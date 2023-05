Regina Velarde brilla como el sol en Vedette

El regreso del Gran Cabaret a México

Vedette es una producción de Oscar Carapia, Nacho Carral y Ricky Berdichevsky

Vedette, el regreso del Gran Cabaret, es un homenaje a la mujer, que resalta su fuerza, belleza, poder, personalidad e influencia; y actualmente, se encuentran celebrando su primer aniversario.

Se trata de un espectáculo creado por el maestro Oscar Carapia, bajo la producción de Ignacio Carral y Ricky Berdichevsky, para el cual, se buscó revivir aquellas noches gloriosas de cabaret, que dieron tanto color y glamour al entretenimiento mexicano de los años 70 ìs.

Regina Velarde es miembro de su espectacular elenco, por ello en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “Es el regreso de cabaret a México, de esas noches de los setentas, que no las viví, pero que me lo han contado y es un honor integrarme al elenco, es un show donde hay música, baile, luces, risas, de todo. No hay papeles como tal, hay números diferentes, asi que yo me estoy integrando con ciertos números”.

Serán cuatro números a cargo de la artista “tengo formación en actuación, soy egresada del CEA de Televisa y me formé toda la vida como cantante y actriz, en Nueva York, México, en muchos lugares. Vengo de hacer televisión y siento que perdí un poco el ritmo en cantar y bailar al mismo tiempo, por lo que retomé mi entrenamiento y dar lo mejor de mi”.

Señaló que “Hay que ser disciplinados, porque al no haber papeles, hay que ser lo que somos, hay que demostrar y dejar salir la sensualidad que tenemos naturalmente, sin que parezca algo vulgar. Es una línea muy delgada, pero es importante, es algo en lo que pongo mucha atención”.

Y asegura que es un show que está hecho por mujeres para las mujeres, “para que se den cuenta de todas somos sexuales y hermosas, y no necesitamos más que ser nosotras mismas para expresarlo. Quiero que la gente salga diciendo que la sensualidad no es lo que hoy nos hacen creer. Esa sensualidad se nos ha hecho vulgar o la hemos perdido, pero la sensualidad verdadera es natural y no es vulgar, cuando nos damos cuenta de este poder, tenemos una gran seguridad, y felicidad, aceptación, que nos cambia la vida”.

No obstante, asegura que también es un mensaje para todo ser humano, “hombre, mujer o con el género que te identifique, estamos acostumbrados a relacionar la sensualidad con algo vulgar, pero no es así, aquí vamos a quitar ese tabú. El cabaret es una cosa que fue cayendo en manos de la gente equivocada y comenzaron a ser vulgares, pero no es asi, aquí vamos a entender la sensualidad desde lo humano y eso es un impacto para cualquier persona”.

Este magnífico show se presenta en Stelaris Foro Reforma en el piso 25 de Fiesta Americana: “Un lugar que tiene su historia como centro nocturno, porque ahí se presentaron, cuando era el Fiesta Palace y en sus diferentes lugares como el Bar Las. Sillas, o el mismo Stelaris, los más grandes artistas de este país. José José, Enrique Guzman, Napoleón, Luis Miguel y los internacionales, Raphael o Rocío Dúrcal, que hicieron grandes temporadas ahí y estaba tan cerca de otro centro nocturno que era, El Patio, que armaba como un pequeño Broadway, por así decirlo, de centros nocturnos, junto con zona rosa, que tenía otro lugar que se llamaba el Marrakech y El Señorial, eran estos grandes lugares de centros nocturnos, donde todas las personalidades hacían sus shows”.

El elenco lleva un año haciendo brillar las noches de Vedette y seguirá presentándose cada viernes y sábado a las 9:30 de la noche en el Foro Stelaris en Fiesta Americana Reforma hasta que el público lo desee.

El elenco conformado por Julls Granados “La Lupe”, Majo Pérez, Gloria Toba, Renatta Bagó, María Uriarte, Itzel Peña, Stephanie Juárez, Verito García, Iván Ortega y Eric Rivera lleva un año haciendo brillar las noches de Vedette y seguirá presentándose cada viernes y sábado a las 9:30 de la noche en el Foro Stelaris en Fiesta Americana Reforma