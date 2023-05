Oposición en riesgo de convertirse en “testimonial”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Morena puede perder semillero electoral

PRI, PAN y PRD, última carta de poder

AMLO, desesperado por el triunfo mexiquense

Opositores dormidos frente a 2024

Alejandra Del Moral, equipo de lástima

Delfina ganaría por default

Morena no existe; atrás está López Obrador

La furia presidencial contra la SCJN

Riesgo de incentivar a fanáticos

Crisis migratoria se escapa de las manos del gobierno

Delta cumple con responsabilidad y gobernanza

Arréglese al estado como se conduce a la familia,

con autoridad, competencia y buen ejemplo

Confucio (551 AC-478 AC), filósofo chino

El martes pasado, el Presidente señaló la importancia que tiene el manejo de los tiempos en la política. Hay dos elecciones en puerta, en Coahuila y el Estado de México y, claro, es importante que se sepa que estas elecciones tienen una repercusión política nacional.

Definitivamente, es una elección clave. Pero como él dijo el Estado de México es el estado más poblado del país y tendrá sus elecciones para elegir a su gobernador este 4 de junio.

Pero, la prueba a título de suficiencia es para el PRI. En Coahuila, materialmente la tiene ganada, pero en el Estado de México podría perder todo. En ambas entidades nunca ha perdido el PRI.

Interesante la expresión de López Obrador, al llamar a tener cuidado con la compra del voto y con las falsas promesas que ofrecen algunos de los candidatos. El asunto es que ese mensaje estaría para Delfina, donde el aparato de Morena está enfocado a distribuir dinero entre sus operadores para que el día de la elección salgan a comprar votos, como si se tratara de comprar jícamas.

El Presidente dijo que estas elecciones se darán en completa libertad y sin fraude. “¡Tengan cuidado!”, advierte AMLO por los candidatos que “aparecen más que las Sabritas y la Coca-Cola”. Se mofó de las promesas que hacen los candidatos. Lanza piedras al cielo.

En la observación de campo, en el terreno de la disputa, encontramos a equipos, tanto de Delfina como de Alejandra, que están haciendo fortunas. El dinero corre como en ríos tras una tormenta.

Nos comentan que en la campaña de Alejandra Del Moral, del PRI, PAN y PRD, hay desprecio contra los equipos que cubren las rutas de la campaña. Acusan directamente a Daniel Cruz, coordinador de comunicación.

Se sabe que detrás del desprecio contra los medios es por estrategia del “asesor” en comunicación social, el peruano Frank Vega quien colocó a los dirigentes de la campaña en una pecera e inalcanzables. El líder priista Eric Sevilla, es sólo una figurilla decorativa.

En la casa de enfrente, las cosas están igual. Del equipo de comunicación, ni hablar, ya que no existe. Están enfocados a promover encuestas y sondeos exagerados. Incluso sin bases metodológicas y aberraciones.

Al menos cuatro empresas de estudios de opinión: Percepción Social, TResearch, FactoMétrica y Campaigns and Elections Mexico fueron sancionadas por el TEPJF y se dictaron medidas cautelares por dudosa manufactura de encuestas en las que la candidata morenista siempre aparece muy por encima de la candidata aliancista Alejandra Del Moral; a su vez, detectaron una campaña para inflar la percepción de su avance en redes sociales mediante fuentes falsas o fantasma.

Esto fue denunciado, pero al final de cuentas se encuentran en la plataforma de mentiras electorales. El Instituto Electoral local no mueve un dedo ante el temor de que llegue a la gubernatura y los consejeros sean castigados, como es la costumbre en los gobiernos morenistas.

Los discursos, los programas, las plataformas y todo lo que implica difundir las campañas del oficialismo y la oposición, son letra muerta. Se enfocan en redes sociales, lo que al final de cuentas no queda constancia y no han tenido el impacto electoral que desean.

Están experimentando en procesos electorales, donde está en riesgo la decisión de los votantes y la vida de 19 millones de mexicanos que viven en la entidad.

PODEROSOS CABALLEROS

FURIA DE AMLO CONTRA LA SCJN: López Obrador no cesa sus ataques contra los medios de comunicación que no son serviles a la 4T. Acusa de conservadores, mentirosos y hasta de traidores a la patria. Todo aquello que sea un foco de crítica o disidencia lo convierte en su objetivo de misiles a través de sus instrumentos políticos o desde el púlpito de Palacio Nacional. Ahora, fuera Arturo Zaldívar, le toca al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe a diario el brutal embate del Presidente por haber invalidado la primera parte del “plan B” de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. La confrontación con el Judicial, es una guerra perdida, pero definitivamente se convierte en un arma electoral de movilización. Sin bases jurídicas, ni constitucionales, grupos de malhechores se congregan a las puertas de la SCJN y la pintarrajean. Es una burda utilización de un grupo minúsculo, que no representa al país entero, para generar presión política. Atacan, por línea de López Obrador, a la líder de la Corte, Norma Piña. Un juego absurdo, antidemocrático y sobre todo, inconstitucional; esa Constitución que juró AMLO cumplir y hacer cumplir, así como las leyes que de ella emanen. Ah, la Corte no hace el papel del Legislativo, pero lo corrige ya que actúa por consigna y no cumple con los reglamentos internos para la aprobación de leyes. Todo lo demás, es verborrea y politiquería. *** CRISIS MIGRATORIA: La falta de protocolos de información hacen que oleadas de seres humanos pretendan ingresar en Estados Unidos a través de las fronteras con México. Al término del Título 42, en el cual se cerraron las fronteras por la pandemia de Covid-19. Esto no significa que se abran las fronteras de la Unión Americana, sino que se iniciarán procesos para devolver a miles de indocumentados. El problema es para México. Aquí vendrían los seres humanos “devueltos” por las autoridades migratorias estadounidenses. Nuestro país no está preparado para enfrentar esa crisis humanitaria y migratoria. El gobierno de la 4T no sabe cómo solucionarla.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DELTA: El Informe Ambiental, Social y de Gobierno 2022 de Delta Airlines, avanza en crear un lugar de trabajo más seguro y equitativo que refleje a las comunidades a las que sirve mientras impulsa un futuro más sostenible. “A medida que nuestro negocio se disparaba hacia la recuperación en 2022, nunca perdimos de vista nuestros objetivos de apoyar a las comunidades donde vivimos, trabajamos y servimos”, dijo el líder de esa empresa, Ed Bastian. Delta tiene un equipo global de más de 90 mil personas que estuvo a la altura de las circunstancias, reconectando a millones de personas con sus seres queridos al tiempo que realizábamos grandes progresos en nuestra búsqueda de un mundo más sostenible y equitativa. En 2022, transportó de forma segura a más de 177 millones de pasajeros.

