales. Actualmente, la alineación es completada por Carter Beauford (batería), Jeff Coffin (saxofón), Tim Reynolds (guitarra), Stefan Lessard (bajo), Rashawn Ross (trompeta) y Buddy Strong (teclado).

En 1994 Dave Matthews Band estrenó su álbum debut Under The Table And Dreaming, que logró un gran recibimiento a nivel local, luego de aparecer en el Top 200 de Billboard durante 117 semanas. Entre los temas de este material destacan Ants Marching, Satellite y What Would You Say, que le valió sus primeras nominaciones al Grammy por Mejor interpretación vocal de rock de un dúo o grupo y Mejor video musical, formato corto.

Su segunda producción de estudio, Crash (1996), obtuvo certificación de siete discos de Platino, gracias a éxitos como Crash Into Me, Too Much y So Much To Say, esta última galardonada con el Grammy a Mejor interpretación vocal de rock de un dúo o grupo. Dos años después lanzó su tercer disco, Before These Crowded (1998), nominado al Grammy a Mejor álbum de rock y primer material del grupo en alcanzar el número uno de Billboard.

Sus siguientes títulos, Everyday (2000), Busted Stuff (2002) y Some Devil (2004), continuaron con el éxito de sus antecesores, formando parte de las principales listas de popularidad en Estados Unidos. De este periodo prolífico sobresalen temas como The Space Between y Where Are You Going, que recibieron nominaciones al Grammy y se ubican entre sus canciones más escuchadas en Spotify.

Su séptimo álbum de estudio, Big Whiskey and the GrooGrux King (2009), está marcado por el fallecimiento de LeRoi Moore, uno de sus integrantes, en agosto de 2008. “Su muerte catalizó el último cambio radical en la música de la banda”, aseguró The New York Times sobre este álbum que se convirtió en su quinto lanzamiento consecutivo en encabezar el listado de Billboard y más tarde fue nominado al Grammy en la categoría Álbum del año. Posteriormente el conjunto lanzó Away From The World (2012) y Come Tomorrow (2018).

La discografía de Dave Matthews Band está integrada por nueve materiales de estudio y múltiples grabaciones en directo, con una propuesta sonora que fusiona rock alternativo, folk, blues y jazz. Entre los reconocimientos que ha recibido está la exhibición que llevó a cabo el Grammy Museum en mayo de 2021, para reconocer la obra y el compromiso social del ensamble en tres décadas de trayectoria.

Desde 2005 el ensamble trabaja con REVERB, organización dedicada a la ecologización de giras de conciertos, y cuenta con un largo historial de reducción de su huella medioambiental, por lo que en 2019 fue nombrado Embajador de buena voluntad para el medio ambiente de la ONU. En 2022 la revista Pollstar ubicó a la banda como la segunda en venta de boletos en los últimos 40 años, con más de 23 millones de tickets desplazados.

La primera visita de Dave Matthews Band a México fue en marzo de 2015, cuando formó parte del Festival Vive Latino de ese año, como uno de los actos principales. Cuatro años después regresó al país con una serie de presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, para promover su octava producción original Come Tomorrow.

Dave Matthews Band presentará su Gira de Verano 2023 el próximo martes 9 de mayo a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos de $680 a $1980, a la venta en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.