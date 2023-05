Habitantes de Cancún desairan nueva fase de vacunación anti-Covid

Se aplican dosis en módulos hasta este jueves 11 de mayo

Después de cuatro meses, las campañas de vacunación contra la Covid-19 regresaron a Cancún, no obstante, la ciudadanía no tuvo una buena respuesta para recibir primera, segunda o tercera de refuerzo, por lo que autoridades de Salud hacen un llamado a no dejar pasar esta oportunidad.

Personal de vacunación informó que en los domos de la Región 94, y en el Jacinto Canek, ubicado en el cruce de las avenidas Tulum y Chichén Itzá, se recibieron únicamente 15 y 17 personas respectivamente, es decir, que hubo una participación prácticamente nula a pesar de que en se contó con cientos de dosis del fármaco Abdala.

La Secretaría del Bienestar refiere que para Benito Juárez (Cancún) hay más de seis mil dosis disponibles en cada punto de vacunación, donde se aplicarán dosis hasta mañana 11 de mayo, en un horario desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.

Se administran primeras y segundas dosis, así como primeras y segundas dosis de refuerzo en dos ubicaciones, aunque esta actividad también se realizó en los domos Forjadores y Luis Donaldo Colosio, de Solidaridad (Playa del Carmen); en el domo doble Cecilio Chi del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y en el domo Casitas del municipio Othón P. Blanco (Chetumal).

Cabe recordar que durante la última jornada de vacunación de 2022, hecha en el Hospital Azura de Cancún, se vacunaron alrededor de 500 personas al día, aunque con el biológico Pfizer, lo que podría significar que la población no tiene conocimiento de la efectividad de Abdala y por ello pudiera estar evitando esa dosis.

Y es que con la llegada de la vacuna Abdala, estrenada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se vacunaron solamente 30 personas.

Actualmente, para recibir la primera dosis se requiere presentar registro de vacuna impreso con código QR, copia de CURP, y copia de comprobante de domicilio; mientras que para la segunda dosis se deberá presentar registro de vacunación, copia del CURP, y el comprobante de vacunación de la primera dosis.

Finalmente, para la primera y segunda dosis de refuerzo se necesita registro de vacuna de refuerzo con QR, identificación oficial y la copia de la CURP, así como ir con un acompañante, en caso de ser necesario.

Invitan a la ciudadanía a conectar sus cámaras al C5

El gobierno de Quintana Roo ha emitido una invitación dirigida a los ciudadanos de domicilios particulares a que conecten sus cámaras de videovigilancia al sistema C5, esto con la finalidad de que las autoridades tengan una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno estatal, destacó que la invitación sólo es para los domicilios particulares que quieran conectar sus cámaras que filman la vía pública al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad.

“Los ciudadanos que quieran permitir el acceso a las cámaras, es decir, que pueda tener acceso el C5, nos va a permitir actuar a nosotros de manera más rápida. La convocatoria es abierta a los ciudadanos que lo quieran hacer”, explicó.

Aquellos que quieran responder a esta convocatoria deben comunicarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que analizará los softwares que utiliza el sistema de vigilancia en cuestión para poder conectarlo al C5, además de que se verificará que las tomas deben estar orientadas hacia el rodamiento de la calle, para no invadir la privacidad de los propietarios.

En cuanto a lo anterior, Torres Gómez dijo: “Es decir, que no se vea la puerta del domicilio para evitar que se sientan vigilados, pero contribuirá a que el espacio en donde la gente los acepte, sea monitoreado a través de este esquema de vigilancia”.

Aseguró que esta conexión será confidencial, por lo que no se dará a conocer quiénes y dónde están las cámaras unidas al sistema C5 y que tampoco se va a proporcionar la información de quienes contribuyen a la detección de algún delito, esto con fines de seguridad y para que los ciudadanos se sientan confiados de participar en la iniciativa.

Añadió que se trata de un sistema muy parecido al tema de alarma vecinal, “donde evidentemente el tema es que en tiempo real tú puedas tener la información. Con la alarma vecinal, la activan y tú acudes, pero en este caso está el monitoreo de la calle”.

La iniciativa se lanzará formalmente, después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana termine de generar los lineamientos que buscan cuidar la identidad y las condiciones de los usuarios. “Es muy similar al que tenemos en los negocios, sólo que, en este caso, por tratarse de espacios particulares, donde acude la familia o los amigos, se cuida aún más el tema de la confidencialidad”, dijo Torres.

Finalmente se aclaró que la invitación del gobierno estatal a los particulares es para conectar las cámaras de videovigilancia al C5, tal y como lo hicieron alrededor de 180 restaurantes con anterioridad.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), comentó también que se buscará sumar a estas acciones a plazas comerciales y náuticos, con el fin de garantizar la seguridad a la población local y a los turistas que llegan todos los días.

Refuerzan vigilancia en Isla Mujeres

Tras haber detectado un aumento en los incidentes protagonizados por la delincuencia, el municipio de Isla Mujeres pondrá en marcha acciones para reforzar la seguridad de sus habitantes y los turistas.

La presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, dijo: “Se están recuperando y construyendo casetas de seguridad tanto en la zona Insular como en la Zona Continental, con la finalidad de preservar el orden y La Paz entre los habitantes”.

Asimismo, destacó que se equipó a los elementos policiales, y se hizo la adquisición de 140 cámaras 360º, que serán instaladas en los puntos más conflictivos del municipio, los cuales ya han sido detectados como focos rojos, donde los hampones cometen asaltos, venta de drogas, entre otros ilícitos.

“Estamos trabajando de manera coordinada para que nuestros policías tengan herramientas necesarias, que pasen exámenes de control y confianza, que tengan armamento indicado, que tengan más presencia, por ello se recuperan casetas de seguridad” dijo. Y aseguró que también se está trabajando en tener mayor alumbrado público y temas de pavimentación, así como en la recuperación de espacios para montar parques recreativos.

Aseguró que, en un año y 7 meses, han trabajado por recuperar la seguridad del municipio, por lo que una de las corporaciones más completas qué hay, es el de seguridad pública, que según su opinión, había sido abandonada por anteriores administraciones.

Concluyó que, para efecto de lo anterior, se invirtió un buen presupuesto en los rubros que más le preocupa a la población, como pavimentos, alumbrado público y temas de seguridad.

