Es en serio el enfrentamiento entre poderes

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial no nos llevará a ningún lado. Las declaraciones furiosas del presidente AMLO con respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el “plan B” de la reforma electoral presentada por el Ejecutivo, fueron únicas.

La SCJN simplemente hizo valer la Constitución y anuló las modificaciones que buscaba López Obrador, lo que ocasionó la furia en Palacio Nacional, al grado de que el Presidente declaró que el poder Judicial está podrido.

Estas declaraciones presidenciales nunca antes se habían registrado de un titular del poder Ejecutivo. Fueron declaraciones nunca escuchadas por un Presidente. Fueron insultantes y llenas de agravios hacia los miembros de la Corte. Dijo: “El poder Judicial está podrido y atrofiado, que actúa de manera facciosa, con prepotencia y autoritarismo. Son retrógradas y forman parte del supremo poder conservador que está al servicio de una minoría rapaz y sirven a ese bloque conservador que es el equivalente a una pandilla de rufianes”. Así se expresó el jefe del Ejecutivo federal con respecto al poder Judicial del Estado mexicano.

La SCJN invalidó la primera parte del “plan B” de la reforma electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo, que por lo menos fueron 17 errores o fallas en el procedimiento de la iniciativa. La segunda parte del “plan B” está suspendida, en punto muerto. Por eso el presidente López anuncia su “plan C”, que busca que los ministros de la Corte sean electos por votación popular, en un sistema democrático que el Ejecutivo pretende debilitar, lo que nos deja claro que el camino es que el titular del Ejecutivo, se convierta en un virrey. Quiere que todos obedezcan al Presidente.

El palo jurídico que los ministros de la Corte de 9 a 2 le dieron al Ejecutivo dolió muy profundo y en la declaración presidencial se notó. Los ministros y legisladores declararon que simplemente hicieron valer lo que claramente dice la Constitución. Esto al presidente López no le gustó y arremetió con el anuncio del “plan C”, que enviará a la primera sesión de la próxima legislatura, es decir el 1 de septiembre de 2024.

La 4T buscará, que con una posible mayoría calificada en el Congreso para que el pueblo elija a los ministros, magistrados y jueces según explicó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, adelantó que pondrán sobre la mesa una reforma para que los ministros sean elegidos por votación ciudadana, en un organismo debilitado económicamente.

Sin duda el poder Judicial enmendó la plana al poder Legislativo, por una simple razón. Su trabajo no lo hicieron. No respetaron los procedimientos legislativos y por ello rechazaron el “plan B” electoral del mandatario. Sin duda, el Presidente tiene razón cuando dice que el poder Judicial corrigió la plana al poder Legislativo. Sí es cierto por su mal trabajo.

Este sistema de voto popular para los ministros de la Corte se contemplaba en la Constitución de 1857, fue un fracaso, no funcionó. Años después se trató de revivir y volvió a fracasar. El maestro e ideólogo don Emilio Rabasa planteó así, hace más de cien años, esta forma de nombramiento de los ministros de la Corte, ni es una necesidad lógica ni puede racionalmente llevarse a la práctica y si se pudiera conduciría a los peores resultados. La teoría la reprueba porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representan la voluntad de las mayorías y los magistrados ministros no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia.

Creo que el maestro Rabasa tenía toda la razón, que en su momento fue apoyado por Daniel Cosío Villegas uno de los historiadores más reconocidos, reconoció la formalidad y lo planteó que desde el punto de vista jurídico formal es incuestionable, pero la elección popular es un malísimo sistema para designar a los ministros. Se entiende que se busca nombrar ministros especialistas, no a representantes ciudadanos. Es claro.

Lo que quiere es “carro completo”

Pero la verdad como en los viejos tiempos del siglo pasado, y en su campaña política permanente, lo que busca el Presidente López es “carro completo” y por ello llamó a los ciudadanos y a sus simpatizantes a que en junio de 2024, voten por los candidatos de la 4T para ganar la Presidencia y la mayoría calificada en el Congreso, para hacer una reforma al poder Judicial y pueda Morena definir a los ministros, porque según calificó los ministros de la Corte están al servicio del bloque conservador. Son “una pandilla de rufianes, muy corruptos”, dedicados a obstaculizar la transformación.

Pero mientras ello sucede es previsible y esperada la venganza contra la Corte. Lo más sencillo al tener mayoría en el Legislativo es vía el presupuesto y atacará por el lado de los recursos a los ministros y a la misma Corte, directamente.

Los enlaces ciudadanos

Las bardas que le borraron a Marcelo, los ciudadanos salieron a pintarlas con propia mano y la respuesta fue contundente a los gobiernos de las alcaldías donde se borraron. En un acto ciudadano totalmente legal porque sólo tiene el nombre de Marcelo, sin información de partidos ni elección alguna. El asunto es más que claro, porque no existen reglas claras y por ello estas acciones son tomadas como expresiones ciudadanas declaró Alberto Esteva, coordinador en la CDMX y zona metropolitana por parte de los grupos de apoyo ciudadano a Marcelo. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com