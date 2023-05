Lupita D’Alessio cautiva con su “Gracias Tour”

El último rugido de “La leona dormida” en la Arena CDMX

Con 55 de carrera ha decidido descansar de los escenarios

Alexandra Arellano

Lupita D’Alessio una de las representantes musicales femeninas más poderosas de México y Latinoamérica, quien ha logrado colocarse en las listas de popularidad en innumerables ocasiones, decidió después de 55 años de carrera, que es momento de descansar de los escenarios y para despedirse de sus fans ha emprendido su “Gracias Tour”.

Esta gira llegó a la Arena Ciudad de México, también como una celebración para muchas mamás, ya que la música de la famosa “Leona Dormida” son canciones que han dejado huella en cientos de mujeres mexicanas. Y es tan fuerte la huella que desde temprana hora muchas personas ya se veían en las calles aledañas a la Arena Ciudad de México, para luego atestiguar el concierto de su icono musical Lupita D’Alessio; en su mayoría señoras acompañadas por sus hijos, esposos, o amigos.

La espera terminó cuando en punto de las 21:00 horas su talentoso y querido hijo, Ernesto D’Alessio subió al escenario, a interpretar un par de temas para los cientos de fans reunidos en el recinto, entre ellos un popurrí que incluyó canciones de los inolvidables: Joan Sebastian, Juan Gabriel y José José. También compartió unas palabras de agradecimiento por el apoyo que han mostrado a la carrera de su madre Lupita, haciendo un preámbulo único y especial para que “La Leona Dormida” despertara en el escenario con un rugido inigualable.

Con un atuendo tan brillante como sus ojos, que emanaban nostalgia, y emoción, al ver pasar en su memoria todos los años de su carrera, Lupita extendió los brazos al público y comenzó a interpretar “¿Como se llama?” y aprovechó para que entre los gritos y la euforia del publico les diera las gracias con un emotivo discurso.

“Estoy muy contenta de estar aquí y no tanto, porque esta decisión no es fácil tomarla, estamos en este proceso. Es importante, que sepa uno en qué momento la música va a durar para siempre. Yo quiero cuidar mi salud, quiero estar bien, ya voy a cumplir 70 años y yo sé que ustedes quieren lo mejor para mí, para Lupita D’Alessio, y lo mejor es por supuesto estar en el escenario y por supuesto el aplauso de todos ustedes, y les agradezco por estos 55 años en que ustedes me hacen el favor de ponerme en su corazón. Pero al final se hace la voluntad de Dios, no la nuestra” dijo.

Con estas palabras se confirmó que su retiro no era un rumor, sino un suceso definitivo y que sería esta noche, su última presentación en este escenario, ya que quiere descansar y comenzar a disfrutar de su familia, a quienes agradeció a ellos por hacer posible su carrera.

Posteriormente, siguió con otros temas e su repertorio y en un momento su hijo Ernesto volvió al escenario para acompañar a su madre en la interpretación de la canción “Ni guerra, ni paz”, lo cual hizo enternecer a todos los presentes ya que lograron bañar a la Arena Ciudad de México de una emoción de amor, paz y felicidad, con la energía que emanaron los artistas al interpretar esta canción y terminar abrazados.

El concierto estuvo cerca de durar dos horas, tiempo en el cual la cantante brindó lo mejor de ella a todos los ahí reunidos, sobre todo en la interpretación de sus canciones más populares como “Que ganas de no verte nunca más” y “Acaríciame”, y sin duda alguna, una de las más ovacionadas por el público fue la canción de “Mudanzas” que ha sido reconocida y coreada por gente de todas las edades en diferentes generaciones.

El cierre de esta inolvidable velada fue con la interpretación de la icónica canción de “Mentiras”, la cual incluso fue inspiración para la creación de uno de los musicales de teatro más exitosos de Latinoamérica.

