Difícil, que el titular del difunto Insabi rinda cuentas ante diputados

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Si en condiciones normales Morena y sus rémoras han cuidado con gran celo a los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación y han evitado por todos los medios que sean interrogados y eventualmente exhibidos por los diputados y senadores de oposición, se puede apostar doble contra sencillo que en los próximos días evitarán a toda costa que sean llevados a comparecer en alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Lo anterior viene porque la directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Emmanuel Reyes Carmona (Morena), tiene programada para hoy una sesión que tiene como punto central discutir y eventualmente aprobar la comparecencia del titular del casi desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el administrador de empresas y antropólogo Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Aunque algunos legisladores consideran innecesario citar el funcionario porque la institución a su cargo, el Insabi, ya dejó de funcionar, aunque legalmente todavía no desaparece, pues la reforma legal que traspasó sus funciones al IMSS-Bienestar, todavía no entra en vigor, pues no ha sido publicada por el Ejecutivo y muy probablemente nunca lo hará, pues se aprobó a la carrera y con toda clase de dispensas en las controvertidas sesiones de la Cámara de Diputados del reciente 23 de abril y en la de Senadores la madrugada del 28 al 29 del mismo mes, las cuales han sido combatidas por la oposición, que las impugnó ante la Suprema Corte de Justicia, la cual a su vez invalidó la primera parte del llamado “plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por similares irregularidades.

En la reunión preparatoria de la Comisión de Salud, efectuada el pasado lunes 15, los diputados de los diferentes partidos discutieron la conveniencia de la reunión con Ferrer Aguilar, que, por cierto, de aprobarse, sería semipresencial y no tendría carácter de comparecencia, sino sólo de “mesa de trabajo”.

Al respecto, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) señaló que invitar a un funcionario público cuya institución va a desaparecer es un despropósito y una falta de respeto para las y los diputados, cuando “estando en funciones reales nunca quiso conversar con nosotros”.

Se manifestó por una comparecencia en modalidad presencial, en donde también se convoque al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que explique cómo será la transición.

Del PRI, el diputado Xavier González Zirión señaló que están fuera de tiempo y está completamente desaparecido el Instituto de Salud para el Bienestar; lo único que quedaría es el uso, abuso y desvío de los recursos, pero sería mejor que fuera una comparecencia para darle formalidad.

Margarita García García, diputada del oficialista PT, consideró importante “la visita del compañero del Instituto de Salud para el Bienestar”. Es necesario conocer dónde quedaron los dineros y todo lo que se quiera saber. Debe ser una comparecencia y trasladarse a otro día. Además, sugirió invitar al titular del IMSS-Bienestar para que informe lo relativo a la transición.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, se pronunció para que sea una comparecencia de manera presencial, con las implicaciones legales debidas y no una mesa de trabajo. “No sabemos si es para dialogar o hacer la autopsia; no ha entregado sus informes que desde enero debió entregar y no es momento de tener la reunión cuando ya va a desaparecer”.

Recordó que también están pendientes las comparecencias de los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Ernesto Svarch Pérez y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que encabeza Gustavo Reyes Terán.

En respuesta, Reyes Carmona dijo que esos encuentros se deben analizar, así como la propuesta de la diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) quien pidió la comparecencia del titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella.

Lo cierto es que, como señaló La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) los diputados podrán hacer llegar los cuestionamientos que resultarán interesantes para que los responda Ferrer Aguilar.

Es aquí donde surgen más dudas, pues es poco creíble que los legisladores de Morena y sus rémoras permitan que se saque a relucir un fracaso tan grande como lo es el Insabi, que apenas tuvo una existencia de tres años y unos cuantos días, pues fue creado por decreto del presidente López Obrador del 1 de enero de 2020 -en sustitución del Seguro Popular, a su vez creado en 2003- bajo el supuesto de que sería una de las instituciones básicas para tener un sistema de salud “como el de Dinamarca”.

También resulta poco creíble que los legisladores oficialistas expongan a un (¿ex?) funcionario como Ferrer al riesgo de que la oposición exhiba lo inadecuado del sistema de nombrar en cargos de alta responsabilidad a quienes no tienen conocimientos, pero se identifican 90 por ciento con la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con su currículo, Ferrer tiene grado de maestría, pero en administración de empresas y su actividad profesional se desarrolló casi exclusivamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, básicamente en labores de cuidado de zonas arqueológicas. Ningún antecedente en materia de salud, pero goza de la confianza de su paisano, el presidente López Obrador.

Desde el arranque del Insabi, se criticó el nombramiento de Ferrer precisamente por su desconocimiento de asuntos de salud.

Tal vez por ello no cumplió mucho de lo que prometió al presentarse ante el Senado el 10 de diciembre de 2020.

Esa vez aseguró que el naciente Insabi tenía como fin fortalecer los servicios de salud a las personas sin seguridad social, sobre cuatro pilares fundamentales:

“Uno. Que no falten médicos y enfermeras.

“Dos. Que no falten medicamentos.

“Tres. Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria.

“Cuatro. Regularización del personal sanitario del país.

¿Hay alguien que crea que se cumplieron esas metas? Y, si se logró ¿entonces porque desaparece el Insabi?

Conacyt, valioso organismo en vías de extinción

Al contrario del Insabi, criticado desde su nacimiento, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), logró muchos reconocimientos, pero la llamada Cuarta Transformación decidió sacrificarlo el mismo día en que arrasó con otras instituciones.

Al respecto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reprochó nuevamente esa decisión del presidente López Obrador.

“Morena y sus aliados lo desaparecieron con la intención de crear un nuevo organismo que siga la línea del gobierno, sin rumbo, sin crítica y sin la participación de las y los verdaderos científicos”, afirmó el dirigente nacional del tricolor.

Dijo que cuando Morena llegó al poder, uno de sus principales compromisos fue apoyar la ciencia y la tecnología. Pero, agregó, cinco años después, la realidad es otra.

El dirigente nacional del tricolor recordó que a los integrantes de la comunidad científica, el gobierno los trató como criminales. “Intentaron desprestigiarlos, los persiguieron, y los hicieron a un lado de todas las decisiones que afectan al sector”, expuso.

Moreno mencionó además que el gobierno de Morena redujo las becas para estudios de alto nivel, por lo que el talento mexicano tiene cada vez menos oportunidades para mejorar y contribuir al desarrollo de su país.

En particular destacó que se llegó al final de la emergencia sanitaria por Covid-19 y nunca vimos la vacuna Patria, uno de los mitos más grandes de este sexenio.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer la obligación de que el Ejecutivo presente información pormenorizada, estadística, técnica, pertinente y relevante, cuando decida disminuir el presupuesto de un programa social o pretenda cancelarlo.

Los programas sociales, indicó el legislador del PRI, representan un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de algunos sectores de la sociedad, por lo que es de vital importancia mantener la permanencia de varios de ellos, sin importar el periodo sexenal en el que fueron creados.

