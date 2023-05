¡Carajo..! somos un país tan pisoteado: Paco Stanley

Última entrevista que concedió, a tan sólo 72 horas de que fuera asesinado

Edmundo Cázarez C.

“Siento que México es un país tan pisoteado y tan agredido. Un pueblo que sueña. Que quiere. Que anhela y espera, lamentablemente, eso no llega. Lo que nos convierte en conformistas y nos entristece enormemente porque jamás llegará a suceder”, expresó Paco Stanley, exitoso conductor de diversos programas de radio y televisión, en la última entrevista que concedió, a tan sólo 72 horas que fuera asesinado, aquel fatídico lunes 7 de junio de 1999, al salir del restaurante “El Charco de las Ranas”, ubicado sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México.

Llegar hasta el lugar indicado para realizar la entrevista, el acceso al inmueble es vigilado por dos elementos de seguridad, portando trajes azul marino y corbata roja con franjas azules, equipados con un sofisticado sistema de radiocomunicación, quienes revisan minuciosamente mi mochila en donde guardo mi grabadora, libreta y un libro, así como una chamarra, porque la tarde de ese viernes 4 de junio de 1999, se avecinaba un fuerte aguacero. Para permitirme el acceso, exigen que me registre en el libro de visitantes, indicándome que debo esperar unos minutos en la recepción, en lo que Jorge Gil, quien fue el fiel asistente de Paco Stanley, pasara por mí y me condujera hasta con mi entrevistado.

Abogado de profesión, pero dedicado por completo al mundo del espectáculo y la comunicación. Instalado en el interior de su moderna y lujosa oficina, de la colonia Roma de la Ciudad de México, en donde tenía instalado un impresionante estudio de grabación. Con una sonrisa de oreja a oreja y propinándome un afectuoso abrazo de bienvenida, me invita para que pasemos a una cómoda sala de juntas, adjunta a su estudio de grabación, para llevar a cabo la entrevista.

Una hermosa mesa rectangular de cedro, sobre su cubierta, resalta un paño verde pistache que es protegido por un grueso cristal. Al centro, un hermoso frutero de cerámica de Talavera color azul cielo, con manzanas, uvas y duraznos. En la pared principal, una enorme fotografía a color en donde se le observa conduciendo el exitoso programa de televisión ¡Pácatelas! Junto a mi entrevistado, quien permanece sentado a la cabecera de su mesa, le sirven un whisky en las rocas, junto a él, me percato que deposita, discretamente, un diminuto mortero de cerámica color gris, con ligeros residuos de un polvo blanco.

¿Ya te ofrecieron algo de tomar? —me cuestiona— al momento de ponerse cómodo y se despoja de un saco de pana color mostaza. Su camisa de seda color rosa luce impecable y accede a responder las preguntas que le formulé para el periódico El Sol de México. Inexplicablemente, en el lugar se respiraba un ambiente demasiado tenso, no sé si era una premonición de lo que 72 horas después, le habría de costar la vida.

A manera de sencillo reconocimiento a su trayectoria y la huella que dejó plasmada tanto en el cine, la radio y televisión mexicana, me permito presentársela a usted, estimado lector, esperando sea de su agrado y en espera de sus amables y valiosos comentarios. Coincidiendo, que el próximo 6 de junio, a través de la señal del canal las estrellas de Televisa, se estrena el documental El show: Crónica de un asesinato, que habla precisamente de lo sucedido el mediodía de aquel fatal 7 de junio de 1999.

Así es que vayamos con la entrevista que tuve el honor de lograr con Paco Stanley, a tan solo unas cuantas horas que lo privaran de la vida. Indiscutiblemente, fatal acontecimiento que me dejó en ¡shock!

La entrevista

– ¿Todos los mexicanos somos iguales?

– No solamente los mexicanos, sino todo ser humano que está lleno de temores, de angustias, de ilusiones y de sueños. Cada raza se diferencia por características específicas de idiosincrasia. Todo ser humano, sin excepción, luchamos y pretendemos lo mismo. No hablemos nada más de los errores de los mexicanos, porque, insisto, creo que la barrera del ser humano no son las razas, dado que, estas, están determinadas. Pero el pensamiento, el sentir, el querer y el soñar, es de todo ser humano.

– ¿Los mexicanos hacemos una tras otra?

– Yo creo que es un vicio ancestral y obedece, básicamente, al dominio español, ocasionando que el mexicano crezca, surja y se vaya desarrollando con una serie de complejos…

– ¿Complejos heredados de La Conquista?

– Estamos tan acostumbrados a que cada gobierno sea igual. Es decir, que tengamos la bota puesta constantemente en el cuello. Que estemos llenos de promesas, y siempre, pensemos que un futuro mejor nunca llegará. A una sobreexplotación de este cuerno de la abundancia que es México…

– ¿Tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos?

– ¡Exactamente!!, tal y como lo dijera don Porfirio Díaz. Yo creo que todo esto integra, de alguna manera, el conformismo del propio mexicano.

– ¿Cansado de tantas promesas?

– En efecto, el mexicano ya está harto de las promesas, sin embargo, apoya a determinado candidato por mera costumbre, y en muchas de las veces, a cambio de una gorra, de una playera, de un mandil, de una torta o de una miserable despensa.

– ¿Un México de simple temporal?

– ¡Vaya pregunta!! Lamentablemente, México, de acuerdo al comportamiento de los partidos políticos y de los propios gobiernos, es un país de temporal y no de riego, como bien lo dices.

– ¿Los políticos, en lugar de regar el país para que crezca, siempre lo cagan?

– Ja, ja, ja. Cada vez que viene una campaña, en ese momento, es cuando pretendemos regar nuestra área para que surjan los votos, y México, claro que merece ser un país de riego.

– ¿De qué demonios nos ha servido las experiencias vividas?

– Siento que México es un país tan pisoteado y tan agredido. Un pueblo que sueña, que quiere, que anhela, que espera, y lamentablemente, nunca llega, y eso, nos convierte en conformistas y hasta nos entristece. El campo mexicano está completamente abandonado. Nuestros mares, son los más pródigos de todo el mundo, como el Mar de Cortés, con una maravillosa cantidad de especies.

– A lo mero macho, con soñar no ganamos nada…

– El mexicano es gente buena y noble. Siempre estamos pensando que el que va a llegar a la “grande”, en realidad, nos va ayudar…

– ¿Un estúpido espíritu paternalista arraigado?

– Es que no se trata de ayudar desde el punto de vista paternal, sino que, nos dará los elementos para que nos superemos y hagamos algo por nuestro pueblo…

– Insisto, ¿se vale soñar?

– De lo que se trata, es que realmente pase. Que no se enriquezcan unos cuantos y los oprimidos sigan igual de jodidos.

– ¿Cuál es tu perspectiva del proceso político que se avecina y qué comportamiento deben de guardar los medios de comunicación?

– Yo creo que los medios de comunicación no se pueden prestar a juegos. Primero, siento que los supuestos precandidatos a la Presidencia de la República –que todavía no son candidatos de ningún partido político– , se han acelerado en críticas de tipo personal, lo cual, parece una guerra de lavaderos y resulta muy triste. Segundo, no están pensando en soluciones para los problemas de nuestro país, que son muchísimos.

– ¿Mediocres campañas llenas de trivialidades?

– Ocupan su atención y tiempo, en ver si Vicente Fox va ir de botas a ver al presidente. Que su Muñoz Ledo amaneció de buenas. No lo sé. Son estúpidos ataques de tipo personal y eso no se vale, porque, simple y sencillamente, la gente no puede creer en alguien que está atacando personalmente, sino que, lo que quiera y espera son soluciones reales a los problemas que más le preocupan y afligen.

– ¿Parte de esa nueva política?

– Más que política, es un absurdo divisionismo y ataques personales entre los supuestos precandidatos presidenciales, algo totalmente insulso para los mexicanos.

– ¿Los políticos se comportan peor que los niños?

– Efectivamente, pero yo no diría que peor que los niños, porque los niños son congruentes e inteligentes. Más bien, son peor que comadres de vecindades. Fulano de tal dijo que no merezco o que no soy capaz, eso, me parece de muy, pero muy bajo nivel.

– ¿Quién podrá ayudarnos con estos “pseudo políticos”?

– El pueblo quiere soluciones a los problemas, sea quien sea, Muñoz Ledo, Manuel Bartlett, Fox o Madrazo, pero que estén proponiendo, desde ahorita, soluciones para el país y no ataques personales tan estúpidos.

– ¿Por qué no mencionó a Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Le gustó su gobierno en la capital del país?

– Esa, es otra lucha interna que también me parece absurda. El divisionismo que hay en los partidos políticos, es algo muy grave. Aunque todos declaren que no. Si el PRD decide que su candidato sea Cárdenas o Muñoz Ledo, se va a presentar un divisionismo dentro del propio partido, y eso mismo, va a pasar en el PRI. Deben de observar un poquito más de equilibrio.

– ¿Se refiere a una competencia insana dentro de los mismos partidos?

– ¡Exacto!!, pero ahora me pregunto ¿Qué va a pasar con el país?

– ¿A lo mero macho, al mexicano, realmente le interesa el candidato?

– No, a los mexicanos no nos interesa el candidato sino el hombre.

– ¿Ni los partidos?

– ¡Tampoco!! Los partidos políticos, a la gente ya le vale madre… ¡Ya estamos cansados de todo eso!!

– Entonces, lo que México necesita ¿es un buen mago?

– Mira, no es tan fácil solucionar los problemas del país, definitivamente no. Quien llegue a la presidencia de la República, por supuesto, que no debe ser un mago, quien llegue, por lo menos, que tenga propuestas reales y auténticas. Que genere algo. Que tenga una serie de relaciones internacionales importantes que apoyen a nuestro país.

– ¿De quién depende?

– Yo creo que depende de muchas cosas, pero no de una lucha personal ni partidista. Yo creo que, básicamente, depende nuestro país, que es lo más importante. Y eso me enoja mucho, me irrita y hasta me encabrona.

– ¿Cómo podrá salir México de esta encrucijada?

– Honestamente, me indignan estas cosas. La vecindad de un partido contra la de otro. ¡No, no puede ser!! Hay que pensar en México… ¡Carajo, eso me super encabrona!!

– 1998, fue un año de cambios y estampidas. Por una parte, el PRD llegó al gobierno del Distrito Federal, mientras que, en las televisoras, estampidas de una televisora a otra, como fue su caso. ¿Se pueden tener dos amores?

– No hablo de amores, sino de una realidad. Creo, honestamente, y se lo digo con auténtica sensibilidad, el presidente Zedillo ha sostenido y apoyado una apertura dentro de los medios de comunicación, lo cual, ha saneado notablemente a la política mexicana que había sido dominada por un solo partido, y esto, definitivamente, beneficia a la política interna del país.

– ¿Consideras que Ernesto Zedillo ha sido un gran Presidente?

– Siento que le tocó bailar con la más fea. Zedillo es una persona bien intencionada, honesta, pero terriblemente presionada. Le tocó toda la carga de la mula más débil, pero, sobre todo, esas presiones son heredadas, dado que anteriormente nos pintaron un país maravilloso, lamentablemente, no era así. El presidente Zedillo es un hombre de coraje y que ante los retos más fuertes se ha sobrepuesto.

– ¿Qué calificación le pondrías a su gobierno?

– No, no es malo….

– …Disculpa que te interrumpa, te pregunté qué calificación le podrías…

– La calificación que le daría, aun ante todo lo ocurrido, es de un nueve, por el esfuerzo demostrado.

– ¿Por qué se dice que ha sido un Presidente endeble?

– No, yo creo que no. Creo que más bien, es un presidente fuerte. Hay quienes lo califican de endeble por la situación por la que atraviesa el país. Quiero saber quién no sería endeble si nos hubiera tocado otra persona, que no tuviera la sensatez de Zedillo…

– ¿Un dictador..?

– ¡Exacto!!, se hubiera convertido en un dictador y no sé en dónde estaríamos. Zedillo ha logrado navegar en estas olas tan tremendas, de una manera, por demás digna y benéfica para México.

– ¿Cuándo concluya su sexenio, se irá tan campante?

– Considero que cuando termine su administración, se va a retirar con un sabor de boca grato y de haber cumplido satisfactoriamente.

– ¿Los mismos que antes le aplaudieron a Salinas?

– Se le puede criticar mucho… ¡claro!! El ser humano es egoísta y traidor por excelencia.

– ¿México se mostró sumiso ante la visita de Clinton?

– Querido Edmundo, déjame decirte algo… ¿Sumiso, México ante los Estados Unidos? ¡Yo creo que sí!!… ¿Pero qué país del mundo no lo es?

– ¿Mal de muchos, consuelo de tontos?

– Sí, indudablemente que sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué país del mundo no está sujeto a la voluntad de los Estados Unidos?, el dólar es lo que mueve al mundo…

– ¿Qué nos dejó la visita de Clinton?

– Nos deja un aliento de cercanía, vamos, que su economía está de nuestro lado. Chance y nos otorguen más préstamos.

– ¿Otra aspirina para el cáncer que está carcomiendo al país?

– ¡Qué duro eres!!… Yo diría que es un préstamo para compensar la revoltura económica que tenemos.

¿Eres de los que piensan y apoyan el establecimiento de un sólo tipo de moneda para América Latina, pero controlada por Estados Unidos?

– Eso requiere de un estudio financiero importante, pero si los países del viejo mundo tomaron la decisión de la euromoneda. ¿Por qué nosotros no? Si nosotros nos vamos a regir por el dólar, de alguna manera, nos va a beneficiar y ya no estaríamos con el Jesús en la boca con más devaluaciones del peso mexicano.

¿No sería perder nuestra independencia y autonomía económica?

– Lo que sucede, es que siempre se piensa con ese sentimiento nacionalista y no racionalista, es pensar que se perdería la imagen del país. Cuando hay que pensar en el valor económico y los beneficios que puede traer.

¿Ser mexicano, significa ser naco o cursi?

– No puedes basar tu nacionalidad en falsos conceptos.

– Para Paco Stanley, ¿Qué es la nacionalidad?

– ¡Sopas!!… La nacionalidad es el amor a México, y el no pensar que, si cambiamos el peso por el dólar ya no seríamos mexicanos.

– ¿Nos estamos orinando fuera de la bacinica?

– Pues sí, así es.

– ¿Hasta cambiar nuestra bandera?

– Los españoles no perdieron absolutamente nada con haber dejado la peseta y ganaron mucho en fortalecer su economía al adoptar la euromoneda, eso, no tiene lógica. No se pierde nacionalidad ni la esencia de ser mexicano.

– ¿Tampoco se perdería nuestra integridad vendiendo Pemex o la CFE?

– No, yo creo que no. No hablemos de nacionalismo, sino de los beneficios que van a traer. Si el gobierno no tiene la capacidad económica para pensar en sustentar los problemas futuros que va a tener en lo futuro la industria eléctrica a nivel nacional, y no cuenta con capital para hacerlo, porque tendría que descuidar otras áreas primordiales que la propia industria eléctrica, pero si tenemos la posibilidad que entre dinero de la iniciativa privada para mejorar los servicios. Lo mismo sucedió en otros países y tuvo excelentes resultados.

– Pero tanto el petróleo como la electricidad son nuestros…

– Es un falso nacionalismo. Debemos pensar en los beneficios que traerán. Piensa en los alimentos que tendremos en 10 años y los problemas de electricidad que se presentarán y el gobierno no tendrá dinero para afrontarlos…

– ¿No te estás contradiciendo? ¿Rentar algo que nos pertenece?

– Obviamente, los sindicatos pensarán que van a perder gente, cuando es al contrario. A lo mejor, de momento, tendremos una fuerte crisis…

– ¿La sucesión presidencial en México, es un asunto de la Casa Blanca?

– La decisión delo presidente Zedillo de no influir en la sucesión presidencial es buena y la aplaudo. No podemos acusarlo de mentiroso hasta no saber lo que pase. Vamos a creer en la buena intención del presidente Zedillo.

– ¿A lo mero macho, ya se acabaron los “dedazos”?

– Hay que pensar y reflexionar que setenta y tantos años de un partido, nos han mantenido en una calma social que no tienen otros países, sin embargo, creo que es una decisión oportuna y acertada. No podemos continuar con una política de dedo, de que el presidente en turno, es quien decide a su sucesor. Porque continuará con sus privilegios, negocios o prebendas que tenía.

– ¿Romper con el cordón umbilical presidencial, es honesto?

– Es una decisión honesta, pero nada fácil. Da fuerza y coraje con una apertura real y con decisión plena del pueblo.

– ¿Qué sucedería si la oposición llega al poder? ¿No es mejor malo por conocido, que bueno por conocer?

– Me haces una pregunta muy difícil de responder en estos momentos. El PRI, de alguna manera, tiene una infraestructura ya armada, pero no por eso, vamos a suponer que la oposición no tenga esa misma infraestructura, quizás, la tenga con sus propios resbalones. Llegue quien llegue, debe pensar en México y en el pueblo.

– ¿Los partidos de oposición padecen de una miopía política para estructurar plataformas adecuadas a las necesidades reales del país?

– Yo creo que ni siquiera miopía. Imperan más los intereses políticos que los del mismo pueblo. En su mente, únicamente circula el pensamiento del “Yo debo ganar”, y el pueblo me vale madre.

– Bueno, ahora surge una nueva reforma política…

– Ahorita, están involucrados todos los partidos políticos para ver cuál es el bueno para cada partido, pero no para México, y eso, lesiona enormemente al país. No debe ser así.

– ¿Una tonta lucha de fuerzas?

– Lo que está en juego, es un gran país que ha permanecido dolido por muchos años, ya es justo que respiremos tantito, y por fin, encontremos una gente buena.

– Como decía Rubén Figueroa… ¿La caballada está muy flaca?

– Sabes que, eso, me parece muy grotesco eso…

– No lo dije yo…

– No te lo estoy reclamando a ti, mi estimado Edmundo. No se puede llamar “caballada” a un grupo de personas, además, México no es un rancho. El hombre es un ser pensante, con pretensiones en la vida que es muy corta. Hay que olvidarse de sucias pretensiones y del afán de volverse rico de la noche a la mañana…

– Entonces dime… ¿Por qué buscaste una diputación, si lo tuyo es la comunicación?

– ¡Sopas!!… El hombre comete errores a lo largo de su vida. Es algo que nunca volveré hacer.

– ¿Te molesta que te pregunte eso…?

– Por favor, querido Edmundo, ¡no me ataques de esa manera!! Yo jamás he robado a nadie…

– ¿Me estás dando a entender que todos los diputados son rateros?

– Golpeando con el puño cerrado, la cubierta de cristal de su mesa de centro, exclama: ¡Uta madre!!, contigo no se puede. Eres muy duro y directo… ¡Estás cabrón!!

– Tranquilo, no es mi deseo distanciarme de mi amigo, mejor dime ¿Te gustaría que Cuauhtémoc Cárdenas llegue a ser Presidente, muy a pesar de los enormes errores cometidos como jefe de gobierno del Distrito Federal?

– Aquí, tienes que criticar el entusiasmo y Cárdenas tuvo un exceso de entusiasmo y de aparentes soluciones. Debería de haber sido más sensato en sus promesas y las aparentes soluciones. Nos dibujó un panorama capitalino con soluciones inmediatas y grandes beneficios. Algo totalmente absurdo, porque nadie, absolutamente nadie, puede cumplir con todo lo que prometió.

– ¿Cuál fue el máximo error de Cárdenas para ser llevado a la hoguera?

– Su único y grave error fue haber prometido demasiado, y México no necesita a un hombre que se la pase prometiendo y mintiendo.

– Ofreció más de lo mismo… ¿un paternalismo gubernamental?

– Debería haber sido más objetivo con los programas, y claro, esto ocasionó una lucha partidista obligando que le cortaran el presupuesto. Pero creo, que Cárdenas es un hombre bien intencionado, definitivamente, un hombre con coraje, pero que lamentablemente, se fue más allá con sus promesas a lo que, en verdad, podía realizar, como son los problemas de seguridad, vialidad, agua y drenaje.

– ¿Un tonto soñador?

– Yo no me atrevo a llamarle tonto, sino que fue un gran soñador y se lo transmitió a todos.

– ¿México no está urgido de un soñador, sino de un hombre realista?

– Tú, lo has dicho a la perfección. La vida misma no puede estar basada en puros sueños, mucho menos, en un país tan importante como lo es México. La vida debe ser de realidades. Los mexicanos ya no podemos vivir de promesas ni de suposiciones, sino que tenemos que ser más objetivos, si es que queremos que ese bache se tape.

– Por último, dejé esta pregunta hasta el final, conociéndote y te fueras a molestar ¿Por qué se dice que estas muy metido en el mundo de las drogas?

– Su semblante se torna totalmente enrojecido. Su mirada la siento penetrante, retadora. Tomando rápidamente su saco del respaldo del sillón donde estaba sentado exclama: “¿Quééé?, todo mundo tenemos cola que nos pisen. ¿Acaso nunca le fuiste infiel a tu mujer?” – me cuestiona–

– Paco, te lo dije muy claro que no te fueras a molestar conmigo…

– Mira mi querido Edmundo, se dicen tantas chingaderas de mí, que… ¡ya me vale madre!!

Te estimo mucho y reconozco tu profesionalismo. Eres un buen entrevistador. Vámonos porque tengo que ir a grabar un programa en Televisa…

Así, súbitamente, terminó la entrevista con un sabor de boca un tanto desconcertado por su molestia, pero, en ningún momento, me faltó el respeto, al contrario, fue muy amable, educado y correcto conmigo.

Esta entrevista la realicé el viernes 4 de junio de 1999, a las 17:30 horas en su oficina. A Paco Stanley lo asesinaron el lunes 7 de junio a las 13:00 horas en Periférico sur, a tan sólo 72 horas que lo había entrevistado. Trágico suceso que me impactó muchísimo. Jamás, me imaginé que sería la última entrevista que había concedido… ¡y me la había dado a mí!! Uff, sorpresas que te da la vida.

Que en paz descanse

el querido y admirado

Paco Stanley

