Leyes condenadas al fracaso

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, el proceso legislativo llevado a cabo a fin del mes pasado para finalizar el periodo de sesiones regular en el Senado de la República ha sido el más desaseado que se ha visto en muchos años.

En los 50 años de cubrir diferentes fuentes periodísticas nunca había visto un procesamiento tan irregular como el de la última sesión del senado, llevado a cabo en el patio central de la antigua sede de Xicoténcatl, a tal grado que el bloque de contención en el Senado, PAN, PRI y MC, centrarán sus baterías contra la mayoría de las 20 reformas aprobadas fast track por 65 senadores de Morena y sus aliados durante la noche del viernes.

Después del zafarrancho que se dio en la sede del Senado en Paseo de la Reforma y que la oposición tomó la tribuna, se decidió ir a sesionar a la vieja Casona de Xicoténcatl, antigua e histórica sede del Senado, cuyo salón de sesiones también fue obstaculizado por la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Como en los tiempos dorados del PRI del siglo pasado, los congresistas de Morena y sus aliados aplicaron la aplanadora para aprobar “al vapor” y sin debate, una serie de reformas con profundas repercusiones en rubros como salud, vivienda, minería, aviación, ciencia y tecnología y financiamiento al campo. Poco importó el franco desaseo legislativo en aras de complacer al Presidente. En 152 minutos concretó reformas como la desaparición del Insabi, Conacyt, la autorización de la nueva línea aérea del Estado, la reducción de la edad mínima para ser diputado y secretario de Estado, el cambio a las reglas mineras y los 15 años de cárcel para quien trafique con fentanilo.

Xóchitl Gálvez fue la única legisladora de oposición que trató de frenar las reformas. La panista se encadenó al escaño de la presidencia de la Mesa Directiva en la sede histórica de Xicoténcatl 9; sin embargo, Morena y sus aliados acordaron no ingresar al salón de plenos y trabajar en el patio, donde reunieron el quorum, según ellos, que no fue así, para comenzar la aprobación en un carrusel de reformas, sin la presencia de senadores de la oposición.

Y es que la urgencia tiene explicación. Un acuerdo para rotar los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados haría que a partir de septiembre, el PAN presida la Junta de Coordinación Política y el PRI la Mesa Directiva, lo que obstaculizaría el tránsito de las iniciativas que le importan al mandatario.

Por eso el presidente López Obrador convocó a reunión en Palacio a los legisladores federales de Morena y aliados, a sus “corcholatas” presidenciales para pedirles unidad y a los legisladores a que “no titubeen” y desaparezcan de una vez el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dijo a los legisladores de la 4T a que no cedan ante el chantaje de la oposición y con tono de burla recomendó a que “aguanten” en su plantón. También exhortó al Senado de la República a no cerrar el periodo ordinario de sesiones, que por ley concluye el 30 de abril, y aplicar la vieja trampa del “reloj legislativo” para que aprueben el último paquete de minutas que recibieron de diputados. Lo que más interesa en la eliminación del INAI. No quieren transparencia y mucho menos informar sobre el manejo de los recursos. Las obras y el caso Segalmex es lo que quieren evitar.

El procedimiento

En los 152 minutos que duró el procedimiento de la madrugada del sábado en el patio de Xicoténcatl dejó mucho que desear. Había que sacar la petición del jefe. A piedra y lodo, en la sede alterna, en una jornada inédita, plagada de errores, Morena y sus aliados cumplieron con la orden presidencial y aprobaron vía fast track y sin leer los dictámenes, una cascada de reformas con un récord de una cada 10 minutos, en un procedimiento que inicio a las 22:00 horas del viernes, cuando Armenta abrió los trabajos y dijo que los dictámenes de las 20 reformas estaban disponibles en los celulares con un código QR para la consulta de los 65 senadores. En 10 minutos de votación nadie pudo haber leído los documentos, ni existió el interés de ello, por lo que las reformas no fueron argumentadas, simplemente aprobadas. Camino directo al fracaso.

Edomex y el turismo electoral

Los números van y vienen y los tramposos de Morena insisten en que van adelante, cosa que no es cierto. Morena en sus estrategias electorales ya incluyó el turismo electoral. Es decir trasladar habitantes de otros estados al Edomex e inscribirlos al padrón electoral. Esta es la nueva.

El presidente del PRI estatal, Erik Sevilla, acusó que se hicieron 73 mil 400 cambios de domicilio hacia el Estado de México, de gente que proviene en 52% de la Ciudad de México y el resto de entidades como Hidalgo, Veracruz y Puebla, gobernadas por Morena.

Ese turismo electoral se ha concentrado en 260 secciones electorales, y en dos de ellas, la 1052 y 1054 de Chalco, se tiene el reporte de más de 1 mil 300 cambios de domicilio, lo mismo que en las secciones 4208 y 4251 de Tecámac, donde se han concentrado 1 mil 635 cambios de residencia, y en las secciones 5904 y 5912 de Zumpango, donde ocurrieron mil 700 cambios.

Ahora, ante la desesperación de que ni con encuestas falsas, la señora que desfalcó 830 millones de pesos a la SEP y desapareció 1,300 millones de pesos más del programa “La Escuela es Nuestra”, buscan reforzar a como dé lugar su campaña, cuyos coordinadores no han encontrado cómo revertir la caída de su candidata.

Aquí se aplica la máxima “caballo que alcanza gana”. Robos en la carretera a Cuernavaca, sin que la autoridad haga algo. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

