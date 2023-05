El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Impacto de los síntomas de la menopausia en el trabajo

Los huesos del cuerpo humano no sólo brindan soporte estructural o protección a los órganos internos como el cerebro o el corazón, también se encargan de la producción de las células sanguíneas. En el interior del hueso hay un tejido suave y esponjoso conocido como médula ósea, en donde se producen plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. En este grupo se incluyen las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco encargado de producir anticuerpos y defender al cuerpo de infecciones. El mieloma múltiple (MM) es un cáncer de la sangre que se presenta en personas mayores de 60 años y que comienza cuando las células plasmáticas se multiplican sin control en la médula ósea, es el segundo cáncer hematológico más frecuente en México y el mundo. Algunos síntomas: La sensación de cansancio persiste por días. Esto se atribuye a que las células cancerígenas crecen de forma descontrolada y más rápido, desplazando a las células sanguíneas normales, ocasionando escasez de glóbulos rojos, quienes se encargan de transportar oxígeno a los diferentes órganos y tejidos, que es necesario para producir energía. Se ha observado que el 75% de los pacientes con MM y más tienen anemia. Tendencia a fracturas espontáneas en MM, las células tumorales secretan sustancias que afectan la densidad de los huesos, haciéndolos más frágiles y porosos. Un abrazo, estornudar, toser o recoger un objeto del suelo podrían desencadenar fracturas que suelen presentarse principalmente en caderas, pelvis, esternón y en huesos largos de los brazos y las piernas. Disminución de la respuesta inmunológica. Los pacientes con MM tienen mayor tendencia a desarrollar infecciones bacterianas, virales o fúngicas. Esto se debe a que el MM inhibe el sistema inmunológico. A medida que las células cancerígenas se multiplican, evitan que la médula ósea funcione adecuadamente, disminuyendo la producción de anticuerpos eficientes. Las infecciones son la primera causa de mortalidad del MM, las personas que la padecen tienen de 7 a 15 veces más probabilidad de contraer una infección. Existen tipos de cáncer que tras un tratamiento exitoso los síntomas desaparecen y se logra controlar la enfermedad o poner en remisión al paciente. En el caso particular del MM, el curso natural de la enfermedad conlleva períodos de remisión, seguidos de episodios de recaídas. Por esta razón, se considera que el MM es una enfermedad incurable. “Las recaídas son comunes en pacientes con MM. Para atenderlos la ciencia ha desarrollado tratamientos diferenciados de segunda línea que han mostrado gran efectividad para extender los períodos libres, sin progresión de la enfermedad”, asegura la doctora Angélica Romo, médico hematóloga y gerente médico de Hematología de Sanofi. Entre las nuevas estrategias destaca una combinación terapéutica que incluye un agente monoclonal que llegó a México hace poco más de un año, conocido como isatuximab. Este tratamiento no sólo logra destruir las células tumorales, sino estimula al sistema inmune para evitar que la enfermedad vuelva, prolongando los períodos estables de los pacientes.

*****

Los síntomas relacionados con la menopausia, como sofocos, sudoración nocturna, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sueño, dolores en las articulaciones y dificultades cognitivas, perjudican la calidad de vida de millones de mujeres. Un estudio que publicó Mayo Clinic cuantifica el costo en el trabajo: un total aproximado de $1800 millones en horas de trabajo perdidas por año y $26 600 millones si se agregan los gastos médicos, sólo en Estados Unidos. “La conclusión para los empleadores es que existe una necesidad fundamental de abordar este problema para las mujeres en el lugar de trabajo”, afirma la doctora Stephanie Faubion, autora principal y directora de Salud de la Mujer de Mayo Clinic. La menopausia se produce a una edad promedio de 52 años y, dado que las mujeres de mediana edad constituyen una proporción considerable de la fuerza laboral mundial, el impacto de los síntomas de la menopausia en el ausentismo laboral, la productividad, el aumento de los costos médicos directos e indirectos y la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional son considerables. Para evaluar el impacto de los síntomas de la menopausia para las mujeres en elugar de trabajo, investigadores de Mayo Clinic invitaron a 32 469 mujeres de entre 45 y 60 años que reciben atención en Mayo Clinic a participar en un estudio realizado mediante una encuesta. Respondieron cerca de 5200 mujeres (16% ) y de esa cantidad, 4440 tenían empleo en ese momento y se incluyeron en el estudio. Los hallazgos, publicados en la revista Mayo Clinic Proceedings, identificaron una relación entre los síntomas de la menopausia y los resultados laborales adversos, incluida la pérdida de productividad laboral.

