El Verde Ecologista será respetuoso de las disposiciones electorales: Mendoza Mondragón

Que hará escuchar la voz de la ciudadanía

Toluca, Estado de México.— En su toma de protesta como presidenta de la diputación permanente de la LXI Legislatura mexiquense, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón aseguró que asumir el cargo representa la responsabilidad de hacer escuchar la voz de la ciudadanía.

La también coordinadora de la bancada verde, destacó que este acto significa un logro para su fracción parlamentaria, el cual coincide con el momento sin precedentes que atraviesa la entidad, en miras a elegir a la primera mujer gobernadora del Estado, “es resultado del trabajo de mujeres y hombres que han abierto brecha para que el género femenino afiance espacios de poder y toma de decisiones”, expresó.

“Estamos inmersos en un proceso electoral que de manera rigurosa exige la aplicación del derecho, por ello seremos respetuosos de las disposiciones electorales y de los principios democráticos, buscaremos siempre fortalecer la democracia actuando con imparcialidad y sujeción a la ley”, refirió.

Cabe destacar que la gestión de Mendoza Mondragón al frente de la Mesa Directiva de la legislatura local estará enmarcada por dos particularidades, ya que no sólo es la única mujer en la Junta de Coordinación Política, sino que es la primera coordinadora de un grupo parlamentario que se designa en este cargo, pues no es común que un coordinador de bancada dirija los trabajos en el pleno o presida alguna comisión, aun cuando no hay una norma que así lo indique. Al respecto la diputada hizo un llamado a sus compañeros legisladores para seguir construyendo acuerdos que permitan la paz social y garanticen la gobernabilidad en la entidad, mediante políticas basadas en el respeto de los derechos fundamentales de la población.