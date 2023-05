El desastre de Horacio Duarte en Aduanas

Francisco Rodríguez

¿Qué clase de administración haría el mexiquense Horacio Duarte en las principales aduanas del país que, apenas llegando, elementos de la Marina Armada de México tiraron la toalla y las regresaron a manos civiles?

El desastre heredado por el ahora coordinador de la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México, por lo pronto, ya cobró una víctima mortal…

… fue secuestrado el domingo y ejecutado horas después el subadministrador de la Aduana de Manzanillo, Colima, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias.

Llevaba apenas dos semanas en el cargo de subadministrador de Operación Aduanera.

Antes de ello, Martínez Covarrubias se desempeñaba en el área de Comercio Exterior de la aduana de Matamoros, Tamaulipas.

¿Qué hay detrás de esa ejecución?

Amén de la corrupción que, con todo y mandos castrenses, permea al sistema aduanero de nuestro país, éste ha sido infiltrado por el crimen organizado. Horacio Duarte, sobre quien las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones serias por tráfico de fentanilo e hidrocarburos, no está exento de esa infiltración y/o hasta de abierta complicidad.

En su caso, como dice el refrán popular, “se juntaron el té y las hojas”.

Ávidos de recursos para el bien llamado Rey del ca$h, lo mismo que para las campañas electorales del Movimiento cuatrotero, muy presumiblemente Duarte y sus cercanos abrieron la puerta de par en par a los delincuentes. Estos, por supuesto, habrían hecho las correspondientes “aportaciones” a los del color guinda.

Y es que, mire usted, fuentes confiables apuntan que el subadministrador de operación aduanera ejecutado en Manzanillo participó, hace mes y medio y mientras se desempeñaba en Matamoros, en el contrabando de centenares de pipas de huachicol durante tan sólo un fin de semana.

Que no lo habría hecho solo. Que para ello habría contado con la complicidad de su homólogo en la aduana de Reynosa.

Tras ello vino “el premio”.

Su ascenso de la décimo primera aduana en orden de importancia, Matamoros, a la que sin duda es número cuatro, Manzanillo, por cuanto a movimiento de carga y de “bisnes” se refiere.

Obviamente que el fallecido “estaba bien parado”.

Había razones. No sólo había “aportado” a la lucha presidencial, también al movimiento.

Ahora bien, ¿por qué dejaron Manzanillo y Lázaro Cárdenas, Michoacán, los elementos de la Marina Armada?

No por amenazas, se lo aseguro.

Tal vez sí por una advertencia proveniente de Washington, concretamente del Pentágono, para no contaminar el uniforme azul marino:

Que abandonaran esas dos posiciones por el espinoso tema del fentanilo, cuyos precursores fueron ingresados sin problema durante la administración de Horacio Duarte.

¿Cómo lo ve usted?

Liderazgos o burócratas al frente

Hay que reconocer que el único liderazgo vigente en el país es el de Andrés Manuel López Obrador.

Los de su fauna de acompañamiento, Partido Verde y Partido del Trabajo, han sido rebasado por sus escasos militantes.

Bien puede negociar el llamado Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, más dinero, más prebendas y más posiciones por dejar tirado a su candidato a la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez, que ni éste ni los aspirantes a diputados locales previamente postulados no le harán segunda ni el menor caso, así y haya mandado al otro niñato, Manuelito Velasco a dar la cara en su nombre.

Pasa lo mismo con Alberto El Beto Anaya, al frente de ese otro negocio, cuyas siglas son PT. Tras jugo$a negociación —o quizá hasta bajo amenazas de Ya Sabe Quién— también retiró su apoyo a Ricardo Mejía, pero éste también lo mandó a freír espárragos hasta La Loma, en Monterrey.

¿Dónde está su fortaleza para gerenciar sus negocios partidistas?

A esa debilidad, por cierto, no escapan el dirigente formal de Morena, Mario Delgado, ni el panista Marko Cortés. El único que mantiene una férrea dirigencia frente a una escuálida disidencia es Alejandro Moreno, del PRI.

De ahí en fuera…

Indicios

Me escribe un militar retirado, cuyo nombre me reservo, para comentar el anterior Índice Político en el que el escribidor le preguntaba su opinión sobre la posibilidad de que las fuerzas armadas aceptaran a una mujer, concretamente a Claudia Sheinbaum, como su comandante supremo. “No le iría bien a la señora como Presidente o como Jefe Supremo de las FFAA: Su discurso de odio del 68. Los 43 de Ayotzinapa… Ella, como todos los izquierdosos radicales, aplicó el término ‘guerra sucia’, mote proveniente de Argentina, y eso no se olvida en la institución verde olivo. Recuerde como le fue a Morena y al propio AMLO con los Guacamaya leaks. La Sedena, aunque no lo parezca, actúa con institucionalidad, lealtad al Estado y no a la administración. No importa que le den obras y más obras o responsabilidades. La Sedena de ninguna manera descuida sus obligaciones constitucionales. Y, además, recuerde que recién dejó la Secretaría de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero declaró que al interior del gabinete de seguridad había misoginia, que simplemente ni siquiera la dejaban opinar. Ya me imagino como traerán ahora a Rosa Icela Rodríguez, la aparente secretaria de Seguridad.” * * * Tarde, pero ¿sin sueño? Finalmente, en su calidad de presidente de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, Ricardo Monreal recibió el informe semestral del gabinete de seguridad encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Monreal también destacó la presencia en el inmueble del Paseo de la Reforma de otros miembros del gabinete presidencial: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; y el secretario de la Marina Armada, almirante Rafael Ojeda Durán. * * * Reuniones y más reuniones, como las que cotidianamente sostiene AMLO a las 6 de la mañana y el crimen sigue en aumento. No’más no hay resultados. Antes, todo lo contrario, se observa hasta complicidad y, sobre todo, respeto a los criminales cuando el merolico de las mañanas se muestra orgulloso de que los retenes de los delincuentes respeten a sus enviados que reparten recursos de los contribuyentes a los menesterosos. * * * Me aclaran un comentario reciente. Que Nahum Acosta, ex colaborador de Alfonso Durazo en la presidencia de Vicente Fox, sí estuvo bajo arraigo tras ser acusado de complicidad con los narcotraficantes en su calidad de organizador de las giras presidencial del que se dice guanajuatense. Fue uno de los 12 acusados por este tema. Sólo Acosta y otra persona sobrevivieron, pues Arturo Beltrán Leyva mandó a asesinar a 10 de ellos. * * * Por cierto que acaba de hacerse público que Manuel Bribiesca Sahagún, hijastro del ex presidente, “formó en 2022 un pool de empresas del ramo médico pertenecientes a sus amigos y conocidos para ganar licitaciones consolidadas en 2023 y 2024 en el sector salud con presunto tráfico de influencias”, reporta el medio La Chispa. Abunda al apuntar que el hijo mayor de Marta Sahagún, “junto con su presunta red de corrupción conformada por empresas dedicadas a abastecer materiales médicos al sector salud federal y estatal, obtuvieron al menos 744 millones 330 mil 439 pesos entre 2018 y 2023 en licitaciones sospechosas. Nada más a la empresa Advanta Pharma S.A.P.I. de C.V., propiedad de Bribiesca Sahagún, instituciones de salud pública como el IMSS, el ISSSTE y las secretarías de salud de Guanajuato y el Estado de México le otorgaron contratos por 403 millones 685 mil 760 pesos, en escasos dos años desde su creación.” * * * Gracias a Dios es miércoles. Y más agradecidos porque es el último día de campañas políticas en el Estado de México y en Coahuila. Descansaremos de la guerra de encuestas. Y la gran organizadora de conciertos en el Zócalo, la señora Sheinbaum, anuncia para el próximo sábado 3 de junio la presentación de Los Fabulosos Cadillacs. Al parecer sólo eso sabe hacer más o menos bien. * * * Por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

