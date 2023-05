Premio a la ministra Piña

Carlos Ramos Padilla*

En el extranjero, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibe lo que su gobierno, el mexicano, no le da ni le reconoce. Es más, el Presidente atribuye que el galardón a la Ministra Piña es un asunto de delitos en Santo Domingo.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, recibió en Marruecos el premio de Derechos Humanos 2023 por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. La jurista al tomar la palabra expresó:

“La única forma de que nuestra función jurisdiccional se erija como un mecanismo de protección de los derechos humanos, de nuestras democracias constitucionales es que podemos desempeñarla libremente, sin presiones ni condicionamientos. Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales que nuestros países han decidido darse, así como los compromisos internacionales asumidos”. Y reiteró que la independencia y autonomía del poder que lidera, debe ser fundamental para el ejercicio judicial:

“Hoy, pongo sobre la mesa la importancia de la independencia judicial como la garantía de estos derechos, porque su realización exige que la impartición de justicia sea sin subordinación interna o externa alguna. El reconocimiento que hoy me otorgan lo entiendo como un reconocimiento a mi país. A las mexicanas y mexicanos comprometidos con el Estado de Derecho”.

La ministra ha recibido duras críticas y ofensas por parte del Ejecutivo federal en las recientes semanas a lo que dijo: “La zozobra por la fragilidad de lo ganado. Sin ustedes, las mujeres, las que me precedieron y las que comienzan, yo no hubiera podido romper el techo de cristal en mi país. También me queda claro que, en tiempos difíciles, en tiempos de definición, la unidad es clave. Tenemos muchos y muy fuertes motivos de unidad. Nos une la defensa de los derechos humanos. Nos tenemos como juzgadoras. Nos tenemos como mujeres”.

Evidentemente, el Presidente no ha podido, aunque lo ha intentado, controlar al Poder Judicial del país. Eso lo mantiene evidentemente molesto y por ello burlonamente asegura: “No me salgan con que la ley es la ley”, aduciendo a la posición de líderes de la oposición, concretamente Santiago Creel.

“Debe estar cansada”, ironizó Lopez Obrador al considerar que la ministra no se puso de pie para rendirle culto en un acto ceremonial protocolario.

La ministra reconoció que se reúne cada dos años con sus pares de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. La organización celebró en Marruecos su décimo sexta conferencia bienal, cuyo tema principal fue el de “Mujeres juezas: logros y desafíos” con subtemas de trauma y resiliencia, hermandad y solidaridad e innovación y liderazgo.

Fundada hace 30 años, esta red global de mujeres juezas se plantea promover la igualdad en todo el mundo, a través de la construcción de espacios seguros para las mujeres juezas; capacitación y planes de estudio sobre temas de trata de personas y derechos LGBTTTIQA+, entre otros.

Aplauso pues para esta mexicana que hasta el momento con decoro y dignidad ha hecho prevalecer los retos constitucionales y decir que como una dama evitó desafiar al Presidente de Mexico, simplemente lo ignoró.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.