No es expropiación, es recuperación del país

Desde el portal

Ángel Soriano

Los recursos de la Nación no pueden estar a disposición de los poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros que los explotan a placer, lo mismo que a los habitantes en quienes sólo ven mano de obra barata y un amplio mercado para obtener ganancias y que también disponen de las autoridades para manejarlas a su antojo y decidir sobre los bienes nacionales.

Administraciones completas —salvo excepciones— de gobiernos federales han puesto a disposición de los grupos de presión, de amigos y parientes, de intereses facciosos, vastas regiones del país, en contra de una amplia mayoría de mexicanos cada vez más en el desamparo porque no encuentran, ni en sus dirigentes ni en los representantes populares, defensa alguna.

Por ello el gobierno federal hizo bien en tomar el control de Ferrosur, explotado por empresarios asociados al capital extranjero, para dar paso a un amplio proyecto que va a beneficiar al sureste de la República, tradicionalmente abandonado —no obstante, su descomunal riqueza-, y la que no era del interés de los saqueadores de la Nación, que siempre han preferido el norte de México.

Esto no es nacionalización, es recuperación de espacios de la República que deben estar para el disfrute —lo mismo que las playas, las minas, los bosques, los mares—, de los mexicanos, dueños de los recursos nacionales y que no deberían estar concesionados a las grandes trasnacionales y sus legítimos propietarios, sólo observan cómo la riqueza se va sin beneficio alguno a la comunidad.

TURBULENCIAS

Inhumana acción policiaca en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no puede hablar de humanismo en la política mexicana si sus policías arremeten en contra de los más débiles y les tiran su mercancía —ojalá e hicieran eso con los poderosos saqueadores de los recursos nacionales— en pleno Centro Histórico de la capital del país. Afortunadamente el jefe de la policía, Omar García Harfuch, con más sensibilidad política ofreció disculpas a la agraviada y se reparó el daño. Esto debería ser ejemplo a todas las policías —o a las autoridades municipales—, que actúan de la misma manera contra compatriotas indefensos, en cambio la delincuencia se pasea como Juan por su casa y son quienes sí se imponen a las débiles con unos y poderosos con otras autoridades mexicanas… “No se preocupen en despedirme porque volveré otra vez”, dijo el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, a los duranguenses durante su visita este fin de semana en la que recibió muestras de apoyo y cálida recepción del gobernador Esteban Villegas que, luego de la indiferencia que recibió en Oaxaca el canciller Marcelo Ebrard —a quien le hicieron “fuchi”—, se pidió a los gobernadores imparcialidad y cordialidad para los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena… Y pese a que se pretende corregir el trato desigual, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, anticipa que no participará en la encuesta si es que los dados están cargados. De antemano sabe que o bien puede ser Claudia Sheinbaum o el canciller Marcelo Ebrard. Uno de los dos es el bueno… Preocupante situación por la intensa actividad del Popocatépetl. pues no sólo mantiene en alerta a los habitantes de amplia región, sino que afecta las actividades cotidianas de miles de personas al cerrarse los aeropuertos de la Ciudad de México y de Puebla, afectando también la comunicación terrestre al reducirse la visibilidad y hacer peligroso el tránsito por la carretera y en las mismas calles de la ciudad. Se espera que pronto se normalice la actividad de Don Goyo…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista