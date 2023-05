Uso de recursos públicos, delito grave

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los gobernadores y presidentes municipales -los funcionarios públicos-, saben que el uso de recursos públicos para apoyar a candidatos constituye un delito grave, cárcel sin derecho a fianza, por lo que no deben entrometerse en actividades políticas-electorales.

Esto, en relación a las quejas de algunos aspirantes a puestos públicos en campaña por el trato privilegiado a unos o a unas y el desdén con el que son tratados otros, lo cual hace que se realice una contienda desigual porque mientras al preferido del gobernador o del alcalde se ponen los recursos disponibles del estado -que son los impuestos a los ciudadanos-, a otros se les regatean.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que todos están de acuerdo en que no haya uso de recursos públicos, pero reconoció que algunos mandatarios, alcaldes o diputados, han expresado sus preferencias personales en relación a la disputa por la candidatura presidencial, pero no es posible evitar aunque sí los apoyos oficiales.

Señaló que ella cuando viaja a los estados va invitada por universidades o instituciones autónomas u organizaciones civiles, pero al no poderse despojar “de la cachucha” que ostenta, mantiene una relación institucional con las autoridades de los lugares que visita, cuidando que no se mezcle lo electoral con lo oficial. Queda todo a criterio del elector y del candidato.

Luego que el presidente López Obrador reveló que tenía una solicitud de Carlos Loret de Mola de entrevistarlo, dijo que no aceptaba, pues no acostumbra reunirse con mercenarios del periodismo, en tanto que el canciller Marcelo Ebrard sí ofreció a Joaquín López-Dóriga -otro comunicador cuestionado por el tabasqueño- aceptar ser entrevistado ya como Presidente, en octubre próximo, en Palacio Nacional. “Yo no tengo tiempo de atenderlos, quizá el nuevo presidente o presidenta, sin cooptarlos o comprarlos, los pueda atender”, señaló el tabasqueño… El senador Ricardo Monreal denunció a gobernadores que reúnen hasta 30 mil personas para recibir a “corcholatas” de Morena en sus estados y pidió piso parejo para todos o la aplicación de la Ley electoral que establece reglas en las contiendas. Ebrard también se quejó del mal trato que recibió en Oaxaca en relación a la apoteósica reunión para Sheinbaum, pero reiteró que no será el dedazo quien decida la candidatura presidencial, sino que será el pueblo… Otra vez ha sido cuestionada la labor al frente del deporte nacional de la sonorense Ana Guevara por falta de apoyo a los deportistas que, con recursos públicos, acuden a los eventos internacionales y en muchas ocasiones ponen el nombre de México muy en alto pese a que se cuenta con presupuesto para apoyar a los jóvenes. Y aunque el presidente AMLO desmintió que no se apoyó al equipo de natación, familiares de las campeonas dicen lo contrario… Incremento salarial arriba de la inflación, basificación y revisión a las jubilaciones que fueron en retroceso durante los gobiernos neoliberales ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a los maestros y maestras en su día, en tanto que los mentores disidentes calificaron el incremento salarial como insuficiente y realizaron marchas y plantones, como es costumbre, en diferentes ciudades del país. El Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca nuevamente quedó convertido en un enorme mercado con casas de campaña y maestros acampando en la vía pública, inconformes con la falta de atención a sus exigencias… La oposición tiene medio centenar de aspirantes a la candidatura presidencial dijo el presidente López Obrador al considerar que confía en la continuidad del proyecto de transformación que se ha consolidado ya y que será difícil dar marcha atrás.

