Tendremos el gobierno que merecemos

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La fragilidad de la alianza opositora y la apatía de los electores hace predecir que la 4T arrebate uno de los dos últimos bastiones del priismo: el Estado de México, cuna del grupo Atlacomulco, el cual se supone defendería su supremacía. Pero parece que todo opera en contra de la candidata Alejandra Del Moral. Ni los exgobernadores, mucho menos el actual mandatario, han querido apoyarla. Alfredo Del Mazo prefirió traicionar al partido y el legado de su padre y abuelo, e incluso a su propia pupila, a la que se empecinó en entronizar, a pesar de que Ana Lilia Herrera tenía más aceptación. Se aferró a Alejandra Del Moral sólo para dejarla caer y dejarla a su suerte, con la intención de que ganara la impresentable maestra Delfina.

Por otra parte, aunque la ex alcaldesa de Izcalli representa a una coalición, el PAN no se ha comprometido con la campaña, dado que no quedó su aspirante, el ex edil de Huixquilucan, incluso se prevé que la alianza pierda en los propios municipios gobernados por el blanquiazul. El PRD es un partido en peligro de extinción, por lo que difícilmente abona a la causa. Así que dejan a Alejandra sola.

El electorado mismo tiene un comportamiento errático, ya que, aunque la mayoría de las encuestan dan una ventaja de hasta 20 puntos, la verdad es que esos ejercicios demoscópicos están cuchareados y las empresas encuestadoras han perdido la ética y la objetividad para convertirse en unos mercenarios de la mercadotecnia. Cierto, triunfará la cuestionada ex munícipe de Texcoco, pero por un margen mucho menor, dado el poco interés que tiene el votante por una gobernadora con experiencia en la administración pública y con sólida preparación profesional. Ha mellado en la conciencia ciudadana el discurso de odio, de divisionismo y polarización de la 4T, amén de la inyección financiera que se ha realizado en el estado para comprar el voto de los más necesitados. La estrategia electorera de los morenistas se impondrá a la lógica y al sufragio razonado. El Edomex será, como en ninguna otra jornada comicial, un laboratorio rumbo a la presidencial de 2024.

Más allá de que la endeble alianza opositora que no da color de quién será su gallo, así como el papel inexplicable de Movimiento Ciudadano que, sin posibilidades de ganar, se niega a sumarse al bloque contrario a la 4T, el ciudadano de la calle, salvo la clase media, parece resignarse a los designios dictados desde Palacio Nacional. Se creen el apotegma de estás conmigo o contra mí. Eres un liberal o un conservador, reaccionario, neoliberal, no quieres a los pobres ni deseas su bienestar; quieres conservar tus privilegios.

La sobreexposición que han protagonizado las “corcholatas” y el vacío creado por los partidos opositores centra la atención de los sufragantes que han caído en su oferta política. Además, la polarización social favorece a los muchachos del inquilino de Palacio Nacional. Pareciera que, como en la época de los nazis, de la Falange Española o los fachos italianos, la población está en una completa obnubilación y no percibe el riesgo de que la supuesta transformación sólo conlleve el retroceso como nación, la pérdida de crecimiento y desarrollo, el estancamiento social, bajos niveles de educación y salud, la administración de la pobreza para mantener una base electoral y el establecimiento de un proyecto político populista que nos hará retroceder cuando menos 50 años. Así que de triunfar la 4T en el Edomex y en las presidenciales de 2024, tendremos el gobierno que merecemos. Habrá un gobierno autócrata con la cancelación de las libertades y el poder absoluto ejercido por un sólo hombre, y no podremos hacer nada.