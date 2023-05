“Corcholatas” y agilización burocrática

Ángel Soriano

Cuando menos la campaña adelantada en busca de la Presidencia de la República ha beneficiado a los estados con la descentralización burocrática y la modernización de trámites, en los recorridos de los precandidatos que deben de ofrecer hechos a los votantes, no ofertas de campaña ni promesas imposibles de cumplir como se hacía en el pasado.

En Tuxtepec, el canciller Marcelo Ebrard dijo que desde hace 100 años no se abría una oficina de pasaportes en la región y los lugareños de la región tenían que trasladarse a Veracruz o cruzar la sierra Juárez para llegar a la ciudad de Oaxaca en busca del preciado documento. Hoy, comarcas de Veracruz y Oaxaca tendrán una oficina disponible.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció asesoramiento al gobierno de Sonora para la digitalización del gobierno en diversos rubros, para agilizar trámites y suprimir vueltas de los ciudadanos que requieren de permisos para la realización de actividades productivas o contar con documentos de identidad y de regulación de sus negocios.

Si se trata del bueno o la favorita, las experiencias administrativas en sus respectivas áreas de gobierno son compartidas con las regiones olvidadas de diversos rumbos del país, y eso es bueno, al margen de las diferencias personales, partidistas o de intereses de grupo en favor o en contra de los aspirantes presidenciales que se decidirá, de acuerdo a la tradición, en favor de uno o una sola.

TURBULENCIAS

Quejas de la discriminación

a Ebrard en Oaxaca

El coordinador de la campaña del canciller Marcelo Ebrard, Alberto Esteva -ex encargado de la alcaldía Álvaro Obregón, donde sustituyó a la hoy gobernadora de Campeche, Layda Snasores-, lamentó la ausencia del gobernador Salomón Jara en el recorrido de tres días que realizó el aspirante presidencial por Oaxaca de Juárez, la Mixteca y la cuenca del Papaloapan, pues no obstante la importancia de su visita por la puestas en marcha de oficinas de expedición de pasaportes en beneficio de los nativos, brilló por su ausencia y ni siquiera tuvo la atención de enviar a un representante personal. “Me interesa estar con el pueblo, que es el que manda”, dijo Ebrard quien, para recalcar que está en el ánimo de AMLO, recordó que hace muchos años le dijo que “eres mi carnal”… Ahora fue el jefe de la policía de Oaxaca, Iván García González, quien fue retenido por pobladores de San Juan Mazatlán que tiene rivalidades con Santo Domingo Petapa, en la región mixe, por la disputa de 26,800 hectáreas y que ha originado diversos enfrentamientos. El secretario de Gobierno, Jesús Romero, viajó a la zona para dialogar con los pobladores y liberar a su compañeros mediante el diálogo… Amplia comitiva viajó a Marruecos a la entrega del galardón a la ministra Norma Piña Hernández por su labor en favor de los derechos humanos. Como en los buenos tiempos, hubo bailes folklóricos y comida regional para agasajar a una de las polémicas figuras en la pugna política-jurídica por el control del país en el mundo contemporáneo que vivimos… La disputa por el Estado de México está al rojo vivo. El próximo debate definirá el perfil de la candidata ganadora: Las ex alcaldesas Alejandra Del Moral y Delfina Gómez definirán el rumbo del país y todo parece indicar que no habrá negociación, porque no es necesario, ya que el partido en el poder se adjudicará el triunfo de una de las entidades más pujantes del país para tener el control total de la República, a menos que ocurra algo inesperado y la vecina entidad siga en manos del otrora partidazo, cuestión que se ve muy lejana. Ocurrirá lo mismo en Coahuila.

