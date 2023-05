Mägo de Oz hace sold out con su nueva propuesta sinfónica

Más de 20 mil almas reunieron en su

concierto que se prolongó a la 1 am

“Diabulus in Opera ll” arribó a la Arena Ciudad de México con nuevos tripulantes en el grupo

Pese a la salida de algunos de sus integrantes el grupo, promete seguir brindando increíbles shows y seguir abriendo puertas mágicas a otro lugar por medio de su música

Alexandra Arellano

El espectacular grupo de rock Mägo de Oz se reunió previo a su concierto en la Arena Ciudad de México, con la prensa para contar todos los pormenores que ha vivido la banda desde su última visita a México, puesto que ha tenido grandes cambios desde esta mencionada última visita.

Sin embargo algo que no ha cambiado es el increíble amor que le tienen los integrantes a la agrupación y a su público mexicano, ya que prepararon un show especial para sus fans de la capital, con gran des sorpresas.

Al inicio de la conferencia en el hotel NH, Txus di Fellatio, el integrante más antiguo de la banda aprovechó para presentar públicamente a los nuevos miembros de la banda, uno de ellos llegaría para cubrir el puesto que dejó vacante Zeta tras su salida en pasados meses, al decir los nuevos integrantes hablamos del talentoso Rafael Blass quien fue ganador de la primera edición del concurso televisivo de La Voz e integrante del prometedor proyecto musical UPPSALA y el guitarrista Jorge Salan, quien ya desde hace mucho tiempo seguía la carrera del gigantesco grupo español.

Y retomando el tema de la separación del grupo con algunos de los músicos Txus comentó que todos los que salieron de Mägo de Oz tienen la libertad total de cantar las canciones que los catapultaron a la fama, pues fue un trabajo en conjunto que hicieron todos, sin embargo declaró que lo que le molestó de sus ex compañeros de banda fue el nombre que optaron ponerle a la nueva agrupación que formaron, ya que él considera que es un poco de trampa para el espectador el nombre y podría generar les confusión pues se nombraron “Los magos”, sin embargo, dijo que ese tema lo dejó totalmente en manos de sus abogados ya que no quiere generar posibles peleas con los ex integrantes de Mägo de Oz.

Txus compartió para el público mexicano la primicia de que está planeando hacer una gira de despedida para su proyecto de Burdel King, sin embargo dijo que estaba algo preocupado por la censura que se ha venido desatando en tiempos modernos, lo que les ha provocado reestructurar sus discursos que tienen en sus presentaciones para evitar ofender a cualquier sector.

Ya casi finalizada la conferencia hablaron de lo emocionados que les tiene el proyecto de la realización de su película en la cual retrataran muchas de sus más loca aventuras que tuvieron los integrantes que han pasado por la historia del mítico grupo Mägo de Oz, el cual comenzará a trabajarse a finales del 2024.

Más de 20 mil almas se dieron cita el pasado sábado 27 de mayo en la Arena Ciudad de México, en el concierto Diabvlvs In Opera II que se extendió hasta la una de la mañana.

interpretaron canciones como “Satania”, “Jesús de Chamberí”, “Ahora voy a salir”, “Finisterra”, “La dama del mar”, “El que quiera entender, que entienda”, “Y serás canción”, “Requiem”, entre otras.

La agrupación cerró magistralmente al interpretar dos infaltables en su repertorio “Molinos de viento” y “Fiesta pagana”.

Con respecto a los conciertos que brindarán con los nuevos integrantes retomarán las viejas canciones que tienen en el repertorio de la banda y preparan nuevos proyectos musicales que pronto saldrán a la luz.