Como parte de la serie de conciertos que se encuentra brindando la espectacular soprano Susana Zabaleta, arribó al escenario del Lunario del Auditorio Nacional, donde abrió una puerta a todos los espectadores para conocer la magia, sensualidad y esencia de un espectáculo cabaretero al más puro estilo de Broadway.

Esta presentación se enmarcó como una de las noches más fascinantes para la artista, pues contó con grandes momentos, los cuales se realizaron en conjunto con el maravilloso público que le acompaño inyectándole una chispa y sentido diferente al espectáculo, lo mismo que los grandes invitados con los que hizo dueto en el escenario.

Siendo las 9:15 de la noche el espectáculo comenzó y el escenario se engalanó con la presencia de la preciosa Susana Zabaleta, junto a la orquesta que le acompañó de principio a fin, y con el elegante público que asistió a esta noche.

Hay que destacar que pese a la lluvia no dudaron en sacar sus atuendos más brillantes y despampanantes para vivir esa noche, zapatillas, pendientes, collares, plumas, sacos y corbatas, fueron los accesorios que portaba la mayoría de los presentes, que además protagonizaron un lleno total en el recinto.

Zabaleta abrió el concierto con la canción de “La Tirana” la cual fue seguida por “Mensajes en el Mar” y que fueron la manera de dar la bienvenida a todos los presentes, a este espectáculo musical, al que ciertamente no le faltó nada, y es que, logró un equilibrio de emociones, con su manera de interpretar canciones tan nostálgicas, pero al mismo tiempo energéticas y esto sumado a su carisma.

La artista no dejó pasar mucho tiempo para destapar recuerdos que transportarían a todos a una época romántica; y junto con la interpretación de “Contigo aprendí” que ha trascendido de generación en generación, aprovechó para declarar su postura con respecto a la muerte “Uno solo muere cuando se le olvida, y yo no olvido maestro Manzanero” dijo, antes de interpretar el hermoso tema.

Esta canción la enmarcó con un performance, pues colocó una silla en el medio del escenario, dirigiendo toda la letra al maestro Manzanero, es decir, que si bien, la silla estaba vacía visualmente; en el corazón de todos los presentes y de la cantante, estaba ocupada por el compositor Yucateco.

Una vez iniciado el repertorio de Brodway, Zabaleta tuvo la dicha de ser acompañada por tres voces que han dejado huella en escenarios nacionales e internacionales, hablamos de Fela Domínguez, quien apareció en el momento de interpretación de “She used to be mind”; Regina Voce en “I dream a dream” y Federico Di Lorenzo con la interpretación de “Heaven on their Minds”.

El concierto fue finalizado con la interpretación de la canción de “Dos días de la vida” y sin duda quedará en la memoria de muchas personas y de la misma cantante, ya que en agradecimiento al increíble show que brindó, hubo una fan que le regaló un hermoso collar.

