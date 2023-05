Pobreza alimentaria

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En el país, más del 23% de la población de 120 millones vive en pobreza alimentaria y 881 mil 752 niños padecen desnutrición crónica. Parecería una utopía pensar que algún día eso se acabará. Pero por algo se empieza. Sólo es cuestión de voluntad política, de ganas de servir a la sociedad desde su alta o modesta posición aquellos que tienen posibilidad de hacerlo.

Cada uno debe aportar su “granito de arena”. El primer paso, para aliviar las necesidades de quienes menos tienen, de los que sobreviven con raquíticos salarios, es acercarles los productos de la Canasta Básica a precios accesibles.

La Asociación Civil Nueva Aztlán está haciendo lo propio: está llevando a las familias alimentos de la Canasta Básica a mejor precio de lo que se ofrecen en el mercado; el propósito es apoyar a la población ante el alza del coste de los productos provocada por la inflación. De acuerdo con datos oficiales, se necesitaron 1,644 pesos mensuales por persona para cubrir únicamente los gastos de alimentación en zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas el costo aumenta a 2,144 pesos por persona. Si consideramos que el salario mínimo en México es de 207 con la nueva actualización, podemos observar que poco una buena parte del salario se va en adquirir la Canasta Básica. Por eso, el programa de Nueva Aztlán ha sido bien recibido por vecinos de la alcaldía, que han recibido productos como huevo, tortilla, verduras, entre otros, a precios sin inflación.

Su dirigente, Rita Cecila Contreras Ocampo, explicó que se trata de un programa que, por su éxito, es replicado por diputadas y diputados locales de la 4T, lo que implícitamente es un reconocimiento a esta acción por su beneficio directa en el bolsillo de las familias.

Ahora hace un exhorto a la Comisión de Abasto del Congreso capitalino a realizar mesas de trabajo para replicar este programa en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y dijo que lejos de molestarse porque este programa es “copiado por otros”, le satisface saber que quienes aseguraban que era imposible llevar a la ciudadanía productos a precios más bajos de los que se ofertan en el mercado, “hoy sigan este ejemplo, como lo ha hecho la diputada morenista Ana Francis López Bayghen”. La dirigente social recordó que este programa ya se llevó hasta las puertas del Congreso de la CDMX, donde se vendió el cartón de huevo de 30 piezas a 50 pesos; el kilo de tortilla en 10 pesos; el kilo de aguacate en 20 pesos, lo cual fue bien recibido por los vecinos.

Del documento que recién se le entregó a la presidenta de la Comisión de Abasto, Marcela Fuente Castillo, solicitándole que apoye dicho programa, la dirigente dijo que hasta el momento no ha recibido respuesta.

Los partidos no son franquicias

Los partidos políticos constituyen un acierto en las democracias modernas, pues posibilitan que de manera institucionalizada se realice la renovación periódica y pacífica de cargos públicos, con reglas claras y utilizando mecanismos electorales, dijo el fin de semana el consejero Mauricio Huesca Rodríguez, en el Foro virtual: Reflexiones en Torno al Régimen de Partidos Políticos 2023, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC).

Añadió que al ser entidades de interés público, los partidos políticos tienen la obligación de socializar la vida política, movilizar a la opinión pública, entender la diversidad como pluralidad de ideas y representar intereses, para que todas las personas que forman parte de la sociedad democrática quepan y se escuchen todas las voces. “Los institutos políticos no son franquicias privativas de un grupo en el poder. Son -en esencia-, la representación de todos los intereses y la legitimación del sistema político, en donde se verán reflejadas todas las personas de la sociedad”, apuntó el consejero del IECM.

Consideró Huesca Rodríguez necesario incluir en la legislación mexicana las elecciones primarias, como método de selección de candidaturas, con lo cual se alcanzaría una mayor representatividad, eliminaría simulaciones y dotaría de mayor legitimidad a las personas que resulten electas.

Con ello, los partidos encontrarán mecanismos e instrumentos idóneos para retomar la confianza ciudadana y lograr una mayor participación e involucramiento en la vida política del país, refirió durante el Foro virtual.

Entre los argumentos que enunció para incluir las elecciones primarias, recordó que de acuerdo con el Informe País 2020, realizado por el INE, la ciudadanía desconfía de los partidos políticos y considera que no funcionan como deberían; se sienten poco satisfechas con la democracia y que su voz tiene poca importancia en la toma de decisiones públicas. En pocas palabras, “la ciudadanía no se siente representada, no cree que la actividad legislativa refleje sus intereses, sino que responde a intereses partidistas o cupulares”, afirmó.

PAN no quita “el dedo del renglón”

Integrantes de Acción Nacional en el Congreso capitalino se sostiene y exige sanciones administrativas contra el actual director del Metro, Guillermo Calderón y mandos medios por fallas diarias en este medio de transporte.

Federico Döring, coordinador GPPAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, recriminó la falta de inversión al Metro y la nula atención por parte de Claudia Sheinbaum, quien se encuentra “distraída” por su campaña. “Ya debería renunciar al cargo de jefa de Gobierno porque la CDMX le pesa”.

