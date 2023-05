Del Moral avanza hacia su objetivo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Los últimos días previos al segundo debate entre la priista Alejandra Del Moral y la morenista Delfina Gómez, este jueves 18 de mayo, han sido muy intensos, pues saben que después de eso no habrá mañana y sólo quedará esperar el veredicto de los ciudadanos para saber quién sucederá a Alfredo Del Mazo que, dicho sea de paso, se irá “sin pena ni gloria”.

Si Del Moral pierde, cosa que no está dentro de sus cálculos, será consecuencia del mal gobierno de Del Mazo Maza, quien, de acuerdo con la población, prometió mucho pero poco hizo. Dentro de esta intensidad, Alejandra Del Moral, ex presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, y directora de Bansefi, hoy convertido en Banco del Bienestar, está echando el resto y asegura que ganará la elección del Estado de México el domingo 4 de junio, día en el que más de 12 millones de personas están convocadas para participar en la votación.

La candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza sostiene que las encuestas no le quitan el sueño, pues ella sabe que en algunas regiones de la entidad mexiquense está empatada con su oponente, y en otras las preferencias la favorecen.

A sus 40 años de edad, Del Moral dijo este domingo “estar lista para enfrentar a su adversaria y que no debe haber pretexto para que Delfina no asista al segundo debate”.

La abanderada de la coalición (Ale del Moral) esgrimió su lema: “Vamos por la reconciliación, que es antídoto contra el populismo y la destrucción”. Durante uno de sus eventos masivos, Del Moral reiteró su admiración y respeto a las y los maestros, amenazados y traicionados por Delfina Gómez, 60 años.

Una lucha sin cuartel entre Alejandra y Delfina, con el claro objetivo de ser la primera gobernadora del Estado de México, en manos del PRI desde hace 90 años.

Para quienes no le atribuyen grandes méritos a la morenista, hay que recordarles que toca muy bien la flauta, además de su vocación animalista (pintor o escultor especializado en la representación de animales).

La candidata de la Alianza “Va por México” insiste que Morena (junto con sus aliados del PT y PVEM, “se desploma” porque la ciudadanía no le tiene confianza debido a “tanta corrupción e ignorancia”. De plano, asegura que se saben derrotados, perdidos…

Finalmente diría una verdad de perogrullo: A los ciudadanos no les importa si somos de izquierda o de derecha, lo que la gente quiere es que les resolvamos sus problemas.

A propósito de las elecciones en el Estado de México, el presidente López Obrador dijo en su mañanera de este lunes que “ya no debe haber tapados ni dedazo”; que no se use presupuesto público en las campañas, que no se compren votos… Ahora que hay elecciones en en la entidad mexiquense (y en Coahuila), exhortó que el voto sea libre, secreto y que cada quien vote por quien le dicte su conciencia, que no haya fraude y que el pueblo decida. Y así va a ser porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos, reiteró.

Fuerza Solidaria deshoja la margarita

Que Fuerza Solidaria Progresista será quien decida el resultado de la elección en el Estado de México el próximo 4 de junio. A 15 días de que finalicen las campañas, las dirigencias nacionales de Fuerza por México (FXM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido Encuentro Solidario (PES), así como el líder Pedro Haces, dijeron que están por decidir a quién van a apoyar, pues su peso marcará la diferencia en el proceso que se avecina.

Hace unos días se realizó una consulta a las bases y militancia de esas fuerzas políticas en el Edomex para analizar los resultados de la encuesta y poder dar a conocer el apoyo que la militancia manifestó.

Vecinos de Coyoacán claman por agua

El diputado priista Jhonatan Colmenares Rentería solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) resuelva el desabasto del vital líquido que sufren los habitantes de la colonia Prado Churubusco, alcaldía Coyoacán, además de dar a conocer un informe sobre la irregularidad en el suministro del recurso hídrico.

El legislador presentó un Punto de Acuerdo, mediante el cual solicitó que se aplique una condonación total en el pago de los derechos por el suministro de agua, correspondientes al bimestre marzo-abril, en tanto no se concluyan las obras de rehabilitación del pozo Prado Churubusco. En su argumentación, explicó que el mantenimiento del pozo ubicado en el Parque Poeta León Peña con esquina en Cruz del Sur ha traído consigo diversas afectaciones en materia de abasto de agua, pues los habitantes de la colonia Prado Churubusco han tenido problemas principalmente de escasez del líquido.

Intercambio en materia de seguridad

Con el propósito de generar un mayor conocimiento en materia del combate a la inseguridad y reforzar nuestro Estado de Derecho, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y el Colegio de México colaborarán para intercambiar información que sirva tanto a la academia como a las empresas de seguridad privada y puedan éstas mejorar su actuar en beneficio de la sociedad.

Lo anterior fue planteado por el investigador y académico Sergio Aguayo Quezada en su plática “El peso de la inteligencia en la seguridad mexicana”, que dio a integrantes de las 233 empresas que conforman la citada asociación. Aguayo Quezada dijo que a diferencia de Inglaterra y Estados Unidos, México no tiene una relación tan fluida e histórica, entre gobierno, sociedad y la academia.

